Milionowe straty światowych marek. Wielka konfiskata podróbek w Wólce Kosowskiej

Uwagę mundurowych przykuło również 1,5 tysiąca naszywek z zastrzeżonymi logotypami, które prawdopodobnie miały służyć do nanoszenia na nieoznakowane ubrania, aby podnieść ich wartość rynkową.

W boksie obywatelki Wietnamu znaleziono ponad 2,6 tysiąca sztuk akcesoriów zimowych, takich jak czapki, rękawiczki czy opaski. Foto: mat. pras.

Kancelarie prawne zapowiadają kroki sądowe

Obecni na miejscu przedstawiciele kancelarii prawnych, reprezentujący właścicieli znaków towarowych, potwierdzili, że przejęte przedmioty to falsyfikaty. W związku z tym zapowiedzieli już złożenie wniosków o ściganie sprawców. Cały towar trafił do magazynu depozytowego w Legionowie, gdzie będzie czekał na finał postępowań.

Konsekwencje prawne procederu

Wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi jest w Polsce przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowania w obu sprawach są prowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie, a nadzór nad nimi sprawuje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.