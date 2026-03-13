17°C
Bezpłatna pomoc psychologiczna w Warszawie. Wsparcie dla dzieci, dorosłych i seniorów

Publikacja: 13.03.2026 13:50

Dorośli mogą skorzystać z pakietu trzech bezpłatnych wizyt u specjalisty, natomiast dzieci i młodzież mają możliwość odbycia pięciu darmowych spotkań z psychologiem.

Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z poradni oferującej bezpłatne konsultacje psychologiczne dla różnych grup społecznych. Program wsparcia realizuje Fundacja Twarze Depresji, która zapewnia mieszkańcom dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Poradnia mieści się przy al. Solidarności 78 w Warszawie. Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać m.in. dzieci i młodzież, osoby dorosłe, kobiety w ciąży i po porodzie, pacjenci onkologiczni, seniorzy oraz obywatele Ukrainy.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne w Warszawie

Dorośli mogą skorzystać z pakietu trzech bezpłatnych wizyt u specjalisty, natomiast dzieci i młodzież mają możliwość odbycia pięciu darmowych spotkań z psychologiem. Rejestracja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 22 290 88 85.

W poradni pracuje zespół specjalistów, w tym psychologowie, psychoterapeuci, psychoonkolodzy, psychotraumatolodzy oraz terapeuci uzależnień. Konsultacje prowadzone są w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Placówka jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oprócz indywidualnych spotkań prowadzone są również zapisy do grup wsparcia oraz warsztaty psychoedukacyjne organizowane w kameralnych grupach.

Program konsultacji psychologicznych dla różnych grup

Fundacja prowadzi także specjalny program dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat uczęszczających do szkół w warszawskim Śródmieściu. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Dzielnicy Śródmieście i ma na celu ułatwienie dostępu do profilaktyki zdrowia psychicznego.

Od marca 2025 roku do końca grudnia 2026 roku zaplanowano realizację 660 bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla uczniów – średnio ok. 30 miesięcznie. Każdy uczestnik programu może skorzystać z pakietu pięciu konsultacji, przy czym jedna z nich może odbyć się z udziałem rodzica lub opiekuna prawnego.

W trakcie roku do 15 września 2026 roku realizowany jest program obejmujący 360 bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla kobiet w ciąży lub po porodzie.

Z kolei w ramach kampanii „Rak? To nie tak!” od czerwca 2021 roku dostępna jest bezpłatna zdalna pomoc psychologiczna dla osób chorujących lub po chorobie nowotworowej, ich bliskich oraz osób zainteresowanych profilaktyką onkologiczno-psychologiczną.

Poradnia psychologiczna jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 12-20, w piątki – od godz. 12-18, a w soboty i niedziele w godz. 9-15.

Fundacja prowadzi również telefony zaufania dla różnych grup. Pierwszy w Polsce telefon zaufania dla nauczycieli działa pod numerem +48 510 338 182 w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 13-17.

Osoby dorosłe mogą skorzystać także z telefonu zaufania pod numerem 22 290 44 42. Linia jest czynna w poniedziałki w godz. 18-21, we wtorki i środy w godz. 8-11, w czwartki w godz. 19-21, a w niedziele w godz. 17-21.

