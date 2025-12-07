Przygody Wawryka i Sadulki. Nowy komiks Urzędu Dzielnicy Wawer

Komiksy będą rozdawane na wydarzeniach organizowanych przez urząd oraz jednostki mu podlegające
Jak podkreślają urzędnicy, dziki to ważny temat w Wawrze, bo to najbardziej zielona dzielnica Warszawy.
Urząd dzielnicy postanowił więc stworzyć komiks, który będzie odpowiedzią na sytuacje, które zgłaszają mieszkańcy i o których można przeczytać na dzielnicowych forach internetowych. „Chcieliśmy napisać go sami, jako mieszkańcy Wawra i pracownicy urzędu. Dlatego każda historia ma innego autora i inną treść edukacyjną do przekazania” – czytamy w opisie.
Bohaterami są dzieci - Sadulka i Wawryk. Ich imiona na pewno kojarzą się mieszkańcom osiedli Sadul i Wawer.
Nie brakuje też innych odniesień do dzielnicy. Imię dzika Międzylesia nie jest przypadkowe, bliźniaczki Marysia i Aninka przychodzą w gości ze znaną mieszkańcom maskotką, a na jednym z obrazków znaleźć można dzielnicowy eko-ołówek.
„W ten sposób chcieliśmy wprowadzić «wawerski klimat» do naszych opowieści. Chcesz znaleźć inne lokalne smaczki? Musisz przeczytać z dziećmi nasz komiks” – zachęcają urzędnicy.
Każda historia to inny temat związany z dzikami. Przeczytać można historie o wyrzucaniu jedzenia do lasu, o wystawianiu śmieci przed dom, podchodzeniu do małych zwierząt, czy o spacerach z psem bez smyczy.
Wszystkie rozdziały kończą się krótkimi, zabawnymi wierszykami, które na pewno wpadną w ucho najmłodszym. Kilka słów od siebie dodały Lasy Miejskie, które podsumowały najważniejsze rady zawarte w komiksie i wyjaśniły, dlaczego dziki są ważnymi zwierzętami w środowisku leśnym.
Komiksy będą rozdawane na wydarzeniach organizowanych przez urząd oraz jednostki mu podlegające. Można go zobaczyć też w wersji on line: https://djpress.pl/pub/Wawryk/index.html.