Ponad 213 mln złotych dla Warszawy. Są nowe środki na ochronę ludności i obronę cywilną

Ponad 665 mln zł otrzymało województwo mazowieckie na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2025 rok. Otrzymane środki mają pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa, a także w przygotowaniu państwa i społeczeństwa na sytuacje kryzysowe.



O otrzymanych środkach poinformował w środę 29 lipca Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Ponad 665 mln zł dla Mazowsza na ochronę ludności i obronę cywilną

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem rządu. […] Działamy wspólnie, aby zwiększać odporność społeczności lokalnych na zagrożenia – powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Dokładna kwota otrzymana przez województwo mazowieckie na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2025 rok to 665 388 399 zł, z czego dla całego Mazowsza bez Warszawy przewidziano kwotę 451 975 953 zł. Z kolei na działania na terenie stolicy, jako największego miasta regionu, przeznaczone zostanie 213 412 446 zł.

Ze środków dla województwa mazowieckiego 69,6 mln zł trafi do Państwowej Straży Pożarnej, która odgrywa istotną rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej. Z kolei ok. 536 mln złotych, czyli 90 proc. środków, trafi do samorządów, z czego: