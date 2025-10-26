Za działki przy ul. Kłobuckiej miliony na ursynowskie inwestycje

Warszawa przygotowuje się do ogłoszenia ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania atrakcyjnych gruntów przy ul. Kłobuckiej na Ursynowie. Działki o łącznej powierzchni ponad 3300 m² przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.



Władze stolicy, po szczegółowej analizie i stwierdzeniu zaspokojenia bieżących potrzeb dzielnicy w zakresie budownictwa komunalnego, zdecydowały o zbyciu czterech sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych (nr 9/12, 9/13, 9/14 i 9/15 w obrębie 1-08-14) o łącznej powierzchni 3364 m². Nieruchomości te są obecnie zabudowane i zostaną przeznaczone pod realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego, co jest zgodne z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Uzyskane środki zasilą budżet dzielnicy na kluczowe inwestycje, takie jak termomodernizacje szkół i nowe tereny zielone.

Reklama Reklama

Kluczowe informacje o przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na 17 mln zł netto. Kwota ta obejmuje zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu (16,5 mln zł), jak i wartość istniejących budynków i naniesień budowlanych (0,5 mln zł).

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tych działek ma na celu uzupełnienie istniejącej i rozwijającej się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokalizacja przy ul. Kłobuckiej to rejon charakteryzujący się dużym zainteresowaniem inwestorów i osób szukających mieszkania w Warszawie.