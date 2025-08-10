Wilanów z nowym ośrodkiem wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży

• Wsparcie rodzin,

• Arteterapia i zajęcia relaksacyjne,

• Pomoc edukacyjna.

Projekt „Kolorowa Fontanna” oferuje zróżnicowane formy wsparcia dla warszawskiej młodzieży Foto: UD Wilanów

Kto może skorzystać z pomocy i jak się zgłosić?

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, które zmagają się z kryzysami psychicznymi, problemami z emocjami, nałogami, zachowaniami autodestrukcyjnymi lub trudnościami społecznymi. Wsparcie oferowane jest również rodzinom i opiekunom, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje dziecko i skuteczniej je wspierać.

Ośrodek terapeutyczny mieści się przy ul. Wandy Rutkiewicz 2 w Warszawie. Osoby zainteresowane zgłoszeniem do programu mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 576 544 500 lub mailowo, pisząc na adres [email protected].

Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.