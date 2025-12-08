Rozbiórkę Intraco można już zacząć. Znamy haromonogram prac

„Uznaliśmy, że nie można go przerabiać w nieskończoność, dlatego podjęliśmy niełatwą decyzję o jego wyburzeniu i wybudowaniu nowego obiektu” – tłumaczył Wiesław Malicki.

Intraco w latach PRL był symbolem nowoczesności. Budynek pojawiał się nawet na pocztówkach, jak tej wydanej przez Krajową Agencję Wydawniczą Foto: mat. arch.

Prezes PHN zapewnił, że nowy projekt ma wpisać się w oczekiwania mieszkańców i będzie stanowił godne nawiązanie do historycznej budowli. Wyprowadzka najemców odbywa się zgodnie z planem, a Intraco ma być całkowicie puste przed końcem 2025 roku.

Nowy biurowiec: Nowoczesność z szacunkiem dla historii

Następca Intraco zachowa kluczowe parametry pierwowzoru, jednocześnie odpowiadając na potrzeby rynku. Nowy biurowiec, zaprojektowany przez architekta Mariusza Ścisło z pracowni FS&P Arcus, będzie miał podobną bryłę i tę samą wysokość – 107 metrów. Kondygnacji naziemnych zaś będzie mniej, bo tylko 23 – wynika to z innej ich wysokości w nowym gmachu. Nie zmieni się natomiast szerokość fasady północnej (ponad 44 metry) ani powierzchnia całkowita (33 tys. mkw.).

Nowe Intraco ma swoją wysokością i szerokością nawiązywać do budynku z lat 70. Gmach jednak będzie znacznie potężniejszy, bo szerszy o 10 metró w stosunku do pierwowzoru Foto: mat. pras.

Kluczową zmianą będzie jednak głębokość obiektu, która wzrośnie z 19 do niemal 29 metrów, oraz standardy technologiczne. Jak wyjaśnia Jacek Krawczykowski, wiceprezes i członek zarządu PHN, nowy budynek ma spełniać wszystkie aktualne wymogi biurowe, w tym posiadać niezbędne certyfikaty i charakteryzować się wysoką energooszczędnością.

Wiceprezes Krawczykowski zaznaczył, że projektanci pilnowali, aby strefa wizualna nowego biurowca nawiązywała do starego Intraco w zdecydowany sposób, jednocześnie nadając mu nowoczesny charakter.

Elewacja nowego Intraco to dynamiczna wersja oryginalnej Foto: mat. pras.

Większe metraże dla kluczowych najemców

Konieczność budowy nowego obiektu wynika również z potrzeb rynkowych i walki o najemców z apetytem na większe powierzchnie. Obecne Intraco oferowało metraże rzędu 600-700 mkw. na kondygnacji.

„Przy obecnych naszych metrażach... nie jesteśmy w stanie pozyskać najemców, którzy zechcą wynająć 4-5 tys. mkw., a taki jest nasz cel” – skomentował Dariusz Karwański, dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji PHN.

Nowy budynek ma zaoferować 1,2 tys. mkw. na jednej kondygnacji. Ponadto, w parterach zaplanowano lokale usługowe, a na ostatnim piętrze znajdzie się sky bar o powierzchni 900 mkw. z tarasem i antresolą. Komercjalizacja nowego Intraco ma rozpocząć się pod koniec przyszłego roku, a PHN zakłada osiągnięcie pełnego obłożenia jeszcze przed oddaniem obiektu do użytku.

Harmonogram inwestycji i otwarcie nowego budynku

Transformacja terenu po Intraco została rozpisana na kilka najbliższych lat:

Do końca 2025 r.: Wyprowadzka wszystkich najemców z obecnego Intraco.

Przełom 2025/2026 r.: Rozpoczęcie prac rozbiórkowych, które mają potrwać od 12 do 16 miesięcy. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono już przetarg na wykonawcę rozbiórki.

I/II kwartał 2026 r.: Planowane złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nowego obiektu.

2030 r.: Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego biurowca.

Według inwestora nowe Intraco, choć symbolicznie związane z dawnymi czasy, ma wyznaczyć kolejny etap w rozwoju nowoczesnej architektury biznesowej w tej części Warszawy.