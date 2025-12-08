Rozbiórkę Intraco można już zacząć. Znamy haromonogram prac

To już ostatnie taie kadry, na początku roku wieżowiec symbol lat 70. zacznie znikać
Zgodnie z harmonogramem, najemcy opuszczą biurowiec do końca 2025 roku, a prace rozbiórkowe mają ruszyć w przyszłym roku – informuje propertynews.pl. W jego miejscu stanie nowy, zaawansowany technologicznie obiekt, który ma nawiązywać do oryginalnej bryły.
Biurowiec Intraco, zlokalizowany przy ulicy Stawki 2, został oddany do użytku w latach 1973–1975. Był to projekt szwedzkiego architekta Petera Diebitscha, który w tamtych czasach ustanowił nowe standardy jako pierwsze nowoczesne centrum biznesowe w powojennej Warszawie. Jak podkreślił Wiesław Malicki, prezes zarządu PHN, budynek uchodził za prestiżowy i wszyscy chcieli mieć w nim swoje biuro, stając się symbolem otwarcia na świat.
Mimo modernizacji, w tym unowocześnienia elewacji, narastające problemy architektoniczne i niespełnianie współczesnych standardów technicznych skłoniły właściciela do podjęcia decyzji o rozbiórce.
„Uznaliśmy, że nie można go przerabiać w nieskończoność, dlatego podjęliśmy niełatwą decyzję o jego wyburzeniu i wybudowaniu nowego obiektu” – tłumaczył Wiesław Malicki.
Intraco w latach PRL był symbolem nowoczesności. Budynek pojawiał się nawet na pocztówkach, jak tej wydanej przez Krajową Agencję Wydawniczą
Prezes PHN zapewnił, że nowy projekt ma wpisać się w oczekiwania mieszkańców i będzie stanowił godne nawiązanie do historycznej budowli. Wyprowadzka najemców odbywa się zgodnie z planem, a Intraco ma być całkowicie puste przed końcem 2025 roku.
Następca Intraco zachowa kluczowe parametry pierwowzoru, jednocześnie odpowiadając na potrzeby rynku. Nowy biurowiec, zaprojektowany przez architekta Mariusza Ścisło z pracowni FS&P Arcus, będzie miał podobną bryłę i tę samą wysokość – 107 metrów. Kondygnacji naziemnych zaś będzie mniej, bo tylko 23 – wynika to z innej ich wysokości w nowym gmachu. Nie zmieni się natomiast szerokość fasady północnej (ponad 44 metry) ani powierzchnia całkowita (33 tys. mkw.).
Nowe Intraco ma swoją wysokością i szerokością nawiązywać do budynku z lat 70. Gmach jednak będzie znacznie potężniejszy, bo szerszy o 10 metró w stosunku do pierwowzoru
Kluczową zmianą będzie jednak głębokość obiektu, która wzrośnie z 19 do niemal 29 metrów, oraz standardy technologiczne. Jak wyjaśnia Jacek Krawczykowski, wiceprezes i członek zarządu PHN, nowy budynek ma spełniać wszystkie aktualne wymogi biurowe, w tym posiadać niezbędne certyfikaty i charakteryzować się wysoką energooszczędnością.
Wiceprezes Krawczykowski zaznaczył, że projektanci pilnowali, aby strefa wizualna nowego biurowca nawiązywała do starego Intraco w zdecydowany sposób, jednocześnie nadając mu nowoczesny charakter.
Elewacja nowego Intraco to dynamiczna wersja oryginalnej
Konieczność budowy nowego obiektu wynika również z potrzeb rynkowych i walki o najemców z apetytem na większe powierzchnie. Obecne Intraco oferowało metraże rzędu 600-700 mkw. na kondygnacji.
„Przy obecnych naszych metrażach... nie jesteśmy w stanie pozyskać najemców, którzy zechcą wynająć 4-5 tys. mkw., a taki jest nasz cel” – skomentował Dariusz Karwański, dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji PHN.
Nowy budynek ma zaoferować 1,2 tys. mkw. na jednej kondygnacji. Ponadto, w parterach zaplanowano lokale usługowe, a na ostatnim piętrze znajdzie się sky bar o powierzchni 900 mkw. z tarasem i antresolą. Komercjalizacja nowego Intraco ma rozpocząć się pod koniec przyszłego roku, a PHN zakłada osiągnięcie pełnego obłożenia jeszcze przed oddaniem obiektu do użytku.
Transformacja terenu po Intraco została rozpisana na kilka najbliższych lat:
Według inwestora nowe Intraco, choć symbolicznie związane z dawnymi czasy, ma wyznaczyć kolejny etap w rozwoju nowoczesnej architektury biznesowej w tej części Warszawy.