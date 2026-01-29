-3.8°C
Życie Warszawy
Trzy kilogramy narkotyków w mieszkaniu na Ursynowie. 30-latek tymczasowo aresztowany

Publikacja: 29.01.2026 10:00

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Piaseczna przejęli ponad 3 kilogramy środków odurzających podczas przeszukania mieszkania na terenie Warszawy. Zatrzymany 30-latek usłyszał zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków, za co grozi mu do 12 lat więzienia.

Działania operacyjne funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu osoby podejrzewanej o posiadanie zabronionych substancji. Z zebranych informacji wynikało, że mężczyzna może ukrywać w swoim mieszkaniu na jednym z warszawskich osiedli znaczne ilości środków odurzających. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze potwierdzili wcześniejsze ustalenia, odnajdując zapasy narkotyków w jednym z pokojów.

Zatrzymany 30-latek został przewieziony do piaseczyńskiej komendy, gdzie przeprowadzono z jego udziałem czynności procesowe.

Foto: policja

Szeroki asortyment środków odurzających i akcesoria

W trakcie czynności procesowych kryminalni zabezpieczyli zróżnicowany katalog substancji zabronionych. W mieszkaniu znajdowała się marihuana ukryta w foliowej torbie oraz kokaina w zgrzewalnym opakowaniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zarzucany czyn grozi zatrzymanemu 30-latkowi kara do 12 lat pozbawienia wolności. 

Dodatkowo policjanci znaleźli tabletki ecstasy, suszone grzyby halucynogenne oraz niemal 300 listków LSD. Poza narkotykami w ręce funkcjonariuszy trafiła waga laboratoryjna, która według ustaleń śledczych służyła do porcjowania substancji przed ich dalszą dystrybucją. Łączna waga zabezpieczonego towaru przekroczyła 3 kilogramy.

Zarzuty prokuratorskie i badania laboratoryjne

Zatrzymany 30-latek został przewieziony do piaseczyńskiej komendy, gdzie przeprowadzono z jego udziałem czynności procesowe. Wszystkie zabezpieczone środki zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w celu wykonania szczegółowych ekspertyz chemicznych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów przedstawił mężczyźnie zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających.

