Miliony na promocję lotów z Radomia. PPL walczy o pasażerów na Sadkowie

Port lotniczy w Radomiu to inwestycja, która kosztowała podatników ponad 800 mln zł. Choć pierwotne założenia mówiły o połowie tej kwoty, modernizacja infrastruktury okazała się znacznie droższa. Głównym argumentem za rozbudową Sadkowa była potrzeba odciążenia Lotniska Chopina w Warszawie.
Statystyki pokazują jednak, że rzeczywistość mija się z biznesowymi planami. W pierwszym roku działalności odprawiono 103 tysiące osób zamiast zakładanych 250 tysięcy, a w 2025 roku liczba pasażerów spadła do poziomu poniżej 96 tysięcy.
Ponieważ linie lotnicze niechętnie uruchamiają połączenia z Radomia na zasadach czysto rynkowych, Polskie Porty Lotnicze (PPL) zdecydowały się na finansowe wsparcie promocji tras – informuje rynek-lotniczy.pl. Pasażerowie często wolą korzystać z droższego Lotniska Chopina, gdzie dynamicznie rozwijają się tani przewoźnicy. Aby zmienić te przyzwyczajenia, operator ogłosił przetarg na działania marketingowe.
W ramach ostatniego postępowania PPL wyasygnowały niemal 12,3 mln zł. Złożone przez zainteresowane podmioty oferty opiewają jednak na łączną kwotę ok. 5,5 mln zł. Pieniądze te mają trafić do biur podróży oraz linii lotniczych, które będą promować kierunki wakacyjne i regularne połączenia realizowane z radomskiego portu.
Działania promocyjne obejmą rynki lokalne oraz zagraniczne kurorty, do których latają podróżni z Radomia. Największe zainteresowanie wzbudził rynek turecki, gdzie oferty złożyły firmy takie jak Orex Travel, Nowa Itaka, TUI Poland oraz Coral Travel na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł. Promowany będzie również kierunek grecki, bułgarski oraz albański.
Włoskie trasy promować będzie narodowy przewoźnik PLL LOT, który za swoje usługi w tym zakresie zaproponował ponad 1,1 mln zł. Co ciekawe, mimo otrzymania wsparcia na promocję sieci tras, przewoźnik nie planuje wznowienia lotów na popularnej trasie z Radomia do Barcelony. Z kolei na promocję lotów na Cypr nie wpłynęła żadna oferta, co pokazuje, że nie wszystkie kierunki cieszą się równym zainteresowaniem partnerów biznesowych.
PPL przedstawiły niedawno nową strategię dla Radomia, która ma poprawić rentowność portu. Opiera się ona na modelu hybrydowym, łączącym tradycyjny ruch pasażerski z dodatkowymi funkcjami mającymi przynieść zysk. Celem jest stabilizacja finansowa poprzez lepsze dopasowanie oferty do realnego popytu rynkowego.
Wsparcie dla czarterów ma być jednym z filarów tej strategii, czyniąc z Radomia konkurencyjny punkt na mapie turystycznej Mazowsza. Wykorzystanie narzędzi promocyjnych należących do biur podróży i linii lotniczych to obecnie główny sposób na zapełnienie terminala pasażerami, którzy do tej pory omijali radomskie lotnisko.