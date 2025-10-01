Pedagog i psycholog dla młodego człowieka. Gdzie szukać wsparcia dla dziecka?

W części z poradni psychologiczno-pedagogicznych pracują również interwenci kryzysowi, którzy w ramach ścisłej współpracy ze szkołami podejmują działania z zakresu profilaktyki czy udzielają wsparcia społecznościom szkolnych podczas sytuacji kryzysowych.

Bezpłatne warsztaty z emocji dla dzieci i młodzieży

Z myślą o uczniach i uczennicach klas I-VIII warszawskich szkół podstawowych w wieku 6-15 lat, miejskie poradnie zdrowia psychicznego uczestniczą w programie Wawa-TUS-y, czyli treningu umiejętności społecznych. W wybranych placówkach na terenie Warszawy odbywają się spotkania ze specjalistami (cykl 10 zajęć, każde po 60 min.), podczas których dzieciaki m.in. uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje, rozwijać empatię czy radzić sobie trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów. Udział w zajęciach jest bezpłatny i nie jest potrzebne skierowanie. Nie obowiązuje również rejonizacja – z programu mogą korzystać dzieci, które mieszkają lub uczą się w Warszawie. Wykaz miejskich poradni, gdzie odbywają się warsztaty Wawa-TUS-y dostępny jest tutaj.

Z kolei dla nastolatków w wieku 16-18 lat, którzy również mieszkają lub uczą się w Warszawie, jeszcze do końca października br. w miejskich poradniach odbywają się bezpłatne warsztaty pn. „Młoda Warszawa”. Treningi łączą wiedzę psychologiczną z praktycznymi ćwiczeniami, które pomagają lepiej zrozumieć siebie i innych. Spotkania odbywają się w kameralnych grupach i poruszają zagadnienia tj.: radzenie sobie ze stresem, rozwijanie poczucia własnej wartości. budowania zdrowych relacji. Więcej o programie „Młoda Warszawa” i placówkach, które biorą w nim udział można znaleźć na stronie: zdrowie.um.warszawa.pl.

Dodatkowo, aby pomóc młodym osobom w radzeniu sobie z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, w tym przed nawrotami problemów, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbywają się także bezpłatne warsztaty socjoterapeutyczne. Organizatorem zajęć jest Szpital Wolski, który dysponuje również ofertą warsztatów dla rodziców i opiekunów (dotyczą m.in. rozwijania umiejętności wychowawczych, zaburzeń lękowych i nastroju czy spektrum autyzmu i ADHD) oraz dla kadry nauczycielskiej.

Gdzie zadbać o zdrowie psychiczne młodych?

W ramach opieki psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków, w Polsce funkcjonuje trzypoziomowy system. Pierwszy poziom to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, w których można skorzystać z pomocy psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych.

– W ramach tego poziomu w miejskich podmiotach funkcjonują ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży m.in. na terenie Śródmieścia, Woli, Ursusa, Ochoty, Bielan, Białołęki, Wawra i Pragi-Południe – wylicza wiceprezydent Renata Kaznowska. – Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii i porady – dodaje.

Placówki te przeznaczone są dla osób, które nie wymagają diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii.o

Lista miejskich podmiotów na I poziomie referencyjnym:

Ośrodek/Zespół Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży: ul. Przykoszarowa 16

Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” Sp. z o.o.: al. Wyzwolenia;



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany: ul. Żeromskiego 13;

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota: ul. Wojciechowskiego 58, ul. Kaliska 24;

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer: ul. Błękitna 36;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście: ul. Szlenkierów 10

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe: ul. Styrska 44;

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 17.

Drugi poziom opieki psychiatrycznej obejmuje funkcjonowanie centrum zdrowia psychicznego, gdzie młodzi pacjenci mają dostęp do szerszego zakresu świadczeń niż w ośrodkach opieki psychologicznej. Na tym poziomie młodzi ludzie są pod opieką lekarzy psychiatrów oraz prowadzona jest bardziej zaawansowana opieka terapeutyczna, ewentualnie również farmakoterapia lub terapii na oddziale dziennym. Poniżej lista miejskich placówek opieki zdrowotnej w tym zakresie:

II poziom referencyjny – Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnię Zdrowia Psychicznego posiadają:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, ul. Szlenkierów 10;

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe: ul. Styrska 44.

II poziom referencyjny- Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia Zdrowia Psychicznego + oddział dzienny:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 17

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota: Plac czerwca 1976 r. 1.

Najbardziej specjalistycznej pomocy w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego (III poziom referencyjny) to ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej, czyli oddziały stacjonarne w szpitalach. Ta forma pomocy przeznaczona jest dla pacjentów wymagających hospitalizacji.

- Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży to temat, który traktujemy w Warszawie bardzo poważnie. W ubiegłym roku z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w miejskich poradniach skorzystało ponad 10 tys. młodych pacjentów, którym udzielono ponad 94 tys. porad. Skala potrzeb jest ogromna, dlatego od lat konsekwentnie rozbudowujemy miejski system wsparcia dla dzieciaków i ich bliskich. Zapewniamy zarówno pomoc w szkołach - dostęp do psychologów, warsztaty dla młodszych uczniów oraz zajęcia dla młodzieży, jak również specjalistyczne wsparcie w miejskich centrach zdrowia psychicznego – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Chcemy, aby jak najwięcej młodych osób i ich rodzin, wiedziało gdzie szukać pomocy. To nasza wspólna sprawa, aby zapewnić dzieciakom wsparcie i najlepszy start w dorosłość – dodaje.