Życie Warszawy
PCK pomoże seniorom na Woli. Jak zapisać się do programu?

Publikacja: 09.02.2026 12:15

Wolontariusze oferują m.in. pomoc przy obsłudze komputera.

Foto: Adobe Stock

rbi
Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra ogłosiła wyniki konkursu pod nazwą „Pomoc osobom starszym, samotnym w codziennym funkcjonowaniu, poprzez włączenie do tych działań wolontariuszy”.

50 tys. zł otrzyma Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na akcję pt. „Wola i PCK dla seniorów 2026”.

Wolontariusze PCK mogą seniorom na Woli

Głównym celem projektu, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest organizacja pomocy dla osób starszych, mieszkańców Woli poprzez wsparcie wolontariuszy.

Projekt zakłada pomoc osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej, samotnym stale lub czasowo, nie w pełni samodzielnym w ich codziennym funkcjonowaniu.








