Cena kultu młodości

– Choć „Portret Doriana Graya” Oskar Wilde napisał ponad 135 lat temu, dla mnie temat pozostaje nadal bardzo aktualny – przekonuje Jeznach. – Dziś żyjemy w świecie mediów społecznościowych i kultu młodości. Pokazujemy światu starannie wybraną wersję siebie, dopracowane kadry i wyćwiczone uśmiechy. Prawdę odsłaniamy rzadko. Jeszcze rzadziej się z nią konfrontujemy. O tej iluzji jest dla mnie powieść Wilde’a. O pięknie, które staje się maską. O obsesji młodości. O wyborach, które nie zostają bez konsekwencji. Pytanie, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby pozostać pięknymi? Dorian poświęcił bardzo dużo. Ile jesteśmy w stanie poświęcić my?

Piotr Jeznach – choreograf i autor libretta nowego spektaklu. Foto: Monika Kuc

Piotr Jeznach jest choreografem, pedagogiem tańca i tancerzem. Od 2012 roku prowadzi warszawski zespół tańca współczesnego,,Focus”. Wykłada także taniec współczesny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W Teatrze Muzycznym ROMA był w zespole tanecznym musicali „Aida” i „We Will Rock You”. Stworzył też choreografię do spektaklu tanecznego „Sen nocy letniej” na Novej Scenie Teatru Muzycznego ROMA, w którym również występuje. I brał udział m.in. w przedstawieniach Opery i Filharmonii Podlaskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Palladium, w projekcie „Rock Loves Chopin”, a także w produkcjach teatralnych B’cause Dance Company.

Podwójne wcielenie Doriana

W nowym premierowym spektaklu na Scenie Nova w rolę główną Doriana wciela się jednocześnie dwóch tancerzy: Szymon Pacholec, finalista programu „You Can Dance” – „Po prostu tańcz” i absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Michał Adam Góral, absolwent prestiżowej uczelni Codarts Rotterdam University for the Arts w Holandii.

Podwójna obsada pozwala przedstawić na scenie wewnętrzny konflikt bohatera – pomiędzy pozorną doskonałością a mroczną stroną jego charakteru. Baletowy ruch znakomicie sprawdzają się tam, gdzie słowa przestają wystarczać.

Szymon Pacholec mówi, że obsadzenie go w głównej roli spektaklu było dla niego zaskoczeniem, a zarazem od zawsze marzył o współpracy z teatrem Muzycznym Roma.

- Za najtrudniejsze w kreowanej postaci uważam żonglowanie emocjami – opowiadał na spotkaniu z mediami. – Na początku Dorian pojawia się zupełnie niewinny, nie zna świata, więc się go nie boi. A potem przechodzi transformację, odkrywając świat w innych barwach i ujawniając uczucia gwałtowne, od zazdrości do wściekłości. W życiu codziennym wahania nastroju też przeżywamy w takim stopniu, że czasem trudno je kontrolować. Ale na scenie muszę przedstawiać je świadomie – tłumaczył.

Natomiast Michał Góral podkreślał: – To jest nasza czwarta wspólna produkcja. Na Dużej Scenie Teatru Muzycznego ROMA występowaliśmy w musicalach „Aida” i „We Will Rock You”, a na Novej Scenie w „Śnie Nocy letniej”. Ponowne spotkanie w „Dorianie” jest więc dla nas przyjemnością, bo gdybyśmy się nie dogadywali, to nie tworzylibyśmy wspólnie.

Zespół twórców na spotkaniu z mediami Foto: Monika Kuc

Z kolei Piotr Abramowicz, który gra Lorda Henry’ego, opowiadał, że postać tego manipulatora ekscytowała go, gdyż znacznie się różni od niego samego. – Na co dzień staram się być człowiekiem życzliwym i serdecznym – mówił. Cyniczny Lord Henry, próbujący aktywnie przeciągnąć Doriana na złą stronę mocy, był więc dla mnie dużym wyzwaniem. Ale dawał mi też możliwość zaprezentowania różnych stylów tańca – od street style do współczesnego – i to była super zabawa.

Nowy spektakl ma dwie wersje obsady. Publiczność będzie więc mogła oglądać także w rolach głównych: Krzysztofa Jarosa, Andreia Kamarou, Dariusza Bujnowskiego-Konarskiego, Aleksandrę Borkowską, Sarę Kaźmierską-Urban i Bartłomieja Kamińskiego.

Dodatkową atrakcją jest wystawiony w foyer zbiorowy portret artystów w nim występujących, dynamicznie namalowany przez Maję Tomaszewską.

Wersja malarska Mai Tomaszewskiej zespołu artystów występujących w spektaklu „Portret Doriana Graya” Foto: Monika Kuc

Premiera spektaklu tanecznego „Portret Doriana Graya” na Nowej Scenie Teatru Muzycznego Roma, ul. Św. Barbary 12 - 7 marca