Intraco w rejestrze zabytków? Do urzędu wpłynął wniosek

Sąsiedzi bronią Intraco na Muranowie

„Życie Warszawy” dotarło też do jednego z listów, jakie otrzymało stowarzyszenie od obrońców.

List sąsiadów Intraco Biurowiec ten, wzniesiony w latach 1973-1975 był jednym z pierwszych warszawskich drapaczy chmur

„Jako część społeczności lokalnej Muranowa, my niżej podpisani zwracamy się z apelem o wystąpienie Stowarzyszenia Obrońcy Zabytków Warszawy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków biurowca Intraco położonego przy ul. Stawki 2 w Warszawie ze względu na jego historyczną wartość. Biurowiec ten, wzniesiony w latach 1973-1975 był jednym z pierwszych warszawskich drapaczy chmur” – napisali mieszkańcy jednego z pobliskich budynków.

Decyzja PHN o wyburzeniu

O sprawie wyburzenia „Zycie Warszawy” pisało już wcześniej.

W czerwcu 2025 roku przedstawiciele PHN, tłumaczyli , że budynek nie spełnia już dzisiejszych standardów technicznych i oczekiwań rynku – zarówno pod względem komfortu użytkowania, jak i parametrów środowiskowych.

– To nie była łatwa decyzja i to nie jest prosty proces, ale odpowiedzialne podejście do energooszczędności budynków oraz rosnących oczekiwań nas wszystkich co do bezpieczeństwa nie pozwala przewlekle odkładać nieuniknionego. Przed nami dobry projekt oraz trud okresu przejściowego, jednak jesteśmy głęboko przekonani, że nowe Intraco nie tylko wpisze się w aktualne oczekiwania i standard wizualny współczesnych wieżowców, ale będzie kontynuacją pięknej historii warszawskiego biznesu – mówił Wiesław Malicki, prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Grupa PHN w połowie zeszłego roku była na etapie poszukiwań partnera do rozbiórki Intraco. 5 września został złożony wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

PHN otrzymał oficjalne pozwolenie na rozbiórkę wieżowca Intraco na początku grudnia a ta zapowiedziana jest na początek 2026 roku.

Symbol nowoczesności z lat 70.

Intraco, pierwotnie Intraco I, zbudowano w latach 1973–1975 przez szwedzką spółkę BPA Byggproduktion AB. Wieżowiec był przeznaczony na siedziby zagranicznych przedstawicielstw handlowych i w momencie otwarcia w 1975 roku, był symbolem nowoczesności oraz postępu technologicznego.

Intraco w latach 70. XX wieku był dla Warszawiaków powiewem nowoczesności. Obecność sklepu Pewex tylko wmacniała to odczucie Foto: Andrzej Zborski

Zaprojektowany przez szwedzkiego architekta Petera Diebitscha, typowy dla późnego modernizmu biurowiec, w latach 1975-1978 był najwyższym biurowcem w stolicy.