Życie Warszawy

Przygody Wawryka i Sadulki. Nowy komiks Urzędu Dzielnicy Wawer

Publikacja: 07.12.2025 13:14

Komiksy będą rozdawane na wydarzeniach organizowanych przez urząd oraz jednostki mu podlegające

Foto: UD Wawer

Kim są Wawryk i Sadulka? Co robią z Międzylesiem? Skąd wzięły się te imiona? Tego dowiemy się z najnowszej publikacji Urzędu Dzielnicy Wawer – komiksu edukacyjnego pod tytułem „Dzikie przygody Wawryka i Sadulki”.

Jak podkreślają urzędnicy, dziki to ważny temat w Wawrze, bo to najbardziej zielona dzielnica Warszawy.

„Dzikie przygody Wawryka i Sadulki”

Urząd dzielnicy postanowił więc stworzyć komiks, który będzie odpowiedzią na sytuacje, które zgłaszają mieszkańcy i o których można przeczytać na dzielnicowych forach internetowych. „Chcieliśmy napisać go sami, jako mieszkańcy Wawra i pracownicy urzędu. Dlatego każda historia ma innego autora i inną treść edukacyjną do przekazania” – czytamy w opisie.

Bohaterami są dzieci - Sadulka i Wawryk. Ich imiona na pewno kojarzą się mieszkańcom osiedli Sadul i Wawer.

Nie brakuje też innych odniesień do dzielnicy. Imię dzika Międzylesia nie jest przypadkowe, bliźniaczki Marysia i Aninka przychodzą w gości ze znaną mieszkańcom maskotką, a na jednym z obrazków znaleźć można dzielnicowy eko-ołówek.

Historie z dzikami w wawerskim komiksie

„W ten sposób chcieliśmy wprowadzić «wawerski klimat» do naszych opowieści. Chcesz znaleźć inne lokalne smaczki? Musisz przeczytać z dziećmi nasz komiks” – zachęcają urzędnicy.

Każda historia to inny temat związany z dzikami. Przeczytać można historie o wyrzucaniu jedzenia do lasu, o wystawianiu śmieci przed dom, podchodzeniu do małych zwierząt, czy o spacerach z psem bez smyczy.

Wszystkie rozdziały kończą się krótkimi, zabawnymi wierszykami, które na pewno wpadną w ucho najmłodszym. Kilka słów od siebie dodały Lasy Miejskie, które podsumowały najważniejsze rady zawarte w komiksie i wyjaśniły, dlaczego dziki są ważnymi zwierzętami w środowisku leśnym.

Komiksy będą rozdawane na wydarzeniach organizowanych przez urząd oraz jednostki mu podlegające. Można go zobaczyć też w wersji on line: https://djpress.pl/pub/Wawryk/index.html.

