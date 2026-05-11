Za organizacją wydarzenia stoją trzy uczennice pierwszej klasy Liceum Artes Liberales: Hania Lewandowska, Ewa Borowska-Puszcz i Nina Marasek. Postanowiły one stworzyć przestrzeń opartą na otwartości, wsparciu i dobrej zabawie.

SkateLab to kolejna młodzieżowa inicjatywa na Ochocie pokazująca, jak dużą siłę sprawczą mają młodzi ludzie, kiedy dostają przestrzeń do działania i realizacji własnych pomysłów. To także dowód na to, że młode pokolenie chce aktywnie wpływać na swoje otoczenie, integrować społeczność i tworzyć wartościowe wydarzenia dla rówieśników.

Polecane
Program jest bezpośrednią odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak presja rówieśnicza czy trud
zdrowie psychiczne
Wsparcie zamiast hejtu. Nowy projekt dla młodzieży na Ochocie

Dziewczyny po raz pierwszy samodzielnie tworzą wydarzenie tej skali, ucząc się przy tym organizacji, współpracy i działania społecznego od podstaw. Aby wesprzeć realizację projektu, uruchomiły również zbiórkę na platformie Zrzutka.pl, dzięki której mogą sfinansować niezbędne elementy wydarzenia i jeszcze lepiej przygotować piknik dla uczestników.

– To niezwykle budujące widzieć, z jaką energią, odpowiedzialnością i kreatywnością młodzi tworzą przestrzeń dla innych młodych. SkateLab pokazuje, że młodzież nie tylko ma świetne pomysły, ale również potrafi je profesjonalnie realizować i inspirować innych do aktywności – mówi burmistrz Ochoty Piotr Krasnodębski.

Warsztaty i aktywności dla każdego poziomu

Program wydarzenia obejmuje warsztaty deskorolkowe prowadzone przez licencjonowanych instruktorów, warsztaty z bezpiecznego upadania, mini zawody oraz pokazy jazdy. Organizatorzy zadbali o to, by zajęcia były dostosowane zarówno do osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.

Warsztaty deskorolkowe poprowadzą doświadczeni instruktorzy związani z czołowymi szkołami i środowiskami deskorolkowymi w Polsce:

Polecane
Projekt jest elementem długofalowych działań na rzecz młodzieży na Ochocie.
inicjatywa samorządowa
„Ochota Vibe” daje głos młodym. Nowy projekt dla młodzieży
  • Wojciech Woropaj (Vvarsity Skate),
  • Wiktoria Jasiorska (Vvarsity Skate & Zefir),
  • Mateusz Rybak (PUSH Skate School),
  • Tomasz Warzecha (Fundacja Surf&Skate).

Wsparciem instruktorskim zajmie się również Hania Lewandowska (Hania.on.board), współorganizatorka wydarzenia, posiadająca międzynarodowe certyfikaty instruktora deskorolki SkateboardIA (USA) oraz ISCP/SKATZ (Kanada).

Deskorolka bez stereotypów

Ważnym elementem wydarzenia będą także warsztaty z bezpiecznego upadania, podczas których uczestnicy – a także rodzice – nauczą się podstawowych technik minimalizujących ryzyko kontuzji podczas jazdy na deskorolce.

W ramach pikniku odbędą się również mini jamy i zawody w konkurencjach takich jak slalom, tor przeszkód oraz limbo. Formuła wydarzenia została zaplanowana tak, aby zachęcać do wspólnej zabawy, integracji i przełamywania własnych barier, bez presji rywalizacji.

Organizatorki podkreślają, że jednym z głównych celów SkateLab jest przełamywanie stereotypów związanych z deskorolką jako sportem zdominowanym przez chłopaków. Coraz więcej dziewczyn aktywnie jeździ i rozwija się w tej dyscyplinie, a SkateLab ma pokazać, że skateboarding jest przestrzenią otwartą dla wszystkich.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10:30–16:00.