Miliony nielegalnych papierosów w kartonach po pizzy

Funkcjonariusze mazowieckiej KAS zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów w powiecie wołomińskim. Przejęto towar o wartości ponad 10 mln zł oraz profesjonalne maszyny produkcyjne. W sprawie zatrzymano siedem osób.



Akcja rozpoczęła się od kontroli dwóch samochodów dostawczych podczas przeładunku. Uwagę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przykuły nietypowe opakowania. Choć kartony sugerowały transport pizzy, w ich wnętrzu znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. To odkrycie stało się punktem wyjścia do przeszukania posesji, z której wyjechał jeden z pojazdów.

W wyniku działań służb zatrzymano siedem osób: trzech obywateli Polski oraz czworo obywateli Ukrainy. Foto: mat. pras.

Fabryka w hali magazynowej

Na miejscu, w jednej z hal magazynowych na terenie powiatu wołomińskiego, funkcjonariusze odkryli kompletną linię produkcyjną. Zabezpieczono nie tylko gotowe wyroby, ale również specjalistyczne maszyny, tytoń do palenia, susz tytoniowy oraz komponenty niezbędne do wytwarzania papierosów, takie jak filtry czy owijki. Skala procederu była ogromna – łącznie przejęto ponad 2,2 mln sztuk papierosów oraz prawie 7,6 tony tytoniu.

Przejęto ponad 2,2 mln sztuk papierosów oraz prawie 7,6 tony tytoniu. Foto: mat. pras.

Straty budżetu państwa uniknięte

Szacunkowa wartość rynkowa nielegalnych towarów wynosi ponad 10,2 mln zł. Gdyby produkty te trafiły do sprzedaży, skarb państwa straciłby ogromne kwoty z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego. Oprócz gotowych produktów funkcjonariusze zabezpieczyli także 150 kg suszu tytoniowego oraz pył tytoniowy, co świadczy o masowym charakterze produkcji prowadzonej na miejscu.