Życie Warszawy
Pięć kilogramów marihuany w bagażniku

Publikacja: 23.01.2026 11:25

Kierujący autem mężczyzna zaparkował w bezpośrednim sąsiedztwie nieoznakowanego radiowozu, nie zdając sobie sprawy z obecności służb.

Foto: Straż Graniczna

M.B.
Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji przejęli znaczne ilości narkotyków oraz gotówkę podczas akcji w podwarszawskim centrum handlowym. 35-latek został zatrzymany na gorącym uczynku i trafił do aresztu na trzy miesiące.

funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową przeprowadzili skoordynowane działania na terenie centrum handlowego w Jankach.

Operacja była wynikiem wcześniejszych ustaleń operacyjnych, z których wynikało, że w tym rejonie może przebywać osoba transportująca środki odurzające. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie drogi dojazdowe oraz wyjazdowe z parkingów, przygotowując się do zatrzymania podejrzanego pojazdu.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Tuż przed godziną 18 na parking wjechał wytypowany samochód. Kierujący nim mężczyzna zaparkował go w bezpośrednim sąsiedztwie nieoznakowanego radiowozu, nie zdając sobie sprawy z obecności służb. W tym momencie funkcjonariusze przystąpili do interwencji.

Podczas przeszukania samochodu, w bagażniku odnaleziono pięć dużych paczek zawierających marihuanę o łącznej wadze pięciu kilogramów. Oprócz nielegalnych substancji policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie przekraczającej 55 tys. zł.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymany 35-letni mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Tam przedstawiono mu zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu handlowego.

Ze względu na charakter czynu i zebrany materiał dowodowy, sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego. Podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalsze etapy postępowania karnego.

