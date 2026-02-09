Miliony nielegalnych papierosów w kartonach po pizzy

Funkcjonariusze odkryli kompletną linię produkcyjną w jednej z hal w powiecie wołomińskim
Akcja rozpoczęła się od kontroli dwóch samochodów dostawczych podczas przeładunku. Uwagę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przykuły nietypowe opakowania. Choć kartony sugerowały transport pizzy, w ich wnętrzu znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. To odkrycie stało się punktem wyjścia do przeszukania posesji, z której wyjechał jeden z pojazdów.
W wyniku działań służb zatrzymano siedem osób: trzech obywateli Polski oraz czworo obywateli Ukrainy.
Na miejscu, w jednej z hal magazynowych na terenie powiatu wołomińskiego, funkcjonariusze odkryli kompletną linię produkcyjną. Zabezpieczono nie tylko gotowe wyroby, ale również specjalistyczne maszyny, tytoń do palenia, susz tytoniowy oraz komponenty niezbędne do wytwarzania papierosów, takie jak filtry czy owijki. Skala procederu była ogromna – łącznie przejęto ponad 2,2 mln sztuk papierosów oraz prawie 7,6 tony tytoniu.
Szacunkowa wartość rynkowa nielegalnych towarów wynosi ponad 10,2 mln zł. Gdyby produkty te trafiły do sprzedaży, skarb państwa straciłby ogromne kwoty z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego. Oprócz gotowych produktów funkcjonariusze zabezpieczyli także 150 kg suszu tytoniowego oraz pył tytoniowy, co świadczy o masowym charakterze produkcji prowadzonej na miejscu.
W wyniku działań służb zatrzymano siedem osób: trzech obywateli Polski oraz czworo obywateli Ukrainy. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnej produkcji, magazynowania oraz dystrybucji wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.
Podejrzanym grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie te kary jednocześnie. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wołominie, a dalsze czynności prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.