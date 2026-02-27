Lubicie straszne filmy? „Krzyk 7” na ekranach

Przeszłość powraca niepowstrzymaną siłą, pojawia się kolejny Ghostface
„Krzyk” czyli kultowy horror, który sprawił, że slashery stały się klasyką. Pierwsza wersja obrazu została nagrana w 1996 roku, gdy jeszcze filmy grozy były powtarzalne, przez co spadło zainteresowanie gatunkiem. Reżyserowie Wes Craven i Kevin Williamson postanowili stworzyć produkcję, która zatrzyma powtarzające się wzorce.
„Krzyk” z 1996 był pierwszym, tak udanym tytułem, który potrafił przestraszyć, a zarazem rozbawić widza. Bohaterowie burzący czwartą ścianę, wątki detektywistyczne i satyra, były niespotykane w przypadku slasherów.
Poprzednia część serii, opiera się na internetowych teoriach spiskowych i żądzy zemsty, a akcja odbywa się w tłocznym Nowym Jorku. Zaś „Krzyk 7” to dziedzictwo, macierzyństwo i konfrontacja z przeszłością.
Fabuła zainteresowała także widzów gustujących w innych filmach, ponieważ zagadkowy morderca, którego tożsamość ujawniana jest na końcu, przyciągała uwagę. Sukcesem filmu był innowacyjny pomysł oraz jego realizacja, w idealnym dla branży momencie. Dziś to właśnie Ghostface jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych antybohaterów oraz symbolem gatunku horroru.
Bohaterowie przenoszą się z potworem do Woodsboro i Pine Grove, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Jednak przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą, gdy dopada ją kolejny Ghostface. Tym razem nie tylko ona jest celem zabójcy, lecz również jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney musi ponownie stanąć twarzą w twarz z upiornym mordercą i zapłaci za to wysoką cenę.
Nie zapomniano o widzach szukających większej dawki wrażeń. Tylko 27 lutego można wziąć udział w „Maratonie Krzyk” organizowanym przez kina Helios oraz Cinema City. W programie wydarzenia znajdują się trzy części z serii: 5, 6 i 7. To okazja, aby nie tylko obejrzeć poprzednie tytuły na wielkim ekranie, lecz także, aby zobaczyć najnowszą kontynuację premierowo.
27 lutego 2026 roku horror wchodzi do wszystkich kin.
„Maraton Krzyk” odbędzie się 27 lutego 2026 (Helios Blue City, wszystkie kina sieci Cinema City)
Szczegóły dotyczące biletów znajdują się na stronie wybranego kina.