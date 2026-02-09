Bezpłatne seanse w Kinie Domu Sztuki. Jaki jest nowy repertuar na Ursynowie?

Seanse odbywają się w zmodernizowanej przestrzeni wyposażonej w system dźwiękowy Dolby Digital 5.1.
Seanse odbywają się w zmodernizowanej przestrzeni wyposażonej w system dźwiękowy Dolby Digital 5.1. Program został podzielony na cztery główne ścieżki tematyczne, tak aby każdy miłośnik kina – niezależnie od wieku czy upodobań – znalazł coś dla siebie. Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy.
Z myślą o rodzinach przygotowano cykl Poranki z Domem Sztuki. W wybrane niedziele o godz. 10 wyświetlane będą animacje i filmy familijne. W harmonogramie znalazły się takie tytuły jak „Akademia Magii” (15 lutego), „Porky i Daffy ratują świat” (1 marca) czy „Zwierzaki na zakręcie” (31 maja). Bezpłatne karty wstępu można odbierać w sekretariacie placówki w czwartki poprzedzające seans. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.
Dla dorosłych widzów przygotowano dwa cykle wieczorne o godz. 19. Oscarowe Środy zaprezentują dzieła nagradzane przez Amerykańską Akademię Filmową – od monumentalnego „Władcy Pierścieni: Powrót Króla” (11 lutego), przez klasycznego „Łowcę Jeleni” (11 marca), aż po nowości, jak „F1: film” (25 lutego) czy „Wielki Marty” (20 maja).
Równie ciekawie zapowiada się autorski przegląd Andrzeja Bukowieckiego. Filmoznawca zaprosi publiczność na seanse arcydzieł, które na stałe wpisały się w historię kina. W programie wtorkowych spotkań znalazły się m.in. „Mechaniczna pomarańcza” (17 lutego), „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” (17 marca) oraz „Wielki błękit” (16 czerwca).
Osobnym punktem programu jest cykl dedykowany kinu rodzimemu. W wybrane poniedziałki odbywać się będą pokazy polskich dramatów, takich jak „Pani od polskiego” (16 lutego) czy „Wszystko na sprzedaż” (20 kwietnia). Spotkania te mają wyjątkowy charakter, ponieważ towarzyszą im rozmowy z zaproszonymi twórcami i krytykiem, co pozwala poznać kulisy powstawania produkcji.
Wszystkie wydarzenia w ramach ogłoszonych cykli są darmowe dla uczestników. Harmonogram pokazów zaplanowano aż do połowy czerwca 2026 roku.
