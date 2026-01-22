Modernistyczne perły Ochoty znów zdobią Rudawską i Solariego

Bliźniacze, galeriowe budynki na Ochocie (Rudawska 4, Solariego 5) zaprojektowano w duchu funkcjonalizmu
Budynki przy ul. Rudawskiej 4 i ul. Solariego 5 w Warszawie to wyjątkowe przykłady przedwojennej architektury mieszkaniowej. Powstały w 1937 roku według projektu wybitnego architekta Stanisława Fiszera jako domy oficerskie Funduszu Kwaterunku Wojskowego (FKW). Niedawno zakończony, dwuetapowy remont elewacji przywrócił im dawną estetykę i potwierdził wysoką jakość międzywojennego modernizmu.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego trudna sytuacja mieszkaniowa żołnierzy skłoniła władze do powołania Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Utworzony w 1927 roku przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, na mocy rozporządzenia marszałka Józefa Piłsudskiego, FKW realizował budowę funkcjonalnych i ekonomicznych domów dla oficerów oraz żonatych podoficerów zawodowych w służbie stałej.
Stanisław Fiszer (1898-1944) zaprojektował budynki przy Rudawskiej 4 i Solariego 5
Bliźniacze, galeriowe budynki na Ochocie zaprojektowano w duchu romantycznego funkcjonalizmu. Ich nowoczesna, modernistyczna forma była wzorem dla innych inwestycji mieszkaniowych tamtego okresu. Charakterystyczne elewacje wykończono betonowymi płytami pokrytymi tynkiem barwionym w masie z dodatkiem kruszyw. Uwagę przyciągają detale: zielone lastryko z mosiężnymi paskami, rustykalna okładzina kamienna przy wejściach oraz klatki schodowe doświetlone luksferami.
Elewacja kamienicy przy Solariego 5 po remoncie
Budynki przy Rudawskiej i Solariego przetrwały II wojnę światową bez zniszczeń, a do dziś zachowały oryginalny wystrój elewacji. Zły stan techniczny tynków, pęknięcia i uszkodzone luksfery wymagały jednak kompleksowego remontu. Kluczowym wyzwaniem było zachowanie jak największej części oryginalnej okładziny.
Elewacja kamienicy przy Solariego 5 przed remontem
Wspólnoty mieszkaniowe, wykonawcy oraz przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wspólnie decydowali, które fragmenty elewacji poddać renowacji, a które uzupełnić. Osłabione płyty wzmacniano, rysy wypełniano, a nowe tynki dobierano tak, by jak najlepiej naśladowały historyczne materiały. Efekt końcowy zachowuje charakterystyczną, niejednorodną kolorystykę elewacji.
Remont elewacji obu budynków został zrealizowany dzięki współfinansowaniu m.st. Warszawy. Prace prowadzono w latach 2024–2025 w dwóch etapach. W pierwszym odnowiono elewacje podwórzowe i część szczytowych, w drugim – elewacje frontowe i pozostałe ściany szczytowe. Łączna kwota dotacji wyniosła 722 tys. zł.
Dzięki przeprowadzonym pracom kamienice przy Rudawskiej 4 i Solariego 5 ponownie stały się wizytówką przedwojennej Ochoty. To przykład udanego połączenia ochrony zabytków, dbałości o detale i skutecznego wsparcia miasta dla historycznej architektury Warszawy.