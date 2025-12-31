Akcja ALFA w Warszawie. Służby pracują mimo intensywnych opadów śniegu

Mimo ciągłej pracy ekip porządkowych, miejsca uprzednio odśnieżone są ponownie zasypywane przez trwający opad.
Meteorolodzy informują, że w ciągu ostatniej doby w stolicy spadło 12 centymetrów śniegu, a prognozy zapowiadają dalsze opady, które mogą potrwać wiele godzin.
O godzinie 15:45 na ulice Warszawy ponownie wyjechało 170 pługo-posypywarek. Działania koncentrują się przede wszystkim na drogach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, co obejmuje łącznie 1500 km tras. Służby dążą do bieżącego usuwania błota pośniegowego oraz zapobiegania powstawaniu gołoledzi.
Na mieście znów pracuje 170 pługo-posypywarek
Za utrzymanie pozostałych ulic odpowiadają urzędy dzielnic oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pojazdy zimowego utrzymania stacjonują w strategicznych punktach miasta, aby móc natychmiast reagować na zmieniające się warunki. Kierowcy proszeni są o zachowanie bezpiecznej odległości od pługo-posypywarek i ułatwianie im przejazdu.
Utrzymanie terenów dla pieszych stanowi obecnie największe wyzwanie. Służby miejskie odpowiadają za czystość 4 mln m2 chodników, kładek i przystanków. Prace te wykonywane są w dużej mierze ręcznie przez ekipy wyposażone w szufle i piasek, co oznacza, że na uzyskanie pożądanego efektu jeszcze poczekamy sporo czasu.
Pełne doprowadzenie chodników do właściwego stanu będzie możliwe dopiero po całkowitym ustaniu opadów śniegu. Na szerszych ciągach pieszych wykorzystywane są lekkie pługi chodnikowe, jednak ich użycie jest ograniczone przez infrastrukturę miejską.
W związku z nocą sylwestrową i przewidywanymi utrudnieniami, władze miasta apelują do mieszkańców o planowanie podróży z dużym wyprzedzeniem. Rekomendowanym środkiem transportu pozostaje komunikacja miejska, która porusza się po trasach objętych priorytetowym odśnieżaniem.
Przypomina się również o obowiązkach ciążących na administratorach prywatnych posesji. Za utrzymanie chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości odpowiadają ich zarządcy. Służby miejskie apelują do nich o systematyczne usuwanie śniegu i lodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom.
Działania zimowe w stolicy angażują tysiące pracowników, w tym kierowców, operatorów sprzętu, dyspozytorów oraz kontrolerów terenowych. Ze względu na prognozy pogody, służby oczyszczania będą pracować bez przerwy w systemie zmianowym, również w trakcie nocy noworocznej. Koordynacja prac odbywa się w trybie ciągłym, aby zminimalizować wpływ żywiołu na funkcjonowanie miasta, jednak pełne opanowanie sytuacji wymaga czasu ze względu na od dawna nie spotykaną intensywność zjawisk pogodowych.