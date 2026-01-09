28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy

Orły powracają w kolejnej edycji w warszawskim Kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Sprzedaż biletów ruszyła, a to oznacza, że od 9 stycznia do 8 lutego najgłośniejsze tytuły minionego 2025 roku powalczą nominację do Polskich Nagród Filmowych.



Na podium tegorocznego festiwalu stanęły polskie filmy fabularne i dokumentalne oraz produkcje, które zostały szczególnie docenione na najważniejszych festiwalach na całym świecie. Wyróżnione zostało 67 filmów, które spełniły warunki Regulaminu o nieprzerwanej siedmiodniowej dystrybucji kinowej. Należą do nich: „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego, „Franz Kafka” Agnieszki Holland, „Ministranci” Piotra Domalewskiego czy „Chopin, Chopin!” Michała Kwiecińskiego.

Nominacje do Orłów ogłoszone zostaną podczas konferencji prasowej 11 lutego 2026 roku. Do tego czasu proces głosowania pozostanie tajemnicą, trzymając twórców w napięciu.

Oficjalny pokaz otwarcia należy do „Rocznicy” Jana Komasy. Reżyser jest czterokrotnym zwycięzcą Orła, a produkcja jest jego pierwszym hollywoodzkim dziełem. Uroczysty seans odbędzie w piątek, 9 stycznia o godz. 20.

Z kolei zwieńczeniem festiwalu 8 lutego o godz. 17 będzie pokaz filmu Laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia z 2002 roku, Tadeusza Konwickiego – „Jak daleko stąd, jak blisko” z 1972 roku, jako hołd wobec wkładu, nieżyjącego już twórcy w rozwój polskiego kina.