Wsparcie zamiast hejtu. Nowy projekt dla młodzieży na Ochocie

Dzielnica Ochota wraz z Fundacją GrowSPACE ruszają z programem Empatia Support. Inicjatywa oferuje bezpłatne warsztaty oraz porady psychologiczne, które pomogą uczniom i dorosłym walczyć z cyberprzemocą oraz mową nienawiści.



Program jest bezpośrednią odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak presja rówieśnicza czy trudności emocjonalne, z którymi młodzi ludzie często mierzą się w osamotnieniu. Działania zaplanowane w ramach projektu Empatia Support potrwają do czerwca 2026 roku i obejmą zasięgiem szkoły oraz lokalne instytucje. Inicjatywa stanowi element szerszej strategii wspierania młodych mieszkańców pod nazwą Ochota Vibe.

Kto może skorzystać z pomocy

Ofertę przygotowano z myślą o kilku grupach odbiorców. Głównymi adresatami są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych (VII–VIII) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (klasy I–III) znajdujących się na terenie Ochoty. Projekt nie zapomina jednak o dorosłych – specjalne wsparcie przewidziano również dla rodziców, opiekunów oraz kadry pedagogicznej i pracowników szkół. Dzięki temu możliwe będzie zbudowanie spójnego systemu reagowania na przemoc w całym środowisku szkolnym.

Warsztaty i indywidualne konsultacje

W programie postawiono na praktyczne formy wsparcia. Dla uczniów przygotowano cykl 12 warsztatów, podczas których nauczą się oni asertywności, budowania relacji i radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo przewidziano 42 bezpłatne i poufne konsultacje psychologiczne dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy.