Wilanów z nowym ośrodkiem wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z kryzysami psychicznymi wśród młodych osób, Fundacja La Fontaine uruchomiła inicjatywę „Kolorowa Fontanna”. Projekt, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2025-2027, koncentruje się na integracji, terapii i edukacji. Ośrodek ma stać się bezpiecznym miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mogli odbudować poczucie własnej wartości i rozwijać swoje mocne strony. Wsparcia udziela zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i terapeutów. W ramach projektu przewidziano także zaangażowanie rodzin i osób bliskich – to one mogą zgłosić dziecko do programu i uzyskać dodatkowe poradnictwo.
„Kolorowa Fontanna” proponuje zróżnicowane formy pomocy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wśród oferowanych działań znajdują się:
• Poradnictwo psychologiczne oraz terapia indywidualna,
• Trening umiejętności społecznych i trening zastępowania agresji,
• Terapia integracji sensorycznej, socjoterapia oraz terapia dzieci z ADHD,
• Wsparcie rodzin,
• Arteterapia i zajęcia relaksacyjne,
• Pomoc edukacyjna.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, które zmagają się z kryzysami psychicznymi, problemami z emocjami, nałogami, zachowaniami autodestrukcyjnymi lub trudnościami społecznymi. Wsparcie oferowane jest również rodzinom i opiekunom, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje dziecko i skuteczniej je wspierać.
Ośrodek terapeutyczny mieści się przy ul. Wandy Rutkiewicz 2 w Warszawie. Osoby zainteresowane zgłoszeniem do programu mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 576 544 500 lub mailowo, pisząc na adres [email protected].
Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.