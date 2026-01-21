Babcia i dziadek – filary rodziny i społeczeństwa. Mazowsze w liczbach z okazji ich świąt

Seniorów jest więcej niż dzieci

Mazowsze mierzy się z wyzwaniami demograficznymi. Indeks starości, czyli liczba osób w wieku 65+ przypadająca na 100 dzieci w wieku 0–14 lat, wzrósł z 102 w 2015 r. do 127 w 2025 r.. Oznacza to, że babcie i dziadkowie coraz częściej stają się filarem rodzin i opiekunami młodszych pokoleń.

Międzypokoleniowe wsparcie ma ogromną wartość

Wzrasta także wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego – liczba osób w wieku 85+ przypadających na 100 osób w wieku 50–64 lata. W 2015 r. wynosił on 10, a w 2025 r. już 13. To dowód na to, jak ważna jest solidarność rodzinna i społeczna, w której babcie i dziadkowie odgrywają kluczową rolę.

Aktywni, zaangażowani, ciekawi świata

Seniorzy na Mazowszu są aktywni również społecznie i edukacyjnie. W 2024 r. osoby 60+ stanowiły 14,8 proc. absolwentów kursów organizowanych przez centra kultury, domy kultury i świetlice (w 2015 r. było to 21,2 proc.). Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy komputerowe, gdzie seniorzy stanowili aż 50 proc. uczestników – dowód na otwartość na nowe technologie i rozwój.

Babcie i dziadkowie – codzienna pomoc i ogromne serce

Nie sposób pominąć także ich wkładu w życie rodzinne. W okresie od stycznia do maja 2025 r. świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”, potocznie nazywane „babciowym”, przyznano na 5,5 tys. dzieci. To liczba, za którą kryją się tysiące historii o opiece, zaufaniu i miłości.

Dziękujemy za Waszą obecność

Babcie i dziadkowie to nie tylko statystyki – to mądrość, cierpliwość, wsparcie i bezwarunkowa miłość. Ich rola w rodzinie i społeczeństwie jest nie do przecenienia, a Mazowsze najlepiej pokazuje, jak ważnym są pokoleniem.