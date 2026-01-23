Pięć kilogramów marihuany w bagażniku

Kierujący autem mężczyzna zaparkował w bezpośrednim sąsiedztwie nieoznakowanego radiowozu, nie zdając sobie sprawy z obecności służb.
funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową przeprowadzili skoordynowane działania na terenie centrum handlowego w Jankach.
Operacja była wynikiem wcześniejszych ustaleń operacyjnych, z których wynikało, że w tym rejonie może przebywać osoba transportująca środki odurzające. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie drogi dojazdowe oraz wyjazdowe z parkingów, przygotowując się do zatrzymania podejrzanego pojazdu.
Tuż przed godziną 18 na parking wjechał wytypowany samochód. Kierujący nim mężczyzna zaparkował go w bezpośrednim sąsiedztwie nieoznakowanego radiowozu, nie zdając sobie sprawy z obecności służb. W tym momencie funkcjonariusze przystąpili do interwencji.
Podczas przeszukania samochodu, w bagażniku odnaleziono pięć dużych paczek zawierających marihuanę o łącznej wadze pięciu kilogramów. Oprócz nielegalnych substancji policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie przekraczającej 55 tys. zł.
Zatrzymany 35-letni mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Tam przedstawiono mu zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu handlowego.
Ze względu na charakter czynu i zebrany materiał dowodowy, sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego. Podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalsze etapy postępowania karnego.