Babcia i dziadek – filary rodziny i społeczeństwa. Mazowsze w liczbach z okazji ich świąt

Rola babć i dziadków w strukturze społecznej Mazowsza stale rośnie
Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią już 24,9 proc. ludności województwa mazowieckiego (stan na 30 czerwca 2025 r.). To wyraźny sygnał, że rola babć i dziadków w strukturze społecznej regionu stale rośnie – nie tylko liczbowo, ale i znaczeniowo.
Z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka składamy wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości oraz dumy z kolejnych pokoleń. Dziękujemy za wszystko, co robicie – dziś i każdego dnia.
Statystyki potwierdzają to, co wielu wnuków widzi na co dzień – dziadkowie są dziś coraz bardziej aktywni. Średnie dalsze trwanie życia osób w wieku 60 lat w 2024 r. wynosiło:
To więcej niż w 2015 r. – odpowiednio o 0,6 roku dla mężczyzn i 0,2 roku dla kobiet. Dłuższe życie oznacza więcej wspólnych chwil, opowieści, wsparcia i międzypokoleniowych więzi.
Mazowsze mierzy się z wyzwaniami demograficznymi. Indeks starości, czyli liczba osób w wieku 65+ przypadająca na 100 dzieci w wieku 0–14 lat, wzrósł z 102 w 2015 r. do 127 w 2025 r.. Oznacza to, że babcie i dziadkowie coraz częściej stają się filarem rodzin i opiekunami młodszych pokoleń.
Wzrasta także wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego – liczba osób w wieku 85+ przypadających na 100 osób w wieku 50–64 lata. W 2015 r. wynosił on 10, a w 2025 r. już 13. To dowód na to, jak ważna jest solidarność rodzinna i społeczna, w której babcie i dziadkowie odgrywają kluczową rolę.
Seniorzy na Mazowszu są aktywni również społecznie i edukacyjnie. W 2024 r. osoby 60+ stanowiły 14,8 proc. absolwentów kursów organizowanych przez centra kultury, domy kultury i świetlice (w 2015 r. było to 21,2 proc.). Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy komputerowe, gdzie seniorzy stanowili aż 50 proc. uczestników – dowód na otwartość na nowe technologie i rozwój.
Nie sposób pominąć także ich wkładu w życie rodzinne. W okresie od stycznia do maja 2025 r. świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”, potocznie nazywane „babciowym”, przyznano na 5,5 tys. dzieci. To liczba, za którą kryją się tysiące historii o opiece, zaufaniu i miłości.
Babcie i dziadkowie to nie tylko statystyki – to mądrość, cierpliwość, wsparcie i bezwarunkowa miłość. Ich rola w rodzinie i społeczeństwie jest nie do przecenienia, a Mazowsze najlepiej pokazuje, jak ważnym są pokoleniem.