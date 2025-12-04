Nowy oddział Ursynoteki otwarty. Ponad 12 tysięcy książek oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży

Ursynów wzbogacił się o kolejną nowoczesną przestrzeń dla młodych czytelników. Ursynoteka otworzyła nowy Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Polnej Róży 1, poszerzając swoją sieć do ponad 20 placówek działających na terenie dzielnicy.



Nowa filia ma być miejscem nie tylko wypożyczania książek, ale również kreatywnej edukacji i spotkań ze sztuką.

Bogate zbiory i nowoczesna oferta

W nowej filii znajduje się około 12 tysięcy woluminów – od literatury dziecięcej po książki młodzieżowe, komiksy, mangi, poradniki oraz literaturę popularnonaukową. Nie zabrakło również tytułów w językach obcych.

Biblioteka oferuje także wybór gier planszowych, co stanowi świetną propozycję dla rodzin i grup rówieśniczych. Dzięki różnorodności zbiorów młodzi czytelnicy mogą korzystać z form najbardziej dopasowanych do swojego stylu nauki, odpoczynku czy rozrywki.

Oddział Polnej Róży będzie również miejscem wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych: