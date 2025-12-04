Nowy oddział Ursynoteki otwarty. Ponad 12 tysięcy książek oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży

W otwarciu Ursynoteki wzięli udział wiceministra MSWiA oraz władze dzielnicy Ursynów
Nowa filia ma być miejscem nie tylko wypożyczania książek, ale również kreatywnej edukacji i spotkań ze sztuką.
W nowej filii znajduje się około 12 tysięcy woluminów – od literatury dziecięcej po książki młodzieżowe, komiksy, mangi, poradniki oraz literaturę popularnonaukową. Nie zabrakło również tytułów w językach obcych.
Biblioteka oferuje także wybór gier planszowych, co stanowi świetną propozycję dla rodzin i grup rówieśniczych. Dzięki różnorodności zbiorów młodzi czytelnicy mogą korzystać z form najbardziej dopasowanych do swojego stylu nauki, odpoczynku czy rozrywki.
Oddział Polnej Róży będzie również miejscem wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych:
W planach są m.in. spotkania z praktykami, twórcami i opowiadaczami bajek, którzy wprowadzą dzieci w świat emocji, opowieści i pięknego języka.
Choć filia oficjalnie rozpocznie działalność 8 grudnia 2025 r., już wcześniej przygotowano specjalne atrakcje dla mieszkańców Ursynowa.
W sobotę 6 grudnia odbędą się Mikołajki w nowej bibliotece (godz. 10-16). W programie przewidziano:
Natomiast tydzień poźniej, takę w sobotę, 13 grudnia zaplanowane jest otwarcie dla młodzieży. Z tej okazji odbędą się warsztaty komiksowe z Danielem Odiją, pisarzem, scenarzystą komiksowym i animatorem kultury.
Podczas obu sobót dostępna będzie instagramowa ramka do zdjęć, dzięki której każdy odwiedzający będzie mógł zabrać ze sobą pamiątkę z pierwszej wizyty w nowej bibliotece.