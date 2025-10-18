Ośrodek Nowa Skra w pigułce. Miasto odpowiada na pytania dotyczące inwestycji

Po latach zaniedbań dotychczasowego użytkownika nieruchomości – RKS Skra Warszawa, urząd miasta podjął 13-letni proces odzyskania terenu, zakończony sukcesem w 2021 roku. Miasto natychmiast przystąpiło do uporządkowania terenów, usuwając gruz, zagrażające elementy infrastruktury oraz reklamy niezgodne z planem zagospodarowania. Całkowity koszt tych prac wyniósł około 9 mln zł, a zakończyły się one w lipcu 2022 roku.

Pierwszy etap modernizacji, zakończony w kwietniu 2025, objął budowę stadionu lekkoatletycznego z bieżnią 400-metrową, boiska rugby, stref rekreacyjnych, siłowni plenerowej i zielonych przestrzeni połączonych z Polem Mokotowskim. Obiekt jest już dostępny dla klubów sportowych, uczelni i mieszkańców Warszawy, oferując rozbudowane zaplecze do treningów i rekreacji.

Jak zmieni się ośrodek przy Wawelskiej 5?

Drugi etap to wielka hala widowiskowo-sportowa o powierzchni około 9 700 m² i kubaturze ponad 92 tys. m³, która ma umożliwić profesjonalne rozgrywki i wydarzenia sportowe. Projekt przewiduje dwie kondygnacje naziemne i dwie podziemne, pełne zaplecze, w tym szatnie, magazyny i parking na około 661 miejsc. W listopadzie 2024 urząd miasta uzyskał pozwolenie na budowę, a prace są przygotowywane. Koszt hali oszacowano na około 197 mln zł brutto.

W trosce o komfort użytkowników i otoczenie, hala widowiskowo-sportowa będzie wyposażona w zaawansowane rozwiązania akustyczne, które skutecznie ograniczą przenikanie dźwięków na zewnątrz i poprawią akustykę wnętrza.

Podczas budowy szczególną uwagę poświęcono ochronie zieleni. Drzewa zostaną zabezpieczone, a stosowane technologie minimalizują wpływ na system korzeniowy. Dodatkowo zaplanowano nowe nasadzenia oraz elementy zielonej infrastruktury, takie jak ogrody deszczowe i zbiorniki retencyjne, wspierające naturalne wchłanianie wód opadowych.

Dojazd do obiektu zaplanowano od ulic Wawelskiej i Ondraszka, z dogodną komunikacją miejską i współpracą z Zarządem Transportu Publicznego – co zapewni sprawną obsługę podczas codziennych wydarzeń i imprez masowych. W sąsiedztwie funkcjonuje szeroka sieć autobusowa, tramwajowa i stacje kolejki miejskiej. W planach jest także budowa wzdłuż ulicy Rostafińskich nowej linii tramwajowej łączącej Dworzec Zachodni z Wilanowem.

Trzeci etap modernizacji przewiduje gruntowną przebudowę głównego stadionu lekkoatletycznego, w tym nowe trybuny, zadaszenie i integrację infrastruktury technicznej, a także zachowanie historycznych elementów budynku zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Efektem ma być obiekt spełniający krajowe i międzynarodowe normy oraz zdolny do organizacji prestiżowych imprez sportowych i kulturalnych.



