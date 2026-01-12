Spektakl "Jak zawsze". Specjalna oferta z okazji Dnia Babci i Dziadka

Główni bohaterowie, Grażyna i Ludwik, w dniu pięćdziesiątej rocznicy swojego pierwszego zbliżenia niespodziewanie cofają się w czasie.
Jak zawsze to komedia romantyczna z elementami nostalgii, opowiadająca o losach małżeństwa w dojrzałym wieku. Główni bohaterowie, Grażyna i Ludwik, w dniu pięćdziesiątej rocznicy swojego pierwszego zbliżenia niespodziewanie cofają się w czasie. Budzą się w młodych ciałach, co daje im okazję do ponownego przeżycia minionych uniesień i zweryfikowania swoich życiowych wyborów.
W spektaklu występują znani aktorzy scen warszawskich:
Przedstawienie oferuje nie tylko wątek miłosny, ale również interesującą koncepcję polityczną. Akcja osadzona jest w alternatywnej wersji lat 60. XX wieku. W tej wizji rzeczywistości Polska po II wojnie światowej nie znalazła się pod wpływem komunistów, co staje się punktem wyjścia do rozważań nad narodowymi lękami, marzeniami i kompleksami. Autorzy spektaklu stawiają pytania o istotę wspólnoty – od tej najmniejszej, rodzinnej, po wspólnotę narodową.
Kod rabatowy JAKZAWSZE20 obowiązuje na pokazy zaplanowane na 20 i 21 stycznia. Zniżka jest aktywna do 21 stycznia do godziny 19:00. Spektakl stanowi propozycję dla osób zainteresowanych teatrem absurdu oraz opowieściami typu „co by było, gdyby”, oferując refleksję nad pamięcią i drugą szansą w relacjach międzyludzkich.