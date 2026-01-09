-9.2°C
1003.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy

Publikacja: 09.01.2026 15:20

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Orły powracają w kolejnej edycji w warszawskim Kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Sprzedaż biletów ruszyła, a to oznacza, że od 9 stycznia do 8 lutego najgłośniejsze tytuły minionego 2025 roku powalczą nominację do Polskich Nagród Filmowych.

Na podium tegorocznego festiwalu stanęły polskie filmy fabularne i dokumentalne oraz produkcje, które zostały szczególnie docenione na najważniejszych festiwalach na całym świecie. Wyróżnione zostało 67 filmów, które spełniły warunki Regulaminu o nieprzerwanej siedmiodniowej dystrybucji kinowej. Należą do nich: „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego, „Franz Kafka” Agnieszki Holland, „Ministranci” Piotra Domalewskiego czy „Chopin, Chopin!” Michała Kwiecińskiego.

Nominacje do Orłów ogłoszone zostaną podczas konferencji prasowej 11 lutego 2026 roku. Do tego czasu proces głosowania pozostanie tajemnicą, trzymając twórców w napięciu.

Oficjalny pokaz otwarcia należy do „Rocznicy” Jana Komasy. Reżyser jest czterokrotnym zwycięzcą Orła, a produkcja jest jego pierwszym hollywoodzkim dziełem. Uroczysty seans odbędzie w piątek, 9 stycznia o godz. 20.

Z kolei zwieńczeniem festiwalu 8 lutego o godz. 17 będzie pokaz filmu Laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia z 2002 roku, Tadeusza Konwickiego – „Jak daleko stąd, jak blisko” z 1972 roku, jako hołd wobec wkładu, nieżyjącego już twórcy w rozwój polskiego kina.

Reklama
Reklama

Foto: mat. pras.

Kulisy powstawania najlepszych filmów 2025 roku

Czas festiwalu to wyjątkowe spotkania nie tylko z polską kinematografią, lecz także jej kulisami. Większość seansów odbywa się z udziałem reżyserów i aktorów, tworząc platformę do dialogu, która wzbogaca doświadczenie kinowe oraz pozwala lepiej zrozumieć ulubione dzieła.

W spotkaniach z twórcami udział wezmą między innymi:

  • Wojtek Smarzowski, reżyser „Domu dobrego”, największego hitu polskiego box-office w 2025 roku oraz odtwórcy głównych ról: Agata Turkot i Tomasz Schuchardt,
  • laureaci Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: reżyser Piotr Domalewski oraz aktorzy filmu „Ministranci”: Filip Grabowski, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk i Filip Juszczyk
  • Tomasz Naumiuk, autor zdjęć do filmu Agnieszki Holland „Franz Kafka” oraz Antoni Komasa-Łazarkiewicz, który współtworzył muzykę do tej produkcji.
Reklama
Reklama

To jedynie niewielka część, długiej listy gości i spotkań przygotowanych dla publiczności.

Festiwal dostępny dla każdego

Aby każdy miał możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, organizator Orłów Niezależna Fundacja Filmowa wraz z Fundacją Kino Dostępne włączyły do harmonogramu filmy z audio deskrypcją, oznaczone symbolem „AD”, dla widzów niedowidzących i niewidzących. Dzięki ich inicjatywie i aplikacji stworzonej przez Fundację Kino Dostępne, osoby z różnymi potrzebami sensorycznymi, także mogą uczestniczyć w pokazach filmowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kadr z filmu „Dreams” – to opowieść o nierównościach społecznych, władzy i cenie marzeń
styczeń

Cena marzeń i wola przetrwania oraz trzecia część trylogii

"Wielki błękit" Luca Bessona z Jeanem Reno i Jeanem-Markiem Barrem to pozycja absolutnie kultowa
do Nowego Roku

Pokazy filmów wszech czasów

Przedpremierowe pokazy w Multikinie
od 25 grudnia

Przedpremierowe pokazy w Multikinie

"Nie otwieraj przed świętami" - kadr z kultowego slashera
piątek

Książkowy przykład kina klasy B

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie
piątek

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie

„Kevin sam w domu” to numer jeden kina familijnego
od poniedziałku

Święta w kinach. Grinch i Kevin powracają

Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025
do niedzieli

Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem
czwartek

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama