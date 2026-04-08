Udawali policjantów, by ukraść 87 tys. zł. Trafili do aresztu

Zgodnie z instrukcją oszustów, kobieta przekazała kosztowności 25-latkowi, który pełnił rolę tak zwanego odbieraka.
Na Ursynowie doszło do kolejnego oszustwa wymierzonego w osobę starszą. 78-letnia kobieta odebrała telefon od rzekomego funkcjonariusza, który przekonał ją, że jej majątek jest zagrożony. Seniorka, wierząc w intencje rozmówcy, oddała nieznajomemu sejf znajdujący się w jej mieszkaniu.
Wewnątrz znajdowało się 87 tys. zł, a także kluczyki do samochodu i ważne dokumenty. Zgodnie z instrukcją oszustów, kobieta przekazała kosztowności 25-latkowi, który pełnił rolę tak zwanego odbieraka. Ten z kolei przekazał łup 44-letniemu wspólnikowi.
Policjanci z wydziału kryminalnego natychmiast po zgłoszeniu zajęli się sprawą. Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym i analizie zebranych materiałów funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość obu mężczyzn i dokonali ich zatrzymania. Choć podejrzani są już w rękach policji, skradzionego sejfu wraz z zawartością nie udało się dotychczas odnaleźć. Postępowanie w tej sprawie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów.
Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym i analizie zebranych materiałów funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość obu mężczyzn i dokonali ich zatrzymania.
Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na postawienie zatrzymanym zarzutów. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Warto zaznaczyć, że obaj podejrzani odpowiedzą za swoje czyny w warunkach recydywy. Oznacza to, że standardowa kara do 8 lat więzienia przewidziana w kodeksie karnym może zostać w ich przypadku dodatkowo zaostrzona.
To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności czy sejfów w celu ich zabezpieczenia. W sytuacjach wzbudzających niepokój należy natychmiast przerwać połączenie i skontaktować się z numerem alarmowym 112. Warto również regularnie rozmawiać z seniorami w rodzinie o metodach działania oszustów, ponieważ czujność i wiedza mogą uchronić ich przed utratą oszczędności życia.