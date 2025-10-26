Za działki przy ul. Kłobuckiej miliony na ursynowskie inwestycje

W niedalekiej przyszłości teren zajmowany przez ruiny zapełni się nowymi blokami mieszkalnymi
Władze stolicy, po szczegółowej analizie i stwierdzeniu zaspokojenia bieżących potrzeb dzielnicy w zakresie budownictwa komunalnego, zdecydowały o zbyciu czterech sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych (nr 9/12, 9/13, 9/14 i 9/15 w obrębie 1-08-14) o łącznej powierzchni 3364 m². Nieruchomości te są obecnie zabudowane i zostaną przeznaczone pod realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego, co jest zgodne z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Uzyskane środki zasilą budżet dzielnicy na kluczowe inwestycje, takie jak termomodernizacje szkół i nowe tereny zielone.
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na 17 mln zł netto. Kwota ta obejmuje zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu (16,5 mln zł), jak i wartość istniejących budynków i naniesień budowlanych (0,5 mln zł).
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tych działek ma na celu uzupełnienie istniejącej i rozwijającej się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokalizacja przy ul. Kłobuckiej to rejon charakteryzujący się dużym zainteresowaniem inwestorów i osób szukających mieszkania w Warszawie.
Zaznaczone działki przy ul. Kłobuckiej są przeznaczone na sprzedaż
Decyzja o sprzedaży jest podyktowana również względami ekonomicznymi – utrzymywanie nieruchomości w obecnym stanie generowało jedynie koszty dla budżetu miasta. Co najważniejsze, niemal całość zysków ze zbycia działek zostanie przeznaczona na inwestycje dzielnicowe, wspierające kompleksowy rozwój Ursynowa.
Główne cele, na które przeznaczone zostaną środki, to m.in.:
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kłobuckiej umożliwia kontynuację rozwoju budownictwa mieszkaniowego na Ursynowie, a z drugiej zasila dzielnicowy budżet, pozwalając na realizację projektów poprawiających jakość życia mieszkańców.