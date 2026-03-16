8.9°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Miliony złotych z fikcyjnych polis. Rozbito grupę wyłudzającą odszkodowania

Publikacja: 16.03.2026 08:40

Działania prowadzone przez CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do zebrania mocnego materiału dowodowego.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali dziewięć osób, które wykorzystując luki w systemach online, wyłudziły ponad 2,6 mln zł. Wśród podejrzanych są informatycy oraz pracownicy firm ubezpieczeniowych. Sąd zastosował już pierwsze areszty w tej sprawie.

Grupa przestępcza działała wyjątkowo precyzyjnie, wykorzystując wiedzę ekspercką swoich członków. Kluczem do sukcesu okazała się znajomość procedur automatycznej likwidacji szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Czworo z zatrzymanych było zawodowo związanych z branżą ubezpieczeniową

Przestępcy zawierali polisy przez Internet, posługując się fałszywymi danymi osobowymi oraz adresowymi. Aby uniknąć wykrycia, stosowali zaawansowane oprogramowanie do anonimizacji działań w sieci, co miało utrudnić namierzenie ich aktywności przez organy ścigania.

Śledczy z CBZC zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa

Foto: policja

Eksperci po drugiej stronie prawa

W skład rozbitej szajki wchodziły osoby o wysokich kompetencjach. Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze zatrzymali dziewięciu obywateli Polski. Co istotne, aż czworo z nich było zawodowo związanych z branżą ubezpieczeniową, a pozostali posiadali wykształcenie informatyczne.

Reklama
Reklama

Takie połączenie umiejętności pozwalało im na sprawne zgłaszanie fikcyjnych szkód i manipulowanie procesem ich rozpatrywania tak, aby systemy ubezpieczycieli automatycznie akceptowały wypłaty środków.

Zarzuty i zabezpieczony majątek

Działania prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do zebrania mocnego materiału dowodowego. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz oszustwa komputerowego i przyznali się do winy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA