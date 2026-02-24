„Król rock’n’rolla”, czyli talent w złotej klatce

Kulisy błyskotliwej kariery Elvisa Presleya pokazują nieustanne obciążenie pracą. Zdjęcie „króla” pochodzi z roku 1968
Jedna z najważniejszych ikon popkultury, Elvis Presley, u szczytu swojej kariery w latach 1956–1965 królował na listach przebojów. Wdał w tym czasie 17 singli i 8 albumów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce list przebojów. Artysta zagrał także w 17 filmach. Rzesze fanów z całego świata niecierpliwie wyczekiwały nowości od „Króla rock’n’rolla”.
Utwory artysty, takie jak „Jailhouse Rock” i „Can’t Help Falling in Love” do dziś wybrzmiewają w ścieżkach filmowych i stacjach radiowych. Jednak, kulisy błyskotliwej kariery Presleya pokazują nieustanne obciążenie pracą. Jego manager, Tom Parker podpisał kontrakt na stałą obecność artysty w International Hotel w Las Vegas w 1969 roku, który gwarantował 1 milion dolarów rocznie przez pięć lat za występy tylko w tym hotelu.
Parker wykorzystał kontrakt, aby kontrolować Elvisa i karmić swoje uzależnienie od hazardu. Kontrakt ten uwięził piosenkarza nie tylko w samym hotelu, lecz także w kilkuletnim maratonie 636 wyprzedanych występów. W 1977 roku Elvis zmarł w wieku 42 lat w wyniku silnych uzależnień. Jedyna w swoim rodzaju historia, jedynego w swoim rodzaju artysty doczekała się wielu ekranizacji, w tym filmów dokumentalnych.
Baza Luhrmann to twórca kultowych filmów jak „Romeo i Julia” z 1996, „Wielki Gatsby” z 2013 czy najsłynniejszego dotychczas dokumentu o Elvisie „Elvis” z 2022.Jego „EPIC: Elvis Presley in Concert” to film skupiający się na występach Elvisa.
Korzystając z szerokiego zaplecza nabytego podczas nagrywania poprzedniego filmu poświęconego artyście, Luhrmann tworzy nową, bliższą mu produkcję. Poprzedni obraz reżysera odniósł ogromny sukces dzięki przedstawieniu życiorysu Elvisa w rozrywkowej formie ze świetną obsadą, muzyką oraz efektami specjalnymi. Tym razem widzowie mogą poczuć się jak na prawdziwym koncercie „Króla rock’n’rolla”.
Film zawiera zaginione nagrania z koncertów, pozawala zagłębić się w twórczości jednego z najbardziej wpływowych muzyków wszech czasów. Luhrmann zabiera widzów w podróż po obliczach Presleya splatając nieoglądane wcześniej ujęcia z ikonicznymi występami, których jeszcze nigdy nie zestawiono w ten sposób.
