Narkotyki w bagażniku Volvo. Policjanci z Mokotowa zatrzymali podejrzanego

Podczas rutynowego patrolu policjanci z Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego komendy na Mokotowie zauważyli mężczyznę przy zaparkowanym Volvo. Jego zachowanie było na tyle podejrzane, że funkcjonariusze postanowili podjąć interwencję.
Choć mężczyzna początkowo twierdził, że nie ma przy sobie niczego nielegalnego, mundurowi zdecydowali się sprawdzić wnętrze samochodu ze względu na wyczuwalny zapach marihuany.
Po zebraniu wszystkich dowodów zatrzymany usłyszał zarzut posiadania substancji odurzających.
Podejrzenia policjantów okazały się słuszne. W trakcie przeszukania bagażnika odnaleziono dwa pojemniki wypełnione suszem roślinnym. Na miejscu użyto narkotestu, który jednoznacznie potwierdził, że zabezpieczona substancja to marihuana. Nielegalny towar trafił do depozytu, a właściciel pojazdu został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Po zebraniu wszystkich dowodów zatrzymany usłyszał zarzut posiadania substancji odurzających. Zgodnie z polskim prawem za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat więzienia. Całe postępowanie toczy się obecnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.