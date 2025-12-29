Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa

Warszawski Transport Publiczny (WTP) kontynuuje modernizację najstarszych stacji linii M1. W 2025 roku kluczowe przystanki podziemnej kolei zyskały nowoczesne, granitowe oznakowanie dotykowe.



Inwestycja o wartości ponad 1,7 mln zł to kolejny krok w stronę pełnej dostępności stołecznej komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowoczesny granit zamiast stali: Trwalej i bezpieczniej

Systematyczna modernizacja infrastruktury metra skupia się na wymianie wysłużonych elementów na rozwiązania najwyższej jakości. Stare ścieżki dotykowe wykonane ze stali nierdzewnej są sukcesywnie zastępowane przez prefabrykowane płyty granitowe ryflowane.

Dlaczego wybrano granit? To materiał, który charakteryzuje się:

Większą trwałością:

Bezpieczeństwem:

Zgodnością ze standardami:

Gdzie pojawiły się zmiany w 2025 roku?

W minionym roku prace koncentrowały się na antresolach oraz w przejściach podziemnych pięciu ważnych punktów na mapie Warszawy. Nowe ścieżki prowadzące, pola uwagi i pasy ostrzegawcze pojawiły się na stacjach: