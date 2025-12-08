2.7°C
Życie Warszawy

Rozbiórkę Intraco można już zacząć. Znamy haromonogram prac

Publikacja: 08.12.2025 00:15

To już ostatnie taie kadry, na początku roku wieżowiec symbol lat 70. zacznie znikać

Foto: Shutterstock

M.B.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) otrzymał oficjalne pozwolenie na rozbiórkę wieżowca Intraco przy ulicy Stawki. Kultowy budynek, symbol nowoczesnego biznesu epoki PRL, po prawie pięćdziesięciu latach służby przechodzi do historii.

Zgodnie z harmonogramem, najemcy opuszczą biurowiec do końca 2025 roku, a prace rozbiórkowe mają ruszyć w przyszłym roku – informuje propertynews.pl. W jego miejscu stanie nowy, zaawansowany technologicznie obiekt, który ma nawiązywać do oryginalnej bryły.

Intraco kończy epokę po 50 latach działalności

Biurowiec Intraco, zlokalizowany przy ulicy Stawki 2, został oddany do użytku w latach 1973–1975. Był to projekt szwedzkiego architekta Petera Diebitscha, który w tamtych czasach ustanowił nowe standardy jako pierwsze nowoczesne centrum biznesowe w powojennej Warszawie. Jak podkreślił Wiesław Malicki, prezes zarządu PHN, budynek uchodził za prestiżowy i wszyscy chcieli mieć w nim swoje biuro, stając się symbolem otwarcia na świat.

Nowy budynek ma zaoferować 1,2 tys. mkw. na jednej kondygnacji

Mimo modernizacji, w tym unowocześnienia elewacji, narastające problemy architektoniczne i niespełnianie współczesnych standardów technicznych skłoniły właściciela do podjęcia decyzji o rozbiórce.

„Uznaliśmy, że nie można go przerabiać w nieskończoność, dlatego podjęliśmy niełatwą decyzję o jego wyburzeniu i wybudowaniu nowego obiektu” – tłumaczył Wiesław Malicki.

Intraco w latach PRL był symbolem nowoczesności. Budynek pojawiał się nawet na pocztówkach, jak tej

Foto: mat. arch.

Prezes PHN zapewnił, że nowy projekt ma wpisać się w oczekiwania mieszkańców i będzie stanowił godne nawiązanie do historycznej budowli. Wyprowadzka najemców odbywa się zgodnie z planem, a Intraco ma być całkowicie puste przed końcem 2025 roku.

Nowy biurowiec: Nowoczesność z szacunkiem dla historii

Następca Intraco zachowa kluczowe parametry pierwowzoru, jednocześnie odpowiadając na potrzeby rynku. Nowy biurowiec, zaprojektowany przez architekta Mariusza Ścisło z pracowni FS&P Arcus, będzie miał podobną bryłę i tę samą wysokość – 107 metrów. Kondygnacji naziemnych zaś będzie mniej, bo tylko 23 – wynika to z innej ich wysokości w nowym gmachu. Nie zmieni się natomiast szerokość fasady północnej (ponad 44 metry) ani powierzchnia całkowita (33 tys. mkw.).

Nowe Intraco ma swoją wysokością i szerokością nawiązywać do budynku z lat 70. Gmach jednak będzie z

Foto: mat. pras.

Kluczową zmianą będzie jednak głębokość obiektu, która wzrośnie z 19 do niemal 29 metrów, oraz standardy technologiczne. Jak wyjaśnia Jacek Krawczykowski, wiceprezes i członek zarządu PHN, nowy budynek ma spełniać wszystkie aktualne wymogi biurowe, w tym posiadać niezbędne certyfikaty i charakteryzować się wysoką energooszczędnością.

Wiceprezes Krawczykowski zaznaczył, że projektanci pilnowali, aby strefa wizualna nowego biurowca nawiązywała do starego Intraco w zdecydowany sposób, jednocześnie nadając mu nowoczesny charakter.

Elewacja nowego Intraco to dynamiczna wersja oryginalnej

Foto: mat. pras.

Większe metraże dla kluczowych najemców

Konieczność budowy nowego obiektu wynika również z potrzeb rynkowych i walki o najemców z apetytem na większe powierzchnie. Obecne Intraco oferowało metraże rzędu 600-700 mkw. na kondygnacji.

„Przy obecnych naszych metrażach... nie jesteśmy w stanie pozyskać najemców, którzy zechcą wynająć 4-5 tys. mkw., a taki jest nasz cel” – skomentował Dariusz Karwański, dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji PHN.

Nowy budynek ma zaoferować 1,2 tys. mkw. na jednej kondygnacji. Ponadto, w parterach zaplanowano lokale usługowe, a na ostatnim piętrze znajdzie się sky bar o powierzchni 900 mkw. z tarasem i antresolą. Komercjalizacja nowego Intraco ma rozpocząć się pod koniec przyszłego roku, a PHN zakłada osiągnięcie pełnego obłożenia jeszcze przed oddaniem obiektu do użytku.

Wnętrze projektowanej Ursynoteki zaproponowane przez architektów z DRESLER Studio
konkurs architektoniczny
Znamy projekt nowej Ursynoteki. Wygrywa krakowskie studio
Harmonogram inwestycji i otwarcie nowego budynku

Transformacja terenu po Intraco została rozpisana na kilka najbliższych lat:

  • Do końca 2025 r.: Wyprowadzka wszystkich najemców z obecnego Intraco.
  • Przełom 2025/2026 r.: Rozpoczęcie prac rozbiórkowych, które mają potrwać od 12 do 16 miesięcy. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono już przetarg na wykonawcę rozbiórki.
  • I/II kwartał 2026 r.: Planowane złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nowego obiektu.
  • 2030 r.: Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego biurowca.
W chwili powstania Dworzec Centralny wybijał się z otaczającej szarzyzny PRL formą i jej oświetlenie
historia warszawy
50 lat Dworca Centralnego. Pół wieku architektonicznej precyzji

Według inwestora nowe Intraco, choć symbolicznie związane z dawnymi czasy, ma wyznaczyć kolejny etap w rozwoju nowoczesnej architektury biznesowej w tej części Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

