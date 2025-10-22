Nie tylko Skra i Polonia. Arena Ursynów będzie rozbudowana

Na Arenie Ursynów dobudowana zostanie nowa stała trybuna po wschodniej stronie hali.
Dobudowana zostanie nowa stała trybuna po wschodniej stronie hali. Na widowni znajdzie się 500 nowych miejsc, dzięki czemu zwiększy się łączna liczba miejsc do 2662. Trybuna zostanie wzniesiona na słupach, dzięki czemu pod nią zachowany zostanie przejazd samochodowy prowadzący na parking w poziomie piwnicy.
Nowa część hali będzie mieć niezależny hol z szatnią, zapleczem sanitarnym i małą gastronomią, a dostęp do niej zapewnią zewnętrzne schody i winda, dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja obejmie również nowe trybuny teleskopowe po obu stronach boiska oraz mobilną trybunę składana w elementach, którą będzie można przechowywać w specjalnym magazynie sprzętu.
Istotnym elementem projektu jest przebudowa części zaplecza sportowego i administracyjnego, która zostanie przekształcona w nowoczesną strefę dla zawodników. Znajdą się tam szatnie, natryski, pomieszczenia odnowy biologicznej, sale odpraw przedmeczowych i pokoje rekreacji po zawodach.
Architekci przewidzieli również dodatkowy strop, który pozwolił wydzielić nowe powierzchnie użytkowe na wyższej kondygnacji, oddzielając strefy funkcjonalne i lepiej wykorzystując przestrzeń. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniesie ok. 560 m², co pozwoli zwiększyć funkcjonalność obiektu. Dzięki temu Arena Ursynów będzie mogła pełnić rolę pełnoprawnego zaplecza dla drużyn ligowych.
Projekt modernizacji obejmuje nie tylko wnętrza, ale i otoczenie hali. Przewidziano korektę układu komunikacyjnego, nowe miejsca parkingowe oraz wytyczenie drogi pożarowej o szerokości 4 metrów. Zmienione zostanie także oświetlenie zewnętrzne – dotychczasowe niskie lampy zastąpią nowoczesne oprawy LED montowane pod stropem nad przejazdami. Przy wejściu na nową trybunę powstanie klomb z zielenią wysoką, krzewami ozdobnymi i iluminacją, który stanie się wizualnym akcentem i nową wizytówką obiektu. Architekci zaplanowali również pielęgnację istniejących drzew oraz nasadzenia krzewów wzdłuż ogrodzenia, by utrzymać maksymalnie dużo terenów zielonych.
We wnętrzach przewidziano kompletną rewitalizację przestrzeni wspólnych – nowy hol wejściowy, foyer i przebudowaną halę widowiskową, w której funkcjonalność i estetyka -będą ze sobą harmonijnie współgrały.
Projekt zakłada wprowadzenie nowych instalacji wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych. Hala wzbogaci się o system wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, a wszystkie rozwiązania techniczne będą dostosowane do współczesnych standardów energooszczędności i bezpieczeństwa.
- Ostatni tydzień przyniósł wiele sportowych informacji. Budujemy halę na Skrze, modernizujemy ośrodek Polonia przy Konwiktorskiej 6. Ale to nie koniec. Wielka przemiana czeka też halę Arena Ursynów. To miejsce z wyjątkową historią i energią. Od lat gości największe wydarzenia sportowe i kulturalne, a teraz przybierze nową formę – bardziej nowoczesną, dostępną i przyjazną. Warszawa zyska dzięki temu kolejną halę na miarę XXI wieku – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 22 września. Urzędnicy zakładają, że zostanie wydane w pierwszym kwartale 2026 r.