Trzy kilogramy narkotyków w mieszkaniu na Ursynowie. 30-latek tymczasowo aresztowany

Działania operacyjne funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu osoby podejrzewanej o posiadanie zabronionych substancji. Z zebranych informacji wynikało, że mężczyzna może ukrywać w swoim mieszkaniu na jednym z warszawskich osiedli znaczne ilości środków odurzających. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze potwierdzili wcześniejsze ustalenia, odnajdując zapasy narkotyków w jednym z pokojów.
W trakcie czynności procesowych kryminalni zabezpieczyli zróżnicowany katalog substancji zabronionych. W mieszkaniu znajdowała się marihuana ukryta w foliowej torbie oraz kokaina w zgrzewalnym opakowaniu.
Dodatkowo policjanci znaleźli tabletki ecstasy, suszone grzyby halucynogenne oraz niemal 300 listków LSD. Poza narkotykami w ręce funkcjonariuszy trafiła waga laboratoryjna, która według ustaleń śledczych służyła do porcjowania substancji przed ich dalszą dystrybucją. Łączna waga zabezpieczonego towaru przekroczyła 3 kilogramy.
Zatrzymany 30-latek został przewieziony do piaseczyńskiej komendy, gdzie przeprowadzono z jego udziałem czynności procesowe. Wszystkie zabezpieczone środki zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w celu wykonania szczegółowych ekspertyz chemicznych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów przedstawił mężczyźnie zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zarzucany mu czyn grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów informuje, że śledztwo ma charakter rozwojowy, co oznacza, że badane są kolejne wątki związane z tym procederem.