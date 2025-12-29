Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa

Nowe ślady dla osób niepełnosprawnych
Inwestycja o wartości ponad 1,7 mln zł to kolejny krok w stronę pełnej dostępności stołecznej komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami.
Systematyczna modernizacja infrastruktury metra skupia się na wymianie wysłużonych elementów na rozwiązania najwyższej jakości. Stare ścieżki dotykowe wykonane ze stali nierdzewnej są sukcesywnie zastępowane przez prefabrykowane płyty granitowe ryflowane.
Dlaczego wybrano granit? To materiał, który charakteryzuje się:
W minionym roku prace koncentrowały się na antresolach oraz w przejściach podziemnych pięciu ważnych punktów na mapie Warszawy. Nowe ścieżki prowadzące, pola uwagi i pasy ostrzegawcze pojawiły się na stacjach:
Łącznie na tych stacjach ułożono 1523 mb ścieżek prowadzących, 142 mb pasów ostrzegawczych (przed schodami) oraz 137 mb pól uwagi. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł dokładnie 1 751 097,93 zł brutto.
|Parametr
|Wartość
|Łączna długość oznaczeń
|ponad 1,8 km
|Koszt inwestycji
|ok. 1,75 mln zł
|Materiał
|granit ryflowany
|Liczba objętych stacji
|5 (kluczowe punkty przesiadkowe)
Pierwszy odcinek warszawskiego metra, budowany w latach 1985–1995, powstawał w czasach, gdy potrzeby osób o ograniczonej mobilności nie były priorytetem. Brakowało wind, a systemy oznaczeń dotykowych niemal nie istniały.
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) od lat sukcesywnie nadrabia te zaległości. Oprócz wymiany nawierzchni, na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano szereg innych kluczowych inwestycji:
Warto przypomnieć, że prace w 2025 roku są kontynuacją działań z roku poprzedniego, kiedy to zmodernizowano stacje: Służew, Pole Mokotowskie, Politechnika, Ratusz Arsenał oraz Plac Wilsona.
Modernizacja metra to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim realnego ułatwienia życia codziennego. Dzięki systematycznym zmianom, warszawska kolej podziemna staje się jednym z najbardziej przyjaznych środków transportu dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami.