Pedagog i psycholog dla młodego człowieka. Gdzie szukać wsparcia dla dziecka?

W ramac wsparcia kondycji psychicznej dzieci i nastolatków w każdej miejskiej szkole zapewniony jest dostęp do psychologów lub pedagogów szkolnych. Jednocześnie, w zależności od potrzeb w stołecznych szkołach zatrudnia się również innych specjalistów - logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz pedagogów specjalnych.
– W Warszawie działa również sieć miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych – 24 o zasięgu dzielnicowym oraz 4 specjalistyczne o zasięgu warszawskim. Każde przedszkole i każda szkoła mają dedykowaną poradnię rejonową oraz „przypisanego” do swojej placówki specjalistę – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, które wynikają w szczególności z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, ze szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej czy choroby przewlekłej.
W poradniach zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy (diagności, psychoterapeuci – indywidualni i rodzinni oraz trenerzy umiejętności psychologicznych), pedagodzy (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej), terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi oraz pedagodzy specjalni, którzy świadczą pomoc dzieciom i młodzieży. Diagnozują ich poziom rozwoju, możliwości i potrzeby, pomagają w efektywnym uczeniu się, rozwijają umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów i problemów. Wspierają też rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.
W części z poradni psychologiczno-pedagogicznych pracują również interwenci kryzysowi, którzy w ramach ścisłej współpracy ze szkołami podejmują działania z zakresu profilaktyki czy udzielają wsparcia społecznościom szkolnych podczas sytuacji kryzysowych.
Z myślą o uczniach i uczennicach klas I-VIII warszawskich szkół podstawowych w wieku 6-15 lat, miejskie poradnie zdrowia psychicznego uczestniczą w programie Wawa-TUS-y, czyli treningu umiejętności społecznych. W wybranych placówkach na terenie Warszawy odbywają się spotkania ze specjalistami (cykl 10 zajęć, każde po 60 min.), podczas których dzieciaki m.in. uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje, rozwijać empatię czy radzić sobie trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów. Udział w zajęciach jest bezpłatny i nie jest potrzebne skierowanie. Nie obowiązuje również rejonizacja – z programu mogą korzystać dzieci, które mieszkają lub uczą się w Warszawie. Wykaz miejskich poradni, gdzie odbywają się warsztaty Wawa-TUS-y dostępny jest tutaj.
Z kolei dla nastolatków w wieku 16-18 lat, którzy również mieszkają lub uczą się w Warszawie, jeszcze do końca października br. w miejskich poradniach odbywają się bezpłatne warsztaty pn. „Młoda Warszawa”. Treningi łączą wiedzę psychologiczną z praktycznymi ćwiczeniami, które pomagają lepiej zrozumieć siebie i innych. Spotkania odbywają się w kameralnych grupach i poruszają zagadnienia tj.: radzenie sobie ze stresem, rozwijanie poczucia własnej wartości. budowania zdrowych relacji. Więcej o programie „Młoda Warszawa” i placówkach, które biorą w nim udział można znaleźć na stronie: zdrowie.um.warszawa.pl.
Dodatkowo, aby pomóc młodym osobom w radzeniu sobie z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, w tym przed nawrotami problemów, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbywają się także bezpłatne warsztaty socjoterapeutyczne. Organizatorem zajęć jest Szpital Wolski, który dysponuje również ofertą warsztatów dla rodziców i opiekunów (dotyczą m.in. rozwijania umiejętności wychowawczych, zaburzeń lękowych i nastroju czy spektrum autyzmu i ADHD) oraz dla kadry nauczycielskiej.
W ramach opieki psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków, w Polsce funkcjonuje trzypoziomowy system. Pierwszy poziom to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, w których można skorzystać z pomocy psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych.
– W ramach tego poziomu w miejskich podmiotach funkcjonują ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży m.in. na terenie Śródmieścia, Woli, Ursusa, Ochoty, Bielan, Białołęki, Wawra i Pragi-Południe – wylicza wiceprezydent Renata Kaznowska. – Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii i porady – dodaje.
Placówki te przeznaczone są dla osób, które nie wymagają diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii.o
Drugi poziom opieki psychiatrycznej obejmuje funkcjonowanie centrum zdrowia psychicznego, gdzie młodzi pacjenci mają dostęp do szerszego zakresu świadczeń niż w ośrodkach opieki psychologicznej. Na tym poziomie młodzi ludzie są pod opieką lekarzy psychiatrów oraz prowadzona jest bardziej zaawansowana opieka terapeutyczna, ewentualnie również farmakoterapia lub terapii na oddziale dziennym. Poniżej lista miejskich placówek opieki zdrowotnej w tym zakresie:
Najbardziej specjalistycznej pomocy w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego (III poziom referencyjny) to ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej, czyli oddziały stacjonarne w szpitalach. Ta forma pomocy przeznaczona jest dla pacjentów wymagających hospitalizacji.
- Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży to temat, który traktujemy w Warszawie bardzo poważnie. W ubiegłym roku z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w miejskich poradniach skorzystało ponad 10 tys. młodych pacjentów, którym udzielono ponad 94 tys. porad. Skala potrzeb jest ogromna, dlatego od lat konsekwentnie rozbudowujemy miejski system wsparcia dla dzieciaków i ich bliskich. Zapewniamy zarówno pomoc w szkołach - dostęp do psychologów, warsztaty dla młodszych uczniów oraz zajęcia dla młodzieży, jak również specjalistyczne wsparcie w miejskich centrach zdrowia psychicznego – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Chcemy, aby jak najwięcej młodych osób i ich rodzin, wiedziało gdzie szukać pomocy. To nasza wspólna sprawa, aby zapewnić dzieciakom wsparcie i najlepszy start w dorosłość – dodaje.