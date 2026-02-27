Lubicie straszne filmy? „Krzyk 7” na ekranach

W repertuarach warszawskich kin pojawiła się kontynuacja legendarnego „Krzyku”. W najnowszej, siódmej części serii, w roli Gale Weathers powraca genialna Courteney Cox. To horror, który wyśmiewa cliche charakterystyczne dla gatunku, jednocześnie je wykorzystując.



„Krzyk” czyli kultowy horror, który sprawił, że slashery stały się klasyką. Pierwsza wersja obrazu została nagrana w 1996 roku, gdy jeszcze filmy grozy były powtarzalne, przez co spadło zainteresowanie gatunkiem. Reżyserowie Wes Craven i Kevin Williamson postanowili stworzyć produkcję, która zatrzyma powtarzające się wzorce.

„Krzyk” z 1996 był pierwszym, tak udanym tytułem, który potrafił przestraszyć, a zarazem rozbawić widza. Bohaterowie burzący czwartą ścianę, wątki detektywistyczne i satyra, były niespotykane w przypadku slasherów.

Foto: mat. pras.

Fabuła zainteresowała także widzów gustujących w innych filmach, ponieważ zagadkowy morderca, którego tożsamość ujawniana jest na końcu, przyciągała uwagę. Sukcesem filmu był innowacyjny pomysł oraz jego realizacja, w idealnym dla branży momencie. Dziś to właśnie Ghostface jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych antybohaterów oraz symbolem gatunku horroru.

Kontynuacja „Krzyku 6”

Poprzednia część serii, opiera się na internetowych teoriach spiskowych i żądzy zemsty, a akcja odbywa się w tłocznym Nowym Jorku. Zaś „Krzyk 7” to dziedzictwo, macierzyństwo i konfrontacja z przeszłością.