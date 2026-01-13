Filmy Jima Jarmuscha i urok ludzkiej niepewności

Styczeń oraz luty, Kino Muranów poświęciło twórczości Jima Jarmuscha
Tematyka jego filmów nie traci na aktualności, zwłaszcza dzisiaj, gdy każdy żyje w ciągłym pośpiechu oddalając się od bycia tu i teraz.
Produkcje amerykańskie najczęściej podążają za klasycznym hollywoodzkim formatem: akcja, konflikt i jego rozwiązanie. Normą stał się także bezpośredni przekaz informacji między bohaterami, pozostawiając niewiele miejsca na interpretację dla widza. Trzymając się z dala od utartych ścieżek, Jim Jarmusch zachwyca, podchodząc do filmu w taki sposób, w jaki on sam podchodzi do życia – nieustannie odkrywając coś nowego.
Kadr z filmu „Inaczej niż w raju” – produkcja zasłynęła z minimalizmu i realizmu.
Z początku fanatyk literatury, Jarmusch nie planował kariery w branży filmowej. Jednak po odkryciu kina awangardowego rozpoczął pracę nad własnymi tytułami. Filmy niezależne okazały się być idealnym medium dla jego wizji artystycznej. Wyróżniając się na tle innych filmowców, Jim Jarmusch zasłyną z niezwykłej umiejętności uchwycenia piękna zwykłej codzienności.
Fakt, że w produkcjach Jarmuscha nie zobaczymy efektów specjalnych czy pościgów, nie sprawia, że nie wbijają one w fotele. Reżyser podkreśla głębię ludzkiej egzystencji i zwykłych czynności przedstawiając ciekawe i różnorodne postaci. Bohaterowie jego filmów są zagubieni, jednocześnie będąc oddanymi swoim pasjom, w których pragną się spełniać. Ich historie wciągają nie poprzez ekstensywny dialog, lecz obserwacje, egzystencjalne rozważania czy pomijany status społeczny.
W role jedynych w swoim rodzaju postaci, wcielają się niezawodni aktorzy, jak Johnny Depp, Wynona Ryder, Bill Murray, Cate Blanchett, Steve Buscemi, a nawet Iggy Pop. Tym samym, seanse to okazja, aby ponownie zobaczyć niezwykłą obsadę.
Kadr z filmu „Truposz”. Jonny Depp, wciela się w rolę głównego bohatera, Williama Blake’a, który wyrusza na Dziki Zachód w duchową podróż.
Drugą propozycją jest cykl „Classy Monday” organizowany przez Kinogram, gdzie w każdy poniedziałek w repertuarze ukaże się jeden z pięciu wczesnych filmów Jarmuscha. Należą do nich:
Zimowa edycja kinowych poniedziałków w Kinogramie to czas poetyckich seansów.
To idealna propozycja dla osób zainteresowanych kinem niezależnym oraz estetyką, coraz rzadziej dostępnych artystycznych filmów czarno-białych, które skłaniają do refleksji.
Kino Muranów: do 2 lutego 2026 r.
Kinogram, Fabryka Norblina: od 19 stycznia do 23 lutego 2026 r.
Szczegóły dotyczące repertuaru oraz biletów znajdują się na stronach wybranych kin.