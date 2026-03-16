Miliony złotych z fikcyjnych polis. Rozbito grupę wyłudzającą odszkodowania

Działania prowadzone przez CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do zebrania mocnego materiału dowodowego.
Grupa przestępcza działała wyjątkowo precyzyjnie, wykorzystując wiedzę ekspercką swoich członków. Kluczem do sukcesu okazała się znajomość procedur automatycznej likwidacji szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych.
Przestępcy zawierali polisy przez Internet, posługując się fałszywymi danymi osobowymi oraz adresowymi. Aby uniknąć wykrycia, stosowali zaawansowane oprogramowanie do anonimizacji działań w sieci, co miało utrudnić namierzenie ich aktywności przez organy ścigania.
Śledczy z CBZC zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa
W skład rozbitej szajki wchodziły osoby o wysokich kompetencjach. Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze zatrzymali dziewięciu obywateli Polski. Co istotne, aż czworo z nich było zawodowo związanych z branżą ubezpieczeniową, a pozostali posiadali wykształcenie informatyczne.
Takie połączenie umiejętności pozwalało im na sprawne zgłaszanie fikcyjnych szkód i manipulowanie procesem ich rozpatrywania tak, aby systemy ubezpieczycieli automatycznie akceptowały wypłaty środków.
Działania prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do zebrania mocnego materiału dowodowego. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz oszustwa komputerowego i przyznali się do winy.
Wobec czterech osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, natomiast pozostała piątka objęta została dozorem policji. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o wartości przekraczającej milion złotych. Śledczy zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i obecnie trwa szczegółowa analiza zabezpieczonych nośników danych.