-2.4°C
1008.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa

Publikacja: 29.12.2025 12:25

Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa

Nowe ślady dla osób niepełnosprawnych

Foto: ztm

M.B.
Warszawski Transport Publiczny (WTP) kontynuuje modernizację najstarszych stacji linii M1. W 2025 roku kluczowe przystanki podziemnej kolei zyskały nowoczesne, granitowe oznakowanie dotykowe.

Inwestycja o wartości ponad 1,7 mln zł to kolejny krok w stronę pełnej dostępności stołecznej komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowoczesny granit zamiast stali: Trwalej i bezpieczniej

Systematyczna modernizacja infrastruktury metra skupia się na wymianie wysłużonych elementów na rozwiązania najwyższej jakości. Stare ścieżki dotykowe wykonane ze stali nierdzewnej są sukcesywnie zastępowane przez prefabrykowane płyty granitowe ryflowane.

Dlaczego wybrano granit? To materiał, który charakteryzuje się:

  • Większą trwałością:
  • Bezpieczeństwem:
  • Zgodnością ze standardami:

Gdzie pojawiły się zmiany w 2025 roku?

W minionym roku prace koncentrowały się na antresolach oraz w przejściach podziemnych pięciu ważnych punktów na mapie Warszawy. Nowe ścieżki prowadzące, pola uwagi i pasy ostrzegawcze pojawiły się na stacjach:

Reklama
Reklama
  1. Kabaty
  2. Wilanowska
  3. Centrum
  4. Świętokrzyska
  5. Dworzec Gdański
  6. Ratusz Arsenał

Łącznie na tych stacjach ułożono 1523 mb ścieżek prowadzących, 142 mb pasów ostrzegawczych (przed schodami) oraz 137 mb pól uwagi. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł dokładnie 1 751 097,93 zł brutto.

Podsumowanie modernizacji w liczbach

Parametr Wartość
Łączna długość oznaczeń ponad 1,8 km
Koszt inwestycji ok. 1,75 mln zł
Materiał granit ryflowany
Liczba objętych stacji 5 (kluczowe punkty przesiadkowe)

Historia modernizacji: Standardy z lat 80. kontra współczesność

Pierwszy odcinek warszawskiego metra, budowany w latach 1985–1995, powstawał w czasach, gdy potrzeby osób o ograniczonej mobilności nie były priorytetem. Brakowało wind, a systemy oznaczeń dotykowych niemal nie istniały.

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) od lat sukcesywnie nadrabia te zaległości. Oprócz wymiany nawierzchni, na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano szereg innych kluczowych inwestycji:

  • Budowa nowych wind:dodatkowe dźwigi pojawiły się m.in. na stacjach Imielin, Stokłosy, Ursynów, Racławicka, Służew oraz Pole Mokotowskie (aż 3 nowe windy).
  • Plany tyflograficzne:
Reklama
Reklama

Warto przypomnieć, że prace w 2025 roku są kontynuacją działań z roku poprzedniego, kiedy to zmodernizowano stacje: Służew, Pole Mokotowskie, Politechnika, Ratusz Arsenał oraz Plac Wilsona.

Komfort podróży dla każdego

Modernizacja metra to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim realnego ułatwienia życia codziennego. Dzięki systematycznym zmianom, warszawska kolej podziemna staje się jednym z najbardziej przyjaznych środków transportu dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W Sylwestra i Nowy Rok pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na spore
świąteczny rozkład jazdy

Planujesz powrót z Sylwestra? Komunikacyjna rewolucja na przełomie roku w Warszawie

Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu
samolot

Modernizacja Lotniska Chopina: ogłoszono przetarg na rozbudowę terminala

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku
regulacje

Nowe zasady SCT w Warszawie od 2026 roku. Kto nie wjedzie?

Bilet Wycieczkowy Kolei Mazowieckich to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących w
kolej

Bilet wycieczkowy. Oferta KM na długi weekend świąteczno-noworoczny

Zimą latarnie włączane są o zachodzie słońca i wyłączane na 15 minut przed wschodem.
ULICE

Ile kosztowało oświetlenie ulic w najdłuższą noc w roku? „Mogło być drożej”

W ciągu 6 miesięcy przystanek Ursus Północny przeszedł kompleksową przebudowę
remont na torach

Modernizacja stacji Ursus Północny. Od Wigilii dwa perony dostępne

W dużą część świątecznych dni w centrum Warszawy można będzie parkować za darmo
parkowanie

Ile zapłacisz za postój w Warszawie w Święta? Szykują się utrudnienia

W komunikacji krajowej bilety na wszystkie połączenia PKP Intercity dostępne są w cenie bazowej oraz
kolej

Pociągiem na święta drożej? „Nie podnieśliśmy cen biletów”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama