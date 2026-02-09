PCK pomoże seniorom na Woli. Jak zapisać się do programu?

Wolontariusze oferują m.in. pomoc przy obsłudze komputera.
50 tys. zł otrzyma Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na akcję pt. „Wola i PCK dla seniorów 2026”.
Głównym celem projektu, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest organizacja pomocy dla osób starszych, mieszkańców Woli poprzez wsparcie wolontariuszy.
Projekt zakłada pomoc osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej, samotnym stale lub czasowo, nie w pełni samodzielnym w ich codziennym funkcjonowaniu.
Głównie działania wolontariuszy obejmują:
Grupą docelową są seniorzy w wieku 60+ zamieszkujący dzielnicę na Woli.
Projekt realizowany jest przez wolontariuszy MOO PCK , którzy w ramach swojej pracy wolontarystycznej będą mogli skorzystać ze szkolenia z pierwszej pomocy, organizowanego przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów MOO PCK oraz ze szkolenia pn; „Starość – poznać, zrozumieć wesprzeć”, w którym wykorzystany zostanie profesjonalny symulator odczuć osoby starszej.
Seniorów chcących wziąć udział w projekcie oraz wolontariuszy chcących nieść pomoc PCK zaprasza do kontaktu: telefon: 607 505 558 lub 22 506 51 92, mail: [email protected].