Życie Warszawy
Wsparcie zamiast hejtu. Nowy projekt dla młodzieży na Ochocie

Publikacja: 19.03.2026 07:30

Program jest bezpośrednią odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak presja rówieśnicza czy trudności emocjonalne, z którymi młodzi ludzie często mierzą się w osamotnieniu.

M.B.
Dzielnica Ochota wraz z Fundacją GrowSPACE ruszają z programem Empatia Support. Inicjatywa oferuje bezpłatne warsztaty oraz porady psychologiczne, które pomogą uczniom i dorosłym walczyć z cyberprzemocą oraz mową nienawiści.

Program jest bezpośrednią odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak presja rówieśnicza czy trudności emocjonalne, z którymi młodzi ludzie często mierzą się w osamotnieniu. Działania zaplanowane w ramach projektu Empatia Support potrwają do czerwca 2026 roku i obejmą zasięgiem szkoły oraz lokalne instytucje. Inicjatywa stanowi element szerszej strategii wspierania młodych mieszkańców pod nazwą Ochota Vibe.

Ofertę przygotowano z myślą o kilku grupach odbiorców. Głównymi adresatami są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych (VII–VIII) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (klasy I–III) znajdujących się na terenie Ochoty.

Kto może skorzystać z pomocy

Ofertę przygotowano z myślą o kilku grupach odbiorców. Głównymi adresatami są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych (VII–VIII) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (klasy I–III) znajdujących się na terenie Ochoty. Projekt nie zapomina jednak o dorosłych – specjalne wsparcie przewidziano również dla rodziców, opiekunów oraz kadry pedagogicznej i pracowników szkół. Dzięki temu możliwe będzie zbudowanie spójnego systemu reagowania na przemoc w całym środowisku szkolnym.

W programie postawiono na praktyczne formy wsparcia. Dla uczniów przygotowano cykl 12 warsztatów, podczas których nauczą się oni asertywności, budowania relacji i radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty i indywidualne konsultacje

W programie postawiono na praktyczne formy wsparcia. Dla uczniów przygotowano cykl 12 warsztatów, podczas których nauczą się oni asertywności, budowania relacji i radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo przewidziano 42 bezpłatne i poufne konsultacje psychologiczne dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy.

Nauczyciele i rodzice wezmą udział w spotkaniach podnoszących kompetencje w rozpoznawaniu sygnałów kryzysowych u młodzieży. W edukacji pomogą również sprawdzone narzędzia, takie jak Samopomocownik, opracowany przez Fundację GrowSPACE.

Społeczny finał akcji

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest kampania w mediach społecznościowych oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych w przestrzeni publicznej dzielnicy. Całość działań zakończy się wydarzeniem społecznym Stop Hejt Ochota. Ma ono zjednoczyć lokalną społeczność wokół idei dialogu i wzajemnego szacunku. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach lub konsultacjach mogą kontaktować się bezpośrednio z koordynatorką projektu w Fundacji GrowSPACE lub z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

