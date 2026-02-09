PCK pomoże seniorom na Woli. Jak zapisać się do programu?

robienie zakupów

dostarczanie lekarstw

załatwianie niektórych spraw urzędowych

pomoc przy obsłudze komputera.

Szkolenia dla wolontariuszy opiekujących się seniorami

Grupą docelową są seniorzy w wieku 60+ zamieszkujący dzielnicę na Woli.

Seniorów chcących wziąć udział w projekcie oraz wolontariuszy chcących nieść pomoc PCK zaprasza do kontaktu

Reklama Reklama

Projekt realizowany jest przez wolontariuszy MOO PCK , którzy w ramach swojej pracy wolontarystycznej będą mogli skorzystać ze szkolenia z pierwszej pomocy, organizowanego przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów MOO PCK oraz ze szkolenia pn; „Starość – poznać, zrozumieć wesprzeć”, w którym wykorzystany zostanie profesjonalny symulator odczuć osoby starszej.

Seniorów chcących wziąć udział w projekcie oraz wolontariuszy chcących nieść pomoc PCK zaprasza do kontaktu: telefon: 607 505 558 lub 22 506 51 92, mail: [email protected].