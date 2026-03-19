Wsparcie zamiast hejtu. Nowy projekt dla młodzieży na Ochocie

Program jest bezpośrednią odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak presja rówieśnicza czy trudności emocjonalne, z którymi młodzi ludzie często mierzą się w osamotnieniu. Działania zaplanowane w ramach projektu Empatia Support potrwają do czerwca 2026 roku i obejmą zasięgiem szkoły oraz lokalne instytucje. Inicjatywa stanowi element szerszej strategii wspierania młodych mieszkańców pod nazwą Ochota Vibe.
Ofertę przygotowano z myślą o kilku grupach odbiorców. Głównymi adresatami są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych (VII–VIII) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (klasy I–III) znajdujących się na terenie Ochoty. Projekt nie zapomina jednak o dorosłych – specjalne wsparcie przewidziano również dla rodziców, opiekunów oraz kadry pedagogicznej i pracowników szkół. Dzięki temu możliwe będzie zbudowanie spójnego systemu reagowania na przemoc w całym środowisku szkolnym.
W programie postawiono na praktyczne formy wsparcia. Dla uczniów przygotowano cykl 12 warsztatów, podczas których nauczą się oni asertywności, budowania relacji i radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo przewidziano 42 bezpłatne i poufne konsultacje psychologiczne dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy.
Nauczyciele i rodzice wezmą udział w spotkaniach podnoszących kompetencje w rozpoznawaniu sygnałów kryzysowych u młodzieży. W edukacji pomogą również sprawdzone narzędzia, takie jak Samopomocownik, opracowany przez Fundację GrowSPACE.
Ważnym elementem przedsięwzięcia jest kampania w mediach społecznościowych oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych w przestrzeni publicznej dzielnicy. Całość działań zakończy się wydarzeniem społecznym Stop Hejt Ochota. Ma ono zjednoczyć lokalną społeczność wokół idei dialogu i wzajemnego szacunku. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach lub konsultacjach mogą kontaktować się bezpośrednio z koordynatorką projektu w Fundacji GrowSPACE lub z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota.