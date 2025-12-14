Czy powstanie drugi Dom Spokojnej Kotości? Ruszyła zbiórka pieniędzy

Do Domu Spokojnej Kotości w zielonej części Warszawy trafiają koty, których nikt nie chciał:
Do Domu Spokojnej Kotości w zielonej części Warszawy trafiają koty, których nikt nie chciał: chore na białaczkę, starsze, niewidome, z ruchową niepełnosprawnością, po przejściach. Koty, które nie mogą wrócić na ulicę. Koty, które przyzwyczaiły się, że gdy człowiek na nie spojrzy… najczęściej odwraca wzrok. Koty, które w większości schronisk poddawane są eutanazji.
„My się na to nie godzimy. Trafiając do DeSKi takie koty zaczynają wierzyć, że ich życie ma jeszcze sens. Mają swój ogród, ciepły kąt, opiekę, spokój - i kogoś, kto pierwszy raz w ich życiu mówi: jesteś ważny” – opisują działacze fundacji,
DeSKa może przyjąć zaledwie około 15 kotów. Dla zwierząt z białaczką stres to realne zagrożenie życia – fundacja nie możem dopuścić do przegęszczenia.
Jak informują działacze, telefony i wiadomości przychodzą z całej Polski. „Błagania o pomoc. Koty znalezione na ulicy. Koty oddawane, bo „zachorowały”. Koty, które nigdzie indziej nie mają szansy… bo DeSKa jest najprawdopodobniej jedynym takim azylem w kraju. Każde "przepraszamy, nie mamy już miejsca" to cichy wyrok. I to łamie nam serca” – opisują.
Fundacja chce więc otworzyć drugą DeSKę - kolejny dom, w którym białaczkowe koty będą mogły żyć bezpiecznie, spokojnie i godnie. Dom, który da im szansę na życie w komforcie, do ich ostatnich dni.
Koszt stworzenia i wyposażenia nowego azylu to 240 000 złotych. To zsumowane roczne opłaty wynajmu lokalu, mediów, wyposażenia. Kwota, która może wydawać się nieosiągalna… A jednocześnie kwota, która oznacza dziesiątki uratowanych istnień.
Jak tłumaczą wolontariusze, dla kota, który całe życie mieszkał w piwnicy, będzie to pierwszy promień słońca. Dla kota po amputacji - koniec bólu i początek bezpieczeństwa. Dla kota z białaczką - spokojne lata, których nikt dotąd nie mógł mu obiecać. Dla fundacji - możliwość powiedzenia „tak” zamiast „nie”.
Zbiótka prowadzona jest na stronie https://www.ratujemyzwierzaki.pl/drugadeska.