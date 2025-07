Remont Placu Zawiszy na ostatniej prostej. Od poniedziałku kolejne zmiany w organizacji ruchu

Wykonawcy prac przygotowują się na finalny, trzeci etap remontu Placu Zawiszy. Od poniedziałku, 4 sierpnia, tramwaje wrócą na część tras, a kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się kolejny raz ze znacznymi zmianami w organizacji ruchu.



Remont jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w centrum Warszawy wkracza w decydującą fazę. Prace na placu Zawiszy, polegające na wymianie rozjazdów, dobiegają końca. Tramwajarze zastosowali tu nowoczesną technologię, wykorzystując wielkogabarytowe betonowe płyty prefabrykowane, co już dziś widać, znacząco skróciło czas trwania utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Termin rozpoczęcia ostatniego etapu, wyznaczony na 4 sierpnia, nie jest przypadkowy – jest to czas przerwy w kursowaniu składów na ulicy Grójeckiej i w alei Krakowskiej, związany z kolejnym etapem budowy nowej trasy do Dworca Zachodniego.

Zmiany w ruchu na Placu Zawiszy od poniedziałku 4 sierpnia

Od poniedziałku, 4 sierpnia, na placu Zawiszy zostanie zamknięty przejazd na wprost przez tory po stronie ulicy Towarowej, gdzie przeniesie się wykonawca. Kierowcy muszą przygotować się na następujące modyfikacje:

• Aleje Jerozolimskie (od centrum): Dwa pasy ruchu będą prowadziły wyłącznie w prawo, w ulicę Towarową.

• Do Dworca Zachodniego lub Grójeckiej: Aby dojechać do tych miejsc, kierowcy będą musieli skorzystać z zawrotki przed ulicą Kolejową.