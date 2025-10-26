11.5°C
Życie Warszawy

Za działki przy ul. Kłobuckiej miliony na ursynowskie inwestycje

Publikacja: 26.10.2025 09:10

W niedalekiej przyszłości teren zajmowany przez ruiny zapełni się nowymi blokami mieszkalnymi

W niedalekiej przyszłości teren zajmowany przez ruiny zapełni się nowymi blokami mieszkalnymi

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa przygotowuje się do ogłoszenia ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania atrakcyjnych gruntów przy ul. Kłobuckiej na Ursynowie. Działki o łącznej powierzchni ponad 3300 m² przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Władze stolicy, po szczegółowej analizie i stwierdzeniu zaspokojenia bieżących potrzeb dzielnicy w zakresie budownictwa komunalnego, zdecydowały o zbyciu czterech sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych (nr 9/12, 9/13, 9/14 i 9/15 w obrębie 1-08-14) o łącznej powierzchni 3364 m². Nieruchomości te są obecnie zabudowane i zostaną przeznaczone pod realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego, co jest zgodne z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Uzyskane środki zasilą budżet dzielnicy na kluczowe inwestycje, takie jak termomodernizacje szkół i nowe tereny zielone.

Kluczowe informacje o przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na 17 mln zł netto. Kwota ta obejmuje zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu (16,5 mln zł), jak i wartość istniejących budynków i naniesień budowlanych (0,5 mln zł).

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tych działek ma na celu uzupełnienie istniejącej i rozwijającej się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokalizacja przy ul. Kłobuckiej to rejon charakteryzujący się dużym zainteresowaniem inwestorów i osób szukających mieszkania w Warszawie.

Zaznaczone działki przy ul. Kłobuckiej są przeznaczone na sprzedaż

Zaznaczone działki przy ul. Kłobuckiej są przeznaczone na sprzedaż

Foto: mat. pras.

Środki ze sprzedaży trafią na Ursynów: Termomodernizacja, drogi i zieleń

Decyzja o sprzedaży jest podyktowana również względami ekonomicznymi – utrzymywanie nieruchomości w obecnym stanie generowało jedynie koszty dla budżetu miasta. Co najważniejsze, niemal całość zysków ze zbycia działek zostanie przeznaczona na inwestycje dzielnicowe, wspierające kompleksowy rozwój Ursynowa.

Główne cele, na które przeznaczone zostaną środki, to m.in.:

  • Termomodernizacja placówek edukacyjnych, w tym Zespołu Szkół przy ul. Koncertowej, a także innych szkół i przedszkoli.
  • Budowa i modernizacja dróg lokalnych, np. ul. Gawota i ul. Farbiarskiej, co poprawi lokalną komunikację.
  • Współfinansowanie nabycia gruntów niezbędnych do rozwoju infrastruktury społecznej i rekreacyjnej, w tym rozwój terenów zieleni parkowej w rejonie parku Polskich Wynalazców (szacowany koszt ok. 10 mln zł), utworzenie „Plac Wielkiej Przygody” w rejonie ul. Stokłosy (szacowany koszt ok. 10 mln zł oraz rozwój przestrzeni publicznej – ogrodu zabaw dla dzieci w rejonie ulic J. Iwanowicza-Szajnowicza, J. Zaruby i S. Dembego.
