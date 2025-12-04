2.8°C
Życie Warszawy

Nowy oddział Ursynoteki otwarty. Ponad 12 tysięcy książek oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży

Publikacja: 04.12.2025 19:25

W otwarciu Ursynoteki wzięli udział wiceministra MSWiA oraz władze dzielnicy Ursynów

W otwarciu Ursynoteki wzięli udział wiceministra MSWiA oraz władze dzielnicy Ursynów

Foto: mat. pras.

M.B.
Ursynów wzbogacił się o kolejną nowoczesną przestrzeń dla młodych czytelników. Ursynoteka otworzyła nowy Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Polnej Róży 1, poszerzając swoją sieć do ponad 20 placówek działających na terenie dzielnicy.

Nowa filia ma być miejscem nie tylko wypożyczania książek, ale również kreatywnej edukacji i spotkań ze sztuką.

Bogate zbiory i nowoczesna oferta

W nowej filii znajduje się około 12 tysięcy woluminów – od literatury dziecięcej po książki młodzieżowe, komiksy, mangi, poradniki oraz literaturę popularnonaukową. Nie zabrakło również tytułów w językach obcych.

Biblioteka oferuje także wybór gier planszowych, co stanowi świetną propozycję dla rodzin i grup rówieśniczych. Dzięki różnorodności zbiorów młodzi czytelnicy mogą korzystać z form najbardziej dopasowanych do swojego stylu nauki, odpoczynku czy rozrywki.

Oddział Polnej Róży będzie również miejscem wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych:

  • warsztatów,
  • spotkań autorskich,
  • zajęć dla najmłodszych,
  • wydarzeń rozwijających kreatywność i kompetencje społeczne.

W planach są m.in. spotkania z praktykami, twórcami i opowiadaczami bajek, którzy wprowadzą dzieci w świat emocji, opowieści i pięknego języka.

Pierwsze wydarzenia jeszcze przed oficjalnym otwarciem

Choć filia oficjalnie rozpocznie działalność 8 grudnia 2025 r., już wcześniej przygotowano specjalne atrakcje dla mieszkańców Ursynowa.

W sobotę 6 grudnia odbędą się Mikołajki w nowej bibliotece (godz. 10-16). W programie przewidziano:

  • Świąteczne spotkanie z Kicią Kocią – animacje, obecność maskotki i książeczki z popularnej serii.
  • Warsztaty kreatywne prowadzone przez Ursynotekę:
    • godz. 10-12 – tworzenie świątecznych zakładek do książek,
    • godz. 12:15-14 – przygotowywanie kartek oraz bombek 3D,
    • godz. 15-16 – kolejne spotkanie z Kicią Kocią.
Natomiast tydzień poźniej, takę w sobotę, 13 grudnia zaplanowane jest otwarcie dla młodzieży. Z tej okazji odbędą się warsztaty komiksowe z Danielem Odiją, pisarzem, scenarzystą komiksowym i animatorem kultury.

Podczas obu sobót dostępna będzie instagramowa ramka do zdjęć, dzięki której każdy odwiedzający będzie mógł zabrać ze sobą pamiątkę z pierwszej wizyty w nowej bibliotece.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

