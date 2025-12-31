Akcja ALFA w Warszawie. Służby pracują mimo intensywnych opadów śniegu

Warszawa zmaga się z trudnymi warunkami atmosferycznymi w związku z przechodzącym nad miastem frontem opadów śniegu. Zarząd Oczyszczania Miasta prowadzi akcję ALFA, angażując znaczące siły i środki w celu utrzymania przejezdności głównych arterii komunikacyjnych.



Meteorolodzy informują, że w ciągu ostatniej doby w stolicy spadło 12 centymetrów śniegu, a prognozy zapowiadają dalsze opady, które mogą potrwać wiele godzin.

Mobilizacja sprzętu i priorytety odśnieżania

O godzinie 15:45 na ulice Warszawy ponownie wyjechało 170 pługo-posypywarek. Działania koncentrują się przede wszystkim na drogach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, co obejmuje łącznie 1500 km tras. Służby dążą do bieżącego usuwania błota pośniegowego oraz zapobiegania powstawaniu gołoledzi.

Na mieście znów pracuje 170 pługo-posypywarek Foto: mat. pras.

Za utrzymanie pozostałych ulic odpowiadają urzędy dzielnic oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pojazdy zimowego utrzymania stacjonują w strategicznych punktach miasta, aby móc natychmiast reagować na zmieniające się warunki. Kierowcy proszeni są o zachowanie bezpiecznej odległości od pługo-posypywarek i ułatwianie im przejazdu.

Sytuacja na chodnikach oraz przystankach

Utrzymanie terenów dla pieszych stanowi obecnie największe wyzwanie. Służby miejskie odpowiadają za czystość 4 mln m2 chodników, kładek i przystanków. Prace te wykonywane są w dużej mierze ręcznie przez ekipy wyposażone w szufle i piasek, co oznacza, że na uzyskanie pożądanego efektu jeszcze poczekamy sporo czasu.