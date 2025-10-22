Nie tylko Skra i Polonia. Arena Ursynów będzie rozbudowana

Arena Ursynów przy ulicy Pileckiego 122 przejdzie gruntowną przemianę. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych hal sportowych w Warszawie od dwóch dekad tętni życiem sportowym i kulturalnym, wkrótce zyska nową jakość i zwiększy swoją powierzchnię.



Dobudowana zostanie nowa stała trybuna po wschodniej stronie hali. Na widowni znajdzie się 500 nowych miejsc, dzięki czemu zwiększy się łączna liczba miejsc do 2662. Trybuna zostanie wzniesiona na słupach, dzięki czemu pod nią zachowany zostanie przejazd samochodowy prowadzący na parking w poziomie piwnicy.

Reklama Reklama

Nowa część hali będzie mieć niezależny hol z szatnią, zapleczem sanitarnym i małą gastronomią, a dostęp do niej zapewnią zewnętrzne schody i winda, dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja obejmie również nowe trybuny teleskopowe po obu stronach boiska oraz mobilną trybunę składana w elementach, którą będzie można przechowywać w specjalnym magazynie sprzętu.

Nowe zaplecze dla sportowców w Arenie Ursynów

Istotnym elementem projektu jest przebudowa części zaplecza sportowego i administracyjnego, która zostanie przekształcona w nowoczesną strefę dla zawodników. Znajdą się tam szatnie, natryski, pomieszczenia odnowy biologicznej, sale odpraw przedmeczowych i pokoje rekreacji po zawodach.

Architekci przewidzieli również dodatkowy strop, który pozwolił wydzielić nowe powierzchnie użytkowe na wyższej kondygnacji, oddzielając strefy funkcjonalne i lepiej wykorzystując przestrzeń. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniesie ok. 560 m², co pozwoli zwiększyć funkcjonalność obiektu. Dzięki temu Arena Ursynów będzie mogła pełnić rolę pełnoprawnego zaplecza dla drużyn ligowych.