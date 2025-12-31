-3.1°C
1009.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Powrót do wielkich ambicji. Nowy wieżowiec w centrum Warszawy znacznie wyższy?

Publikacja: 31.12.2025 16:30

Dotychczas szerokej publiczności prezentowano projekt pracowni APA Wojciechowski mierzący około 193

Dotychczas szerokej publiczności prezentowano projekt pracowni APA Wojciechowski mierzący około 193 metry

Foto: mat. pras.

M.B.
W procedurze administracyjnej dotyczącej zabudowy ścisłego centrum Warszawy nastąpił nieoczekiwany zwrot. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że nowa inwestycja przy Alejach Jerozolimskich będzie projektem o znanej wcześniej skali, najnowszy wniosek o pozwolenie na budowę, złożony pod koniec 2025 roku, całkowicie zmienia perspektywę.

Inwestor, spółka Lilium Sp. z o.o., sonduje możliwość realizacji obiektu, którego wysokość może sięgnąć nawet 260 metrów.

Niespodziewana zmiana planów w sercu stolicy

Złożenie dokumentacji pod koniec grudnia 2025 roku wywołało spore zaskoczenie na rynku nieruchomości. Przez ostatnie miesiące powszechnie oczekiwano realizacji wieżowca o wysokości około 193 metrów, co potwierdzały prezentowane wcześniej wizualizacje pracowni APA Wojciechowski. Tymczasem aktualne postępowanie dotyczy budynku, który ma być o niemal 70 metrów wyższy, niż zakładano.

Wieżowiec firmy Golden Star Estate B.V., to jedna z propozycji zgłaszana, gdy po raz piewrszy rozważ

Wieżowiec firmy Golden Star Estate B.V., to jedna z propozycji zgłaszana, gdy po raz piewrszy rozważano wybudowanie nowej wieży u zbiegu Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego. Jego rozmiar dobrze ilustruję skalę nowej propozycji inwestora

Foto: mat. pras.

Złożenie wniosku o tak znaczące parametry oznacza, że inwestor dąży do stworzenia dominanty o wysokości około 240 metrów lub wyższej. Takie parametry plasują nowy wieżowiec w ścisłej czołówce najwyższych budynków w Polsce, stawiając go w jednym rzędzie z Varso Tower.

Reklama
Reklama

Powrót do wizji Zahy Hadid

Obecna zmiana wysokości to swoisty powrót do pierwotnych, niezwykle ambitnych planów sprzed lat. W 2007 roku światowej sławy architektka Zaha Hadid zaprezentowała koncepcję Lilium Tower – luksusowego apartamentowca w kształcie lilii, który również miał mierzyć 260 metrów. Wówczas projekt, ze względu na globalny kryzys finansowy, nie doczekał się realizacji, a późniejsze propozycje sugerowały znaczące obniżenie zabudowy.

Projekt Lilium Tower zaprezentowany przez Zahę Hadid. Budynek miał mieć wysokość 260 metrów

Projekt Lilium Tower zaprezentowany przez Zahę Hadid. Budynek miał mieć wysokość 260 metrów

Foto: mat. pras.

Dzisiejszy wniosek administracyjny sugeruje, że mimo upływu czasu i zmiany głównego architekta, ambicja stworzenia w tym miejscu rekordowej konstrukcji pozostała aktualna. Nowy projekt, za który odpowiada Szymon Wojciechowski, ma stanowić nowoczesne uzupełnienie kwartału przy hotelu Presidential i Dworcu Centralnym.

Funkcje i lokalizacja inwestycji

Mimo zmiany skali, przeznaczenie budynku pozostaje zgodne z wcześniejszymi założeniami. Obiekt ma pełnić funkcję wielofunkcyjną, łącząc w sobie:

  • luksusowe apartamenty,
  • hotel o wysokim standardzie,
  • przestrzenie usługowe i handlowe,
  • garaż podziemny.

Inwestycja zlokalizowana jest w przyziemiu kompleksu Centrum LIM, u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Chałubińskiego. Dokumentacja obejmuje nie tylko budowę samej wieży, ale także roboty budowlane w niskiej i podziemnej części istniejącego już budynku przy dawnym hotelu Marriott.

Reklama
Reklama
Polecane
Hotel przy Belwederskiej 23 został oddany do użytku w 2001 roku
inwestycje
Nowy Marriott przy Belwederskiej

Procedura w toku

Obecnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest w toku. To od decyzji organów administracyjnych zależeć będzie, czy Warszawa wzbogaci się o nową dominantę, która wysokością nawiązuje do najbardziej śmiałych wizji architektonicznych z początku XXI wieku. Na tym etapie nie są jeszcze znane ostateczne wizualizacje odświeżonego, wyższego projektu, jednak skala zamierzenia już teraz przyciąga uwagę branży i mieszkańców stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej
barwy narodowe

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej

Głośne materiały pirotechniczne powodują silny stres u zwierząt, prowadzą do dezorientacji, ucieczek
apel

Spalone mieszkania i przerażone zwierzęta. Fajerwerki sieją zniszczenie

Aukcja odzyskanych książek została zauważona przez pracownika Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu H
bezpieczeństwo

Zabytkowe księgi z ŻIH odzyskane przez policjantów

Pracownicy zaangażowani w walkę ze skutkami zimy wykonują swoje obowiązki w ekstremalnie trudnych wa
miasto zimą

Sytuacja pogodowa w Warszawie i stan odśnieżania miasta

Pirotechnika to materiały wybuchowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny się nimi zajmować osoby
bezpieczeństwo

Apel o bezpieczne korzystanie z pirotechniki w okresie noworocznym

Widok z Chmielnej w kierunku Wojskowych Zakładów Kartograficznych
pogoda

Biały całun nad Warszawą. Powrót zimy, jakiej dawno nie było

Groził śmiercią byłej partnerce i dzieciom. 43-latek z Ochoty trafił do aresztu
bezpieczeństwo

Groził śmiercią byłej partnerce i dzieciom. 43-latek z Ochoty trafił do aresztu

Ostatnie ujęcia realizowane w stolicy powstały w Łazienkach Królewskich
ekranizacja

Zdjęcia w Warszawie zakończone. "Lalka" jesienią w kinach

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama