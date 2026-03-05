Zespół artystów spektaklu „Portret Doriana Graya”
Powieść „Portret Doriana Graya” opowiada o młodym człowieku, którego uroda zwraca uwagę malarza Basila Hallwarda. Artysta maluje jego portret, który tak podoba się Dorianowi, że zapragnie zachować młodzieńczą urodę na zawsze, nawet za cenę własnej duszy. Zawiera mroczny pakt: zamiast niego, ma starzeć się jego portret.
W pracowni malarza Dorian spotyka także cynicznego Lorda Henry Wotana, który wprowadza go w świat londyńskiej socjety, przekonując, że w życiu liczy się tylko spełnienie egoistycznych zachcianek.
Gray zmienia odtąd podejście do życia, bez skrupułów krzywdzi innych i czyni coraz więcej zła. Jednocześnie sam jest zaskoczony, że jego uczynki niszczą tylko jego portret, a jego prawdziwa twarz się nie zmienia. Swój malarski portret starannie jednak ukrywa przed niepowołanymi spojrzeniami. Aż do momentu, kiedy podwójna gra się kończy, przynosząc zaskakujący finał. Powieść Wilde’a zmusza każdego do spojrzenia w głąb siebie i zastanowienia nad „portretem”, którego być może nie chcemy pokazać światu.
Autorem libretta i scenicznej choreografii nowego jednoaktowego spektaklu baletowego jest Piotr Jeznach.
– Choć „Portret Doriana Graya” Oskar Wilde napisał ponad 135 lat temu, dla mnie temat pozostaje nadal bardzo aktualny – przekonuje Jeznach. – Dziś żyjemy w świecie mediów społecznościowych i kultu młodości. Pokazujemy światu starannie wybraną wersję siebie, dopracowane kadry i wyćwiczone uśmiechy. Prawdę odsłaniamy rzadko. Jeszcze rzadziej się z nią konfrontujemy. O tej iluzji jest dla mnie powieść Wilde’a. O pięknie, które staje się maską. O obsesji młodości. O wyborach, które nie zostają bez konsekwencji. Pytanie, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby pozostać pięknymi? Dorian poświęcił bardzo dużo. Ile jesteśmy w stanie poświęcić my?
Piotr Jeznach – choreograf i autor libretta nowego spektaklu.
Piotr Jeznach jest choreografem, pedagogiem tańca i tancerzem. Od 2012 roku prowadzi warszawski zespół tańca współczesnego,,Focus”. Wykłada także taniec współczesny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
W Teatrze Muzycznym ROMA był w zespole tanecznym musicali „Aida” i „We Will Rock You”. Stworzył też choreografię do spektaklu tanecznego „Sen nocy letniej” na Novej Scenie Teatru Muzycznego ROMA, w którym również występuje. I brał udział m.in. w przedstawieniach Opery i Filharmonii Podlaskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Palladium, w projekcie „Rock Loves Chopin”, a także w produkcjach teatralnych B’cause Dance Company.
W nowym premierowym spektaklu na Scenie Nova w rolę główną Doriana wciela się jednocześnie dwóch tancerzy: Szymon Pacholec, finalista programu „You Can Dance” – „Po prostu tańcz” i absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Michał Adam Góral, absolwent prestiżowej uczelni Codarts Rotterdam University for the Arts w Holandii.
Podwójna obsada pozwala przedstawić na scenie wewnętrzny konflikt bohatera – pomiędzy pozorną doskonałością a mroczną stroną jego charakteru. Baletowy ruch znakomicie sprawdzają się tam, gdzie słowa przestają wystarczać.
Szymon Pacholec mówi, że obsadzenie go w głównej roli spektaklu było dla niego zaskoczeniem, a zarazem od zawsze marzył o współpracy z teatrem Muzycznym Roma.
- Za najtrudniejsze w kreowanej postaci uważam żonglowanie emocjami – opowiadał na spotkaniu z mediami. – Na początku Dorian pojawia się zupełnie niewinny, nie zna świata, więc się go nie boi. A potem przechodzi transformację, odkrywając świat w innych barwach i ujawniając uczucia gwałtowne, od zazdrości do wściekłości. W życiu codziennym wahania nastroju też przeżywamy w takim stopniu, że czasem trudno je kontrolować. Ale na scenie muszę przedstawiać je świadomie – tłumaczył.
Natomiast Michał Góral podkreślał: – To jest nasza czwarta wspólna produkcja. Na Dużej Scenie Teatru Muzycznego ROMA występowaliśmy w musicalach „Aida” i „We Will Rock You”, a na Novej Scenie w „Śnie Nocy letniej”. Ponowne spotkanie w „Dorianie” jest więc dla nas przyjemnością, bo gdybyśmy się nie dogadywali, to nie tworzylibyśmy wspólnie.
Zespół twórców na spotkaniu z mediami
Z kolei Piotr Abramowicz, który gra Lorda Henry’ego, opowiadał, że postać tego manipulatora ekscytowała go, gdyż znacznie się różni od niego samego. – Na co dzień staram się być człowiekiem życzliwym i serdecznym – mówił. Cyniczny Lord Henry, próbujący aktywnie przeciągnąć Doriana na złą stronę mocy, był więc dla mnie dużym wyzwaniem. Ale dawał mi też możliwość zaprezentowania różnych stylów tańca – od street style do współczesnego – i to była super zabawa.
Nowy spektakl ma dwie wersje obsady. Publiczność będzie więc mogła oglądać także w rolach głównych: Krzysztofa Jarosa, Andreia Kamarou, Dariusza Bujnowskiego-Konarskiego, Aleksandrę Borkowską, Sarę Kaźmierską-Urban i Bartłomieja Kamińskiego.
Dodatkową atrakcją jest wystawiony w foyer zbiorowy portret artystów w nim występujących, dynamicznie namalowany przez Maję Tomaszewską.
Wersja malarska Mai Tomaszewskiej zespołu artystów występujących w spektaklu „Portret Doriana Graya”
Premiera spektaklu tanecznego „Portret Doriana Graya” na Nowej Scenie Teatru Muzycznego Roma, ul. Św. Barbary 12 - 7 marca