Powrót do wielkich ambicji. Nowy wieżowiec w centrum Warszawy znacznie wyższy?

Powrót do wizji Zahy Hadid

Obecna zmiana wysokości to swoisty powrót do pierwotnych, niezwykle ambitnych planów sprzed lat. W 2007 roku światowej sławy architektka Zaha Hadid zaprezentowała koncepcję Lilium Tower – luksusowego apartamentowca w kształcie lilii, który również miał mierzyć 260 metrów. Wówczas projekt, ze względu na globalny kryzys finansowy, nie doczekał się realizacji, a późniejsze propozycje sugerowały znaczące obniżenie zabudowy.

Projekt Lilium Tower zaprezentowany przez Zahę Hadid. Budynek miał mieć wysokość 260 metrów Foto: mat. pras.

Dzisiejszy wniosek administracyjny sugeruje, że mimo upływu czasu i zmiany głównego architekta, ambicja stworzenia w tym miejscu rekordowej konstrukcji pozostała aktualna. Nowy projekt, za który odpowiada Szymon Wojciechowski, ma stanowić nowoczesne uzupełnienie kwartału przy hotelu Presidential i Dworcu Centralnym.

Funkcje i lokalizacja inwestycji

Mimo zmiany skali, przeznaczenie budynku pozostaje zgodne z wcześniejszymi założeniami. Obiekt ma pełnić funkcję wielofunkcyjną, łącząc w sobie:

luksusowe apartamenty,

hotel o wysokim standardzie,

przestrzenie usługowe i handlowe,

garaż podziemny.

Inwestycja zlokalizowana jest w przyziemiu kompleksu Centrum LIM, u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Chałubińskiego. Dokumentacja obejmuje nie tylko budowę samej wieży, ale także roboty budowlane w niskiej i podziemnej części istniejącego już budynku przy dawnym hotelu Marriott.

Procedura w toku

Obecnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest w toku. To od decyzji organów administracyjnych zależeć będzie, czy Warszawa wzbogaci się o nową dominantę, która wysokością nawiązuje do najbardziej śmiałych wizji architektonicznych z początku XXI wieku. Na tym etapie nie są jeszcze znane ostateczne wizualizacje odświeżonego, wyższego projektu, jednak skala zamierzenia już teraz przyciąga uwagę branży i mieszkańców stolicy.