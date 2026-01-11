-4.4°C
1008.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Intraco w rejestrze zabytków? Do urzędu wpłynął wniosek

Publikacja: 11.01.2026 09:14

Czy sąsiadom uda się zatrzymać rozbiórkę wieżowca z lat 70.?

Czy sąsiadom uda się zatrzymać rozbiórkę wieżowca z lat 70.?

Foto: Shutterstock

rbi
Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie wpłynął wniosek o wpisanie muranowskiego biurowca Intraco do rejestru zabytków. Czy dzięki temu ikoniczny gmach nie zostanie zburzony?

Jak poinformowała Czytelniczka „Życia Warszawy”, 7 stycznia wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie wniosek o wpisanie budynku Intraco do rejestru zabytków.

50 lat biurowca Intraco?

Wniosek w imieniu mieszkańców Muranowa złożyło Stowarzyszenie „Obrońcy Zabytków Warszawy”. We wniosku wskazuje na walory zabytkowe budynku i ogromna szkodę dla wizerunku tej części miasta, jaką spowodowałoby wyburzenie budynku.

Polecane
To już ostatnie taie kadry, na początku roku wieżowiec symbol lat 70. zacznie znikać
inwestycje
Rozbiórkę Intraco można już zacząć. Znamy haromonogram prac

Do inicjatorów petycji a docelowo też wniosku nie przemawiają ekonomiczne przesłanki wyburzenia. A także problemy z klimatyzacją. „Patrząc na podobne budynki w USA, które zachowały się w stanie oryginalnym. Dla przykładu jego bostoński ( starszy i wyższy brat).

Intraco w tym roku ma świętować 50 lat budowy. Chcemy go ratować a nie zburzyć” – twierdzą obrońcy Intraco.

Reklama
Reklama

Sąsiedzi bronią Intraco na Muranowie

„Życie Warszawy” dotarło też do jednego z listów, jakie otrzymało stowarzyszenie od obrońców.

List sąsiadów Intraco

Biurowiec ten, wzniesiony w latach 1973-1975 był jednym z pierwszych warszawskich drapaczy chmur

„Jako część społeczności lokalnej Muranowa, my niżej podpisani zwracamy się z apelem o wystąpienie Stowarzyszenia Obrońcy Zabytków Warszawy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków biurowca Intraco położonego przy ul. Stawki 2 w Warszawie ze względu na jego historyczną wartość. Biurowiec ten, wzniesiony w latach 1973-1975 był jednym z pierwszych warszawskich drapaczy chmur” – napisali mieszkańcy jednego z pobliskich budynków.

Decyzja PHN o wyburzeniu

O sprawie wyburzenia „Zycie Warszawy” pisało już wcześniej.

W czerwcu 2025 roku przedstawiciele PHN, tłumaczyli , że budynek nie spełnia już dzisiejszych standardów technicznych i oczekiwań rynku – zarówno pod względem komfortu użytkowania, jak i parametrów środowiskowych.

– To nie była łatwa decyzja i to nie jest prosty proces, ale odpowiedzialne podejście do energooszczędności budynków oraz rosnących oczekiwań nas wszystkich co do bezpieczeństwa nie pozwala przewlekle odkładać nieuniknionego. Przed nami dobry projekt oraz trud okresu przejściowego, jednak jesteśmy głęboko przekonani, że nowe Intraco nie tylko wpisze się w aktualne oczekiwania i standard wizualny współczesnych wieżowców, ale będzie kontynuacją pięknej historii warszawskiego biznesu – mówił Wiesław Malicki, prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Reklama
Reklama
Polecane
Mimo prób unawocześnienia Intraco nie przetrwa i zostanie zburzony
inwestycje
Warszawa pożegna Intraco. Wieżowiec do rozbiórki

Grupa PHN w połowie zeszłego roku była na etapie poszukiwań partnera do rozbiórki Intraco. 5 września został złożony wniosek  o pozwolenie na rozbiórkę.

PHN otrzymał oficjalne pozwolenie na rozbiórkę wieżowca Intraco na początku grudnia a ta zapowiedziana jest na początek 2026 roku.

Symbol nowoczesności z lat 70.

Intraco, pierwotnie Intraco I, zbudowano w latach 1973–1975 przez szwedzką spółkę BPA Byggproduktion AB. Wieżowiec był przeznaczony na siedziby zagranicznych przedstawicielstw handlowych i w momencie otwarcia w 1975 roku, był symbolem nowoczesności oraz postępu technologicznego.

Intraco w latach 70. XX wieku był dla Warszawiaków powiewem nowoczesności. Obecność sklepu Pewex tyl

Intraco w latach 70. XX wieku był dla Warszawiaków powiewem nowoczesności. Obecność sklepu Pewex tylko wmacniała to odczucie

Foto: Andrzej Zborski

Zaprojektowany przez szwedzkiego architekta Petera Diebitscha, typowy dla późnego modernizmu biurowiec, w latach 1975-1978 był najwyższym biurowcem w stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

O skali bielańskiej instalacji najlepiej świadczy fakt, że dorosły mężczyzna o wzroście blisko 190 c
miasto zimą

Stolica śnieżnej sztuki. Rekordowe opady śniegu zainspirowały mieszkańcow

Na ulicach Warszawy pojawiły się ogrzewane namioty z ciepłymi napojami i specjalne autobusy
miasto zimą

Na ulice wyjeżdżają nocne ogrzewalnie autobusowe

Po godzinie 15 wysłano 170 pospywarek na 1500 km ulic, którymi kursują autobusy
miasto zimą

Posypywarki na ulicach. Milionowe kary ZOM za nierzetelne odśnieżanie

iIdustrialna przestrzeń o dużych przeszkleniach zapewnia komfort zakupów niezależnie od kaprysów pog
pchli targ

Warszawiacy pokochali garażówki. Kolejna szansa na skarby z odzysku

Około 70 kilogramów mefedronu zabezpieczyli policjanci z Nieporętu i Legionowa w wynajmowanym domu w
bezpieczeństwo

Fabryka narkotyków w Nieporęcie zlikwidowana. Przejęto 70 kg mefedronu

Kontrowersyjna reklama na elewacji oburzyła mieszkańców i skłoniła radnych do interwencji u konserwa
przestrzeń miejska

Skandal na Saskiej Kępie. Kontrowersyjna reklama zmieni prawo?

Zarządzenie prezydenta określa podmioty, gdzie skazani mogą odpracowywać wyroki sądowe w wymiarze od
resocjalizacja

„Odróbki” w Warszawie. Tak skazani odpracowują swoje wyroki

Głównym bohaterem warszawskiego sukcesu w oczach dziennikarzy z Nowego Jorku stało się nowe Muzeum S
lista new york timesa

Amerykanie zachwyceni Warszawą. Stolica druga w światowym rankingu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama