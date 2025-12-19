Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik teatralny

Foto: Karolina Jóźwiak

Inscenizacja Dan Jemmett'a „Ślubów panieńskich” przenosi nas w lata siedemdziesiąte, na londyńskie przedmieścia. Historia emancypacji pokazuje, że rozterki panien z polskiego dworu były udziałem kobiet, jeszcze przez wiele kolejnych dziesięcioleci, nie tylko w Polsce. Dwie młode dziewczyny - Klara i Aniela - ślubują, że nigdy nie wyjdą za mąż, a jednak w wyniku serii intryg i podstępów, historia ich buntu kończy się podwójnymi zaręczynami.

Bilety: https://teatrpolski.waw.pl/spektakl/sluby-panienskie

Teatr Syrena, ul. Litewska 3

Wielki przebój londyńskiego West Endu i nowojorskiego Broadwayu. Musical o sześciu żonach króla Anglii Henryka VIII Tudora. Twórcy przedstawili je jako diwy muzyki pop, a spektakl ma formę koncertu. Partnerki władcy Anglii wyśpiewują swoje historie i „rywalizują” o miano tej, którą małżeństwo z Henrykiem doświadczyło najmocniej.

Foto: mat. pras.

„SIX” to podręcznikowy przykład zamiany „history” w „herstory”, czyli oddania głosu kobietom, których perspektywa była dotąd niezauważana.

Bilety: https://teatrsyrena.pl/six-musical/

Studio Buffo, ul. Konopnickiej 6

,,Pic na wodę", czyli ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Specjalne sylwestrowe przedstawienie pełne śmiechu, emocji i doskonałej zabawy w odświętnej atmosferze, z lampką szampana w dłoni i towarzystwem znakomitych aktorów. Bohater, który w jednej chwili traci niemal wszystko, spotyka tajemniczą kobietę. W efekcie trafia do świata pełnego komicznych sytuacji i napięć. Błyskotliwy scenariusz, niesamowita energia aktorów oraz perfekcyjna reżyseria splatają się tu w nieprzewidywalną opowieść. Tutaj każdy ruch staje się zarówno zabawnym żartem, jak i zaskakującym zwrotem akcji.

Bilety: https://www.studiobuffo.com.pl/spektaklguest/view/90/Pic-na-wode-czyli-ten-sie-smieje-kto-sie-smieje

Foto: mat. pras.

Studio Buffo organizuje również bal sylwestrowy w DoubleTree by Hilton Warsaw. W tym roku Sylwester w DoubleTree nabierze prawdziwego blasku i teatralnego charakteru oraz zapewni wyjątkowe atrakcje, wykwintne menu, elegancką oprawę oraz niezrównaną atmosferę noworocznego świętowania. Na scenie wystąpi Natasza Urbańska –wokalistka, tancerka i aktorka, której występy elektryzują publiczność w całej Polsce. Towarzyszyć jej będzie grupa Teatr Studio Buffo, stworzona przez duet Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa – artystów odpowiedzialnych za najbardziej znane polskie musicale. Wyjątkowe aranżacje na żywo przeplatać będzie set DJ-a, który zadba o to, by energia nie opadła ani na moment. Zabawa potrwa do samego rana, ze wspólnym toastem o północy.

Bilety: https://www.doubletreewarsaw.pl/bal-sylwestrowy-w-warszawie

Garnizon Sztuki, ul. Marii Konopnickiej 6

Garnizon Sztuki zaprasza na pełen emocji, prowokujący do myślenia komediodramat ,,Nienasyceni" („It’s just sex”), który żadnego widza nie pozostawi obojętnym. To inne spojrzenie na miłość, wierność, pożądanie, relacje i komunikację w związku. To spektakl o sztuce bycia razem, o tym, czego potrzebuje związek, aby po latach nie tylko przetrwać, ale też rozkwitać.

Foto: mat. pras.

Walka o trwałe, pełne zrozumienia i wzajemnego szacunku relacje to w dzisiejszym popandemicznym świecie wielkie wyzwanie. Tempo życia, presja społeczna, brak uważności na siebie, uzależnienie od wirtualnego śwaita i smartfonów, obsesja bycia we wszystkim najlepszym oraz ciągłe zmęczenie prowadzą do utraty bliskości, czułości, a w konsekwencji całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej między partnerami. Zawsze są sygnały ostrzegawcze, ale dla własnej wygody decydujemy się je ignorować? Czym w ogóle jest zdrada i co jeśli do niej dojdzie? Jak naprawić relację, która dawno się wypaliła? Czy da się wskrzesić uczucie, które dawno wygasło?

To pytania, nad którymi zastanawiają się nie tylko bohaterowie spektaklu, ale wszyscy twórcy „Nienasyconych”.

Bilety: https://garnizonsztuki.org.pl/spektakle/nienasyceni/

Teatr Rampa, ul. Kołowa 20

Wieczór rozpocznie się wielką jazz operą na scenie Rampy, pełną huków bokserskich rękawic, gorących rytmów i humoru. A po spektaklu, zabawa na parkiecie rozkręconym przez DJ-a.

Foto: Marek Zimakiewicz

,,Zły". Warszawska jazz opera. Warszawa 1954 – miasto jazzu, buntu i zbrodni, w którym tylko Zły może stawić czoła ciemności. Powojenną Warszawę porywa entuzjazm odbudowy i nowa, dzika muzyka - jazz.

W pierwszym jazzowym klubie na Konopnickiej 6 gromadzą się wyznawcy nowego brzmienia stolicy: bikiniarze, gangsterzy i gwiazdy parkietu. Niekwestionowanym królem tego miejsca jest pisarz, bokser i playboy: Leopold Tyrmand. Gdy klub zostaje zamknięty przez walczący z nieobyczajnością reżim, Tyrmand wpada w depresję i krąży po mieście opanowanym przez chuliganów. Odkrywa mroczną, gangsterską Warszawę – miasto grzechu, w którym liczą się mafijne układy i siła pięści. Czy pisarzowi uda się odzyskać miłość i rozwiązać zagadkę najsłynniejszego warszawskiego superbohatera – Złego?

Bilety: https://teatr-rampa.pl/spektakl/zly-warszawska-jazz-opera/

Teatr Polonia, ul. Marszałkowska 56/14

„My way” to wieczór przygotowany przez Krystynę Jandę z okazji jej 70. urodzin. Opowieść o jej wczesnych latach, początkach kariery, przyjaciołach, budowie Teatru Polonia i Och -Teatru. Wspomnienia i aktualności w formie monologu scenicznego.

Foto: Robert Jaworski

Bilety: https://www.teatrpolonia.pl/event-data/4338/my-way-monolog-krystyny-jandy-2022-09-20

Och-Teatr, ul. Grójecka 65

„Ciemny grylaż” – niezwykły powrót komedii Jerzego Dobrowolskiego i Stanisława Tyma, którą ze względów cenzuralnych po raz pierwszy udało się wystawić dopiero po zwycięstwie „Solidarności”, jesienią 1980 r. w Teatrze Rozmaitości w Warszawie.

Foto: Robert Jaworski

Rzecz dzieje się w redakcji gazety „Płonąca żagiew” niby w Rumunii. Rzecz dzieje się także niby w latach 70., ale to mechanizmy działania, myślenia oraz zachowań mediów publicznych i z całego PRL z ostatnich – oby bezpowrotnie minionych – lat. Są one tu obnażone i precyzyjnie wyśmiane. Spektakl ma za zadanie ostrzegać i je przypominać (historia lubi się powtarzać). Ale przede wszystkim jednak jest to wspaniała komedia z galerią pysznych, charakterystycznych postaci.

Bilety: https://www.ochteatr.com.pl/event-data/4651/ciemny-grylaz-2023-12-07-15-59-09-174

Teatr Capitol ul. Marszałkowska 115

Teatr & Klub Capitol zapraszają na Sylwestra z teatralnymi hitami tej jesieni:

Duża scena - „Genialny pomysł”,

Scena Mniejsza - „Pół żartem…”,

Scena Foksal 11 - zmysłowe i pełne elegancji show & dinning: Burleska „Złote Hollywood”,

Scena Amfiteatr - „Seks, siano i sekrety” w formule Capitol by Night.

Foto: mat. pras.

Po wieczornym „Genialnym pomyśle” Duża Scena zamieni się w przestrzeń klubową, gdzie DJ MALE zadba o najbardziej energetyczne rytmy, które nikomu nie pozwolą wysiedzieć w miejscu.

Bilety: https://teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester/

Teatr Kamienica, ul. aleja Solidarności 93

Teatr Kamienica zaprasza na niezapomniany wieczór sylwestrowy w towarzystwie gwiazd, dobrego humoru i teatralnych emocji. W repertuarze dwa spektakle: „Żona potrzebna od zaraz” oraz „Kobieta, która ugotowała męża”. W cenie biletu kieliszek wina oraz przystawki słone i słodkie.

Foto: mat. pras.

„Żona potrzebna od zaraz”: Kiedy stawką jest awans, a szef zapowiada wizytę z małżonką – nie ma miejsca na wpadki. Jest tylko jeden problem: brak żony! Co może pójść nie tak, gdy trzeba błyskawicznie zorganizować idealną panią domu? Ta przezabawna, przewrotna komedia Edwarda Taylora w gwiazdorskiej obsadzie to idealny przepis na szampański humor i udane pożegnanie starego roku. Błyskotliwy tekst, świetne tempo i sytuacje, które bawią do łez

Bilety: https://teatrkamienica.pl/pl/spektakle/188/sylwester-2025-zona-potrzebna-od-zaraz

„Kobieta, która ugotowała męża”: Pikantny tekst, apetyczna obsada i wyśmienita reżyseria. Smakowita komedia, która rozgrzeje atmosferę lepiej niż szampan o północy. Zamiast siedzieć przy stole, usiądź na widowni i przywitaj Nowy Rok z uśmiechem.

Bilety: https://teatrkamienica.pl/pl/spektakle/187/sylwester-2025-kobieta-ktora-ugotowala-meza

Scena Relax, ul. Złota 8

,,Piżama Party" to wystrzałowa farsa mistrza gatunku Marca Camolettiego w tłumaczeniu Bartosza Wierzbięty. Kolejna część przygód Nadii - szalonej pomocy domowej, która tym razem stanie się aktorką. Miejsce akcji to domek letniskowy pewnego producenta filmowego, który przez przypadek zaprosi na weekend swoją żonę, kochankę i najlepszego przyjaciela. By ratować sytuację Nadia stanie się kochanką, a prawdziwa kochanka dostanie do rąk… mopa.

Foto: mat. pras.

Producent filmowy będzie w potrzasku, choć jak się okaże, nie tylko on skrywać będzie miłosne tajemnice. Kto jest kim? Czy romans się wyda? Kto kogo zdradza i czy Nadia znowu uratuje sytuację?

Bilety: https://scenarelax.pl/wydarzenie/pani-domu/

Teatr Współczesny, ul. Mokotowska 13

Słownik wyrazów bliskoznacznych wymienia aż 162 synonimy słowa „wstyd”, m.in.: skandal, zgryzota, dyshonor, upokorzenie, kompromitacja, szok, hańba, żenada. Z nimi wszystkimi zmierzą się bohaterowie najnowszej sztuki Marka Modzelewskiego pt. „Wstyd”. Ale nie tylko oni.

Foto: mat. pras.

Spotka się z nimi oraz zmierzy także widz i być może rozpozna się jak w zwierciadle. Sztuka dzieje się tu i teraz, a jej bohaterowie żyją wśród nas. Może łatwo się z nich śmiać i surowo osądzać. Warto wszakże pamiętać: „kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem”.

Bilety: https://wspolczesny.pl/repertuar/biezacy/wstyd

,,Szaleństwo nocy letniej'' - ona jest prawniczką, on drobnym przestępcą z torbą wypełnioną gotówką. Ona jest zupełnie poza jego ligą, on kompletnie nie jest w jej typie. Bob i Helena. Helena i Bob. Spotykają się w pubie w deszczową noc świętojańską.

Idealny wstęp do zabawnej muzycznej komedii romantycznej. Do tego inteligentny humor, błyskotliwe dialogi oraz niebanalne piosenki. Jednak historia Heleny i Boba to także opowieść o dwójce trzydziestoparolatków, którzy mają dość życia, złamane serca, a także absolutny brak nadziei na przyszłość. I chociaż nie mają pojęcia, jak się z tego wyplątać, jedno jest pewne: czasem warto spróbować, dać sobie jeszcze jedną szansę.

Bilety: https://wspolczesny.pl/repertuar/biezacy/szalenstwo-nocy-letniej

Teatr Muzyczny Roma, ul. Nowogrodzka 49

„Wicked” to amerykański musical z muzyką i tekstami piosenek Stephena Schwartza według libretta Winnie Holzman. Fabuła musicalu opiera się na powieści Gregory’ego Maguire’a z roku 1995 pt.: „Wicked – Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu”, która z kolei inspirowana była klasyczną książką Franka Bauma z 1900 roku „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.

Foto: mat. pras.

Musical opowiada historię, która dzieje się jeszcze przed wydarzeniami opisanymi w książce Bauma. Osią narracji jest przyjaźń między dwoma młodymi kobietami: Elfabą, która później będzie znana jako Zła Czarownica z Zachodu i Glindą, która zasłynie jako Dobra Czarownica z Północy. Cała historia pokazana jest właśnie z ich perspektywy. Fabuła odnosi się do stereotypów w postrzeganiu dobra i zła, jest też pretekstem do podniesienia kwestii relatywizmu ludzkiego zachowania, hipokryzji, braku akceptacji dla odmienności oraz tematów związanych z przyjaźnią, miłością, władzą i manipulowaniem opinią publiczną.

Bilety: https://www.teatrroma.pl/spektakl/wicked/

Teatr Sabat, ul. Foksal 16

Teatr Sabat zaprasza na Rewiowy Bal Sylwestrowy 2025. Na gości będzie czekać welcome drink, kolacja serwowana, muzyka na żywo, zabawa na scenie, spektakl, przeboje na żywo w wykonaniu wokalistów, bufet szwedzki i kieliszek szampana o północy.

Foto: mat. pras.

Bilety: https://www.teatr-sabat.pl/pl/spektakle/rewiowy-bal-sylwestrowy-2025-p1982551124

Teatr Komedia, ul. Słowackiego 19a

Teatr Komedia zaprasza do teatru nostalgii i absurdu, na metaforyczną opowieść o drugiej szansie oraz na rozważania zawarte w pytaniu, które tak lubimy lub którego tak nie znosimy, czyli: „co by było gdyby?”. Jak zawsze podczas wieczoru sylwestrowego, na gości będzie czekać nie tylko przedpremierowy spektakl „Jak zawsze”, ale też szampan i szampański nastrój.

Foto: Marek Zimakiewicz

Przedstawienie na podstawie bestsellerowej powieści Zygmunta Miłoszewskiego opowiada o miłości, namiętności i cofaniu czasu. Z jednej strony mamy pełnokrwistą historię miłosną: starzejący się Grażyna i Ludwik w dniu 50. rocznicy swojego „pierwszego razu” budzą się w przeszłości - ponownie w młodych ciałach - i dostają szansę odkrycia tamtego uniesienia na nowo. Z drugiej - alternatywną wizję Polski lat 60., bo choć nasi bohaterowie znów mają po dwadzieścia kilka lat, to świat wokół nich jest inny. W tej wersji rzeczywistości Polska po wojnie nie trafia w ręce komunistów. Być może staje się jednak lustrzanym odbiciem naszych dzisiejszych lęków, marzeń i kompleksów.

Bilety: https://teatrkomedia.pl/spektakle/jak-zawsze/

Klub Komediowy, ul. Nowowiejska 1

„Masz jakieś plany na sylwestra?”, czyli impro dla ludzi bez planów na Sylwestra oraz toast i after party do godz. 2.

Foto: mat. pras.

Podobno jaki Sylwester, takie następne 365 dni. Jeśli wciąż nie wiesz, gdzie spędzisz ostatni dzień tego roku, to zamiast błąkać się bez celu po Krakowskim Przedmieściu i trwać w nadziei, że ktoś ze znajomych wyprawi u siebie spontaniczną domówkę (i cię na nią zaprosi), przyjdź do Klubu Komediowego. Jest duża szansa, że na ten spektakl przyjdą ludzie tacy jak ty: bez planów albo znajomych – i tak was to zbliży, że razem, pijąc szampana, dotrwacie nie tylko do północy, a znacznie dłużej.

Bilety: https://komediowy.pl/wydarzenie/masz-jakies-plany-na-sylwestra-czyli-impro-dla-ludzi-bez-planow-na-sylwestra-31-12-2025-2200/

Druga część poświęcona koncertom i kinom za tydzień