Pięć kilogramów marihuany w bagażniku

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji przejęli znaczne ilości narkotyków oraz gotówkę podczas akcji w podwarszawskim centrum handlowym. 35-latek został zatrzymany na gorącym uczynku i trafił do aresztu na trzy miesiące.



funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową przeprowadzili skoordynowane działania na terenie centrum handlowego w Jankach.

Operacja była wynikiem wcześniejszych ustaleń operacyjnych, z których wynikało, że w tym rejonie może przebywać osoba transportująca środki odurzające. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie drogi dojazdowe oraz wyjazdowe z parkingów, przygotowując się do zatrzymania podejrzanego pojazdu.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Tuż przed godziną 18 na parking wjechał wytypowany samochód. Kierujący nim mężczyzna zaparkował go w bezpośrednim sąsiedztwie nieoznakowanego radiowozu, nie zdając sobie sprawy z obecności służb. W tym momencie funkcjonariusze przystąpili do interwencji.