Kosztowna pomyłka i fałszywy wypadek. Kolejne oszustwo metodą na wnuczka

Policjanci z Pragi zatrzymali parę oszustów, którzy wyłudzili od starszej kobiety 120 tys. zł. Przestępcy wykorzystali zmyśloną historię o wypadku drogowym, aby nakłonić pokrzywdzoną do przekazania oszczędności na rzekomą kaucję.



Cały proceder rozpoczął się od telefonu od osoby podającej się za komendanta policji. Rozmówca przekazał kobiecie dramatyczną informację: jej wnuczek miał potrącić na przejściu dla pieszych ciężarną kobietę. Aby uniknąć więzienia i opłacić kaucję, potrzebna była natychmiastowa pomoc finansowa.

Zmanipulowana seniorka uwierzyła w tę historię i przekazała obcemu mężczyźnie, który pojawił się u niej w domu, ogromną kwotę pieniędzy.

Skuteczna akcja kryminalnych

Gdy sprawa trafiła do funkcjonariuszy, rozpoczęły się intensywne działania operacyjne. Dzięki weryfikacji wielu informacji i skrupulatnym ustaleniom, policjanci wytypowali osoby odpowiedzialne za to przestępstwo. Okazało się, że za oszustwem stoi 42-letnia kobieta oraz 51-letni mężczyzna. Oboje mieli już wcześniej konflikty z prawem i byli karani za podobne czyny.