Przedstawiciele rządu na Mazowszu. Czym zajmuje się urząd wojewódzki?

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w służbie cywilnej pracuje 1,1 tys. osób.
Obszar działania urzędu wojewódzkiego obejmuje zarządzanie kryzysowe, realizację rządowych programów w regionie, ale też wydawanie decyzji dotyczących inwestycji strategicznych dla rozwoju gospodarki, na przykład lotniskowych, drogowych czy kolejowych.
Urząd zajmuje się polityką społeczną, sprawami osób z niepełnosprawnościami, kwestiami zdrowotnymi i nadzorem nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Jego zakres działania obejmuje również m.in. sprawy paszportowe czy obsługę cudzoziemców.
– W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zatrudnionych jest 1,8 tys. pracowników, z czego ponad 1,1 tys. w służbie cywilnej. Wszyscy pracują, na rzecz mieszkańców. Nawet najlepszy szef nie jest w stanie pracować bez pracowników. Chciałbym im wszystkim podziękować za codzienny trud, który wkładają w swoją pracę. Wizyta Pani Minister zwraca uwagę, że służba cywilna i osoby w niej pracujące są ważne, są potrzebne. Rozmawiamy także na temat wyzwań, jakie przed nami stoją i kierunków rozwoju w taki sposób, żeby razem budować administrację, która będzie jeszcze efektywniej działać na rzecz mieszkańców – mówi wojewoda Mariusz Frankowski.
Administracja rządowa to miejsce zarówno dla osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową, jak i ekspertów z dużym doświadczeniem.
– Jednym z moich priorytetów jest to, aby urzędy były otwarte na różne potrzeby. Chcemy być krok na przód, chcemy tworzyć urzędy, które z jednej strony są dostępne online, ale także dla tych wykluczonych cyfrowo, albo tych, którzy po prostu chcą spotkać się i porozmawiać z urzędnikiem i urzędniczką – mówi szefowa Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska.
Jak dodaje, pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców województwa, dlatego ważne jest, aby systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, dbali o jasność i przejrzystość komunikatów skierowanych do mieszkańców. Obywatele mają prawo korzystać z usług publicznych, które są opisane w sposób jasny i transparentny. Kolejnym z priorytetów jest dbałość o pracownika, tak aby mógł pogodzić życie zawodowe z prywatnym, czym również chcemy zachęcić do podejmowania pracy w instytucjach administracji publicznej. Stąd możliwość okazjonalnej pracy zdalnej, czy ruchomy czas pracy. Z takim przekazem wychodzimy do studentów, a także seniorów.
W służbie cywilnej w całej Polsce zatrudnionych jest prawie 120 tysięcy osób w ponad 1700 instytucjach administracji rządowej. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w służbie cywilnej pracuje 1,1 tys. osób.