Powrót do wielkich ambicji. Nowy wieżowiec w centrum Warszawy znacznie wyższy?

Dotychczas szerokej publiczności prezentowano projekt pracowni APA Wojciechowski mierzący około 193 metry
Inwestor, spółka Lilium Sp. z o.o., sonduje możliwość realizacji obiektu, którego wysokość może sięgnąć nawet 260 metrów.
Złożenie dokumentacji pod koniec grudnia 2025 roku wywołało spore zaskoczenie na rynku nieruchomości. Przez ostatnie miesiące powszechnie oczekiwano realizacji wieżowca o wysokości około 193 metrów, co potwierdzały prezentowane wcześniej wizualizacje pracowni APA Wojciechowski. Tymczasem aktualne postępowanie dotyczy budynku, który ma być o niemal 70 metrów wyższy, niż zakładano.
Wieżowiec firmy Golden Star Estate B.V., to jedna z propozycji zgłaszana, gdy po raz piewrszy rozważano wybudowanie nowej wieży u zbiegu Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego. Jego rozmiar dobrze ilustruję skalę nowej propozycji inwestora
Złożenie wniosku o tak znaczące parametry oznacza, że inwestor dąży do stworzenia dominanty o wysokości około 240 metrów lub wyższej. Takie parametry plasują nowy wieżowiec w ścisłej czołówce najwyższych budynków w Polsce, stawiając go w jednym rzędzie z Varso Tower.
Obecna zmiana wysokości to swoisty powrót do pierwotnych, niezwykle ambitnych planów sprzed lat. W 2007 roku światowej sławy architektka Zaha Hadid zaprezentowała koncepcję Lilium Tower – luksusowego apartamentowca w kształcie lilii, który również miał mierzyć 260 metrów. Wówczas projekt, ze względu na globalny kryzys finansowy, nie doczekał się realizacji, a późniejsze propozycje sugerowały znaczące obniżenie zabudowy.
Projekt Lilium Tower zaprezentowany przez Zahę Hadid. Budynek miał mieć wysokość 260 metrów
Dzisiejszy wniosek administracyjny sugeruje, że mimo upływu czasu i zmiany głównego architekta, ambicja stworzenia w tym miejscu rekordowej konstrukcji pozostała aktualna. Nowy projekt, za który odpowiada Szymon Wojciechowski, ma stanowić nowoczesne uzupełnienie kwartału przy hotelu Presidential i Dworcu Centralnym.
Mimo zmiany skali, przeznaczenie budynku pozostaje zgodne z wcześniejszymi założeniami. Obiekt ma pełnić funkcję wielofunkcyjną, łącząc w sobie:
Inwestycja zlokalizowana jest w przyziemiu kompleksu Centrum LIM, u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Chałubińskiego. Dokumentacja obejmuje nie tylko budowę samej wieży, ale także roboty budowlane w niskiej i podziemnej części istniejącego już budynku przy dawnym hotelu Marriott.
Obecnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest w toku. To od decyzji organów administracyjnych zależeć będzie, czy Warszawa wzbogaci się o nową dominantę, która wysokością nawiązuje do najbardziej śmiałych wizji architektonicznych z początku XXI wieku. Na tym etapie nie są jeszcze znane ostateczne wizualizacje odświeżonego, wyższego projektu, jednak skala zamierzenia już teraz przyciąga uwagę branży i mieszkańców stolicy.