28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy

Na podium tegorocznego festiwalu stanęły polskie filmy fabularne i dokumentalne oraz produkcje, które zostały szczególnie docenione na najważniejszych festiwalach na całym świecie. Wyróżnione zostało 67 filmów, które spełniły warunki Regulaminu o nieprzerwanej siedmiodniowej dystrybucji kinowej. Należą do nich: „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego, „Franz Kafka” Agnieszki Holland, „Ministranci” Piotra Domalewskiego czy „Chopin, Chopin!” Michała Kwiecińskiego.
Nominacje do Orłów ogłoszone zostaną podczas konferencji prasowej 11 lutego 2026 roku. Do tego czasu proces głosowania pozostanie tajemnicą, trzymając twórców w napięciu.
Oficjalny pokaz otwarcia należy do „Rocznicy” Jana Komasy. Reżyser jest czterokrotnym zwycięzcą Orła, a produkcja jest jego pierwszym hollywoodzkim dziełem. Uroczysty seans odbędzie w piątek, 9 stycznia o godz. 20.
Z kolei zwieńczeniem festiwalu 8 lutego o godz. 17 będzie pokaz filmu Laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia z 2002 roku, Tadeusza Konwickiego – „Jak daleko stąd, jak blisko” z 1972 roku, jako hołd wobec wkładu, nieżyjącego już twórcy w rozwój polskiego kina.
Czas festiwalu to wyjątkowe spotkania nie tylko z polską kinematografią, lecz także jej kulisami. Większość seansów odbywa się z udziałem reżyserów i aktorów, tworząc platformę do dialogu, która wzbogaca doświadczenie kinowe oraz pozwala lepiej zrozumieć ulubione dzieła.
W spotkaniach z twórcami udział wezmą między innymi:
To jedynie niewielka część, długiej listy gości i spotkań przygotowanych dla publiczności.
Aby każdy miał możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, organizator Orłów Niezależna Fundacja Filmowa wraz z Fundacją Kino Dostępne włączyły do harmonogramu filmy z audio deskrypcją, oznaczone symbolem „AD”, dla widzów niedowidzących i niewidzących. Dzięki ich inicjatywie i aplikacji stworzonej przez Fundację Kino Dostępne, osoby z różnymi potrzebami sensorycznymi, także mogą uczestniczyć w pokazach filmowych.