Przedstawiciele rządu na Mazowszu. Czym zajmuje się urząd wojewódzki?

Zarządzanie kryzysowe, budowa pierwszego w Polsce systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, czy realizacja programów rządowych to tylko część zakresu działalności Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.



Obszar działania urzędu wojewódzkiego obejmuje zarządzanie kryzysowe, realizację rządowych programów w regionie, ale też wydawanie decyzji dotyczących inwestycji strategicznych dla rozwoju gospodarki, na przykład lotniskowych, drogowych czy kolejowych.

Czym zajmuje się Mazowiecki Urząd Wojewódzki?

Urząd zajmuje się polityką społeczną, sprawami osób z niepełnosprawnościami, kwestiami zdrowotnymi i nadzorem nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Jego zakres działania obejmuje również m.in. sprawy paszportowe czy obsługę cudzoziemców.

– W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zatrudnionych jest 1,8 tys. pracowników, z czego ponad 1,1 tys. w służbie cywilnej. Wszyscy pracują, na rzecz mieszkańców. Nawet najlepszy szef nie jest w stanie pracować bez pracowników. Chciałbym im wszystkim podziękować za codzienny trud, który wkładają w swoją pracę. Wizyta Pani Minister zwraca uwagę, że służba cywilna i osoby w niej pracujące są ważne, są potrzebne. Rozmawiamy także na temat wyzwań, jakie przed nami stoją i kierunków rozwoju w taki sposób, żeby razem budować administrację, która będzie jeszcze efektywniej działać na rzecz mieszkańców – mówi wojewoda Mariusz Frankowski.

Slużba cywilna w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Administracja rządowa to miejsce zarówno dla osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową, jak i ekspertów z dużym doświadczeniem.