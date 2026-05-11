23 maja w skateparku Parku Pięciu Sióstr na Ochocie odbędzie się Piknik Deskorolkowy SkateLab – wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 8–17 lat. Jego celem jest pokazanie, że deskorolka to sport otwarty dla każdego – niezależnie od płci, poziomu zaawansowania czy wcześniejszych doświadczeń.



Za organizacją wydarzenia stoją trzy uczennice pierwszej klasy Liceum Artes Liberales: Hania Lewandowska, Ewa Borowska-Puszcz i Nina Marasek. Postanowiły one stworzyć przestrzeń opartą na otwartości, wsparciu i dobrej zabawie.

SkateLab to kolejna młodzieżowa inicjatywa na Ochocie pokazująca, jak dużą siłę sprawczą mają młodzi ludzie, kiedy dostają przestrzeń do działania i realizacji własnych pomysłów. To także dowód na to, że młode pokolenie chce aktywnie wpływać na swoje otoczenie, integrować społeczność i tworzyć wartościowe wydarzenia dla rówieśników.

Dziewczyny po raz pierwszy samodzielnie tworzą wydarzenie tej skali, ucząc się przy tym organizacji, współpracy i działania społecznego od podstaw. Aby wesprzeć realizację projektu, uruchomiły również zbiórkę na platformie Zrzutka.pl, dzięki której mogą sfinansować niezbędne elementy wydarzenia i jeszcze lepiej przygotować piknik dla uczestników.

– To niezwykle budujące widzieć, z jaką energią, odpowiedzialnością i kreatywnością młodzi tworzą przestrzeń dla innych młodych. SkateLab pokazuje, że młodzież nie tylko ma świetne pomysły, ale również potrafi je profesjonalnie realizować i inspirować innych do aktywności – mówi burmistrz Ochoty Piotr Krasnodębski.

Warsztaty i aktywności dla każdego poziomu

Program wydarzenia obejmuje warsztaty deskorolkowe prowadzone przez licencjonowanych instruktorów, warsztaty z bezpiecznego upadania, mini zawody oraz pokazy jazdy. Organizatorzy zadbali o to, by zajęcia były dostosowane zarówno do osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.

Warsztaty deskorolkowe poprowadzą doświadczeni instruktorzy związani z czołowymi szkołami i środowiskami deskorolkowymi w Polsce:

Wojciech Woropaj (Vvarsity Skate),

Wiktoria Jasiorska (Vvarsity Skate & Zefir),

Mateusz Rybak (PUSH Skate School),

Tomasz Warzecha (Fundacja Surf&Skate).

Wsparciem instruktorskim zajmie się również Hania Lewandowska (Hania.on.board), współorganizatorka wydarzenia, posiadająca międzynarodowe certyfikaty instruktora deskorolki SkateboardIA (USA) oraz ISCP/SKATZ (Kanada).

Deskorolka bez stereotypów

Ważnym elementem wydarzenia będą także warsztaty z bezpiecznego upadania, podczas których uczestnicy – a także rodzice – nauczą się podstawowych technik minimalizujących ryzyko kontuzji podczas jazdy na deskorolce.

W ramach pikniku odbędą się również mini jamy i zawody w konkurencjach takich jak slalom, tor przeszkód oraz limbo. Formuła wydarzenia została zaplanowana tak, aby zachęcać do wspólnej zabawy, integracji i przełamywania własnych barier, bez presji rywalizacji.

Organizatorki podkreślają, że jednym z głównych celów SkateLab jest przełamywanie stereotypów związanych z deskorolką jako sportem zdominowanym przez chłopaków. Coraz więcej dziewczyn aktywnie jeździ i rozwija się w tej dyscyplinie, a SkateLab ma pokazać, że skateboarding jest przestrzenią otwartą dla wszystkich.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10:30–16:00.