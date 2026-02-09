-6.7°C
Życie Warszawy
Bezpłatne seanse w Kinie Domu Sztuki. Jaki jest nowy repertuar na Ursynowie?

Publikacja: 09.02.2026 15:45

Seanse odbywają się w zmodernizowanej przestrzeni wyposażonej w system dźwiękowy Dolby Digital 5.1.

Foto: Qkiel

M.B.
Kino Domu Sztuki rozpoczyna nowy sezon z bogatą ofertą bezpłatnych pokazów. Mieszkańcy Ursynowa mogą liczyć na nowości familijne, oscarowe hity oraz spotkania z polską kinematografią w odświeżonej sali z nowoczesnym nagłośnieniem.

Seanse odbywają się w zmodernizowanej przestrzeni wyposażonej w system dźwiękowy Dolby Digital 5.1. Program został podzielony na cztery główne ścieżki tematyczne, tak aby każdy miłośnik kina – niezależnie od wieku czy upodobań – znalazł coś dla siebie. Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy.

Niedzielne poranki dla najmłodszych

Z myślą o rodzinach przygotowano cykl Poranki z Domem Sztuki. W wybrane niedziele o godz. 10 wyświetlane będą animacje i filmy familijne. W harmonogramie znalazły się takie tytuły jak „Akademia Magii” (15 lutego), „Porky i Daffy ratują świat” (1 marca) czy „Zwierzaki na zakręcie” (31 maja). Bezpłatne karty wstępu można odbierać w sekretariacie placówki w czwartki poprzedzające seans. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.

Wieczory z klasyką światową i oscarową

Dla dorosłych widzów przygotowano dwa cykle wieczorne o godz. 19. Oscarowe Środy zaprezentują dzieła nagradzane przez Amerykańską Akademię Filmową – od monumentalnego „Władcy Pierścieni: Powrót Króla” (11 lutego), przez klasycznego „Łowcę Jeleni” (11 marca), aż po nowości, jak „F1: film” (25 lutego) czy „Wielki Marty” (20 maja).

Równie ciekawie zapowiada się autorski przegląd Andrzeja Bukowieckiego. Filmoznawca zaprosi publiczność na seanse arcydzieł, które na stałe wpisały się w historię kina. W programie wtorkowych spotkań znalazły się m.in. „Mechaniczna pomarańcza” (17 lutego), „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” (17 marca) oraz „Wielki błękit” (16 czerwca).

Spotkania z polską kinematografią

Osobnym punktem programu jest cykl dedykowany kinu rodzimemu. W wybrane poniedziałki odbywać się będą pokazy polskich dramatów, takich jak „Pani od polskiego” (16 lutego) czy „Wszystko na sprzedaż” (20 kwietnia). Spotkania te mają wyjątkowy charakter, ponieważ towarzyszą im rozmowy z zaproszonymi twórcami i krytykiem, co pozwala poznać kulisy powstawania produkcji.

Wszystkie wydarzenia w ramach ogłoszonych cykli są darmowe dla uczestników. Harmonogram pokazów zaplanowano aż do połowy czerwca 2026 roku.

Szczegółowy repertuar

Poranki z Domem Sztuki

  • 15 lutego – Akademia Magii
  • 1 marca – Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat
  • 15 marca – Freddy. Pudel nie z tej ziemi
  • 12 kwietnia – Hitpig. Świniak zawodowiec
  • 26 kwietnia – Dumna Królewna
  • 17 maja – Koszmarek
  • 31 maja – Zwierzaki na zakręcie
  • 14 czerwca – Szybcy i sprytni

Andrzej Bukowiecki przedstawia

  • 17 lutego – Mechaniczna pomarańcza (1971), reż. Stanley Kubrick, Wielka Brytania/USA
  • 17 marca – Ciekawy przypadek Benjamina Buttona (2008), reż. David Fincher, USA
  • 21 kwietnia – Bez znieczulenia (1978), reż. Andrzej Wajda, Polska
  • 19 maja – Bullitt (1968), reż. Peter Yates, USA
  • 16 czerwca – Wielki błękit (1988), reż. Luc Besson, Francja/Włochy
Oscarowe środy

  • 11 lutego – Władca Pierścieni: Powrót Króla, reż. Peter Jackson, 2003, Nowa Zelandia/USA, 201’
  • 25 lutego – F1: film, reż. Joseph Kosinski, 2025, USA, 155’
  • 11 marca – Łowca jeleni, reż. Michael Cimino, 1978, USA/Wielka Brytania, 182’
  • 25 marca – Głos Hind Rajab, reż. Kaouther Ben Hania, 2025, Francja/Tunezja, 89’
  • 15 kwietnia – Wartość sentymentalna, reż. Joachim Trier, 2025, Norwegia/Niemcy/Dania, 135’
  • 6 maja – To był zwykły przypadek, reż. Jafar Panahi, 2025, Francja/Iran/Luksemburg, 159’
  • 20 maja – Wielki Marty, reż. Josh Safdie, 2025, USA, 159’
  • 10 czerwca – Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda, 1974, Polska, 179’

Kino polskie

  • 16 lutego – Pani od polskiego, dramat, 115’
  • 2 marca – Innego końca nie będzie, dramat, 85’
  • 20 kwietnia – Wszystko na sprzedaż, dramat, 94’
  • 18 maja – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, dramat, 90’
  • 15 czerwca – Brat, film obyczajowy, 100’
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

