Bezpłatne seanse w Kinie Domu Sztuki. Jaki jest nowy repertuar na Ursynowie?

Kino Domu Sztuki rozpoczyna nowy sezon z bogatą ofertą bezpłatnych pokazów. Mieszkańcy Ursynowa mogą liczyć na nowości familijne, oscarowe hity oraz spotkania z polską kinematografią w odświeżonej sali z nowoczesnym nagłośnieniem.



Seanse odbywają się w zmodernizowanej przestrzeni wyposażonej w system dźwiękowy Dolby Digital 5.1. Program został podzielony na cztery główne ścieżki tematyczne, tak aby każdy miłośnik kina – niezależnie od wieku czy upodobań – znalazł coś dla siebie. Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy.

Niedzielne poranki dla najmłodszych

Z myślą o rodzinach przygotowano cykl Poranki z Domem Sztuki. W wybrane niedziele o godz. 10 wyświetlane będą animacje i filmy familijne. W harmonogramie znalazły się takie tytuły jak „Akademia Magii” (15 lutego), „Porky i Daffy ratują świat” (1 marca) czy „Zwierzaki na zakręcie” (31 maja). Bezpłatne karty wstępu można odbierać w sekretariacie placówki w czwartki poprzedzające seans. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.

Wieczory z klasyką światową i oscarową

Dla dorosłych widzów przygotowano dwa cykle wieczorne o godz. 19. Oscarowe Środy zaprezentują dzieła nagradzane przez Amerykańską Akademię Filmową – od monumentalnego „Władcy Pierścieni: Powrót Króla” (11 lutego), przez klasycznego „Łowcę Jeleni” (11 marca), aż po nowości, jak „F1: film” (25 lutego) czy „Wielki Marty” (20 maja).

Równie ciekawie zapowiada się autorski przegląd Andrzeja Bukowieckiego. Filmoznawca zaprosi publiczność na seanse arcydzieł, które na stałe wpisały się w historię kina. W programie wtorkowych spotkań znalazły się m.in. „Mechaniczna pomarańcza” (17 lutego), „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” (17 marca) oraz „Wielki błękit” (16 czerwca).