Podczas kontroli drogowej na warszawskim Wybrzeżu Gdyńskim, gdzie kierująca Audi pędziła 171 km/h, pasażer pojazdu nagrał interwencję i opublikował ją w sieci mimo braku zgody funkcjonariusza. Autor nagrania zlekceważył ostrzeżenia, odpowiadając mundurowemu: „Zaraz zobaczy Cię 10 tysięcy osób”.



Finał sprawy w sądzie okazał się dotkliwy. Sąd uznał, że policjant na służbie nie jest osobą powszechnie znaną, a publikacja jego twarzy bez zezwolenia narusza dobra osobiste. Twórca filmu musi teraz:

• zapłacić 10 tys. zł zadośćuczynienia,

• publicznie przeprosić funkcjonariusza,

• usunąć materiał ze wszystkich platform.

Wyrok jasno wskazuje, że choć nagrywanie pracy służb w miejscu publicznym jest dopuszczalne, to udostępnianie wizerunku wiąże się z realną odpowiedzialnością finansową i prawną.