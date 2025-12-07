Przygody Wawryka i Sadulki. Nowy komiks Urzędu Dzielnicy Wawer

Kim są Wawryk i Sadulka? Co robią z Międzylesiem? Skąd wzięły się te imiona? Tego dowiemy się z najnowszej publikacji Urzędu Dzielnicy Wawer – komiksu edukacyjnego pod tytułem „Dzikie przygody Wawryka i Sadulki”.



Jak podkreślają urzędnicy, dziki to ważny temat w Wawrze, bo to najbardziej zielona dzielnica Warszawy.

„Dzikie przygody Wawryka i Sadulki”

Urząd dzielnicy postanowił więc stworzyć komiks, który będzie odpowiedzią na sytuacje, które zgłaszają mieszkańcy i o których można przeczytać na dzielnicowych forach internetowych. „Chcieliśmy napisać go sami, jako mieszkańcy Wawra i pracownicy urzędu. Dlatego każda historia ma innego autora i inną treść edukacyjną do przekazania” – czytamy w opisie.

Bohaterami są dzieci - Sadulka i Wawryk. Ich imiona na pewno kojarzą się mieszkańcom osiedli Sadul i Wawer.

Nie brakuje też innych odniesień do dzielnicy. Imię dzika Międzylesia nie jest przypadkowe, bliźniaczki Marysia i Aninka przychodzą w gości ze znaną mieszkańcom maskotką, a na jednym z obrazków znaleźć można dzielnicowy eko-ołówek.