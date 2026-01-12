-4°C
1018.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Spektakl "Jak zawsze". Specjalna oferta z okazji Dnia Babci i Dziadka

Publikacja: 12.01.2026 17:30

Główni bohaterowie, Grażyna i Ludwik, w dniu pięćdziesiątej rocznicy swojego pierwszego zbliżenia ni

Główni bohaterowie, Grażyna i Ludwik, w dniu pięćdziesiątej rocznicy swojego pierwszego zbliżenia niespodziewanie cofają się w czasie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Z okazji zbliżającego się Dnia Babci oraz Dnia Dziadka Teatr Komedia przygotował specjalną ofertę promocyjną na spektakl "Jak zawsze". Przedstawienie, będące adaptacją bestsellerowej powieści Zygmunta Miłoszewskiego, zostanie wystawione 20 i 21 stycznia.

Widzowie mogą skorzystać z dedykowanego kodu rabatowego, który obniża cenę biletów o 20 procent.

Fabuła i obsada przedstawienia

Jak zawsze to komedia romantyczna z elementami nostalgii, opowiadająca o losach małżeństwa w dojrzałym wieku. Główni bohaterowie, Grażyna i Ludwik, w dniu pięćdziesiątej rocznicy swojego pierwszego zbliżenia niespodziewanie cofają się w czasie. Budzą się w młodych ciałach, co daje im okazję do ponownego przeżycia minionych uniesień i zweryfikowania swoich życiowych wyborów.

W spektaklu występują znani aktorzy scen warszawskich:

  • Katarzyna Żak,
  • Tomasz Dedek,
  • Helena Rząsa,
  • Filip Kosior,
  • Eliza Borowska,
  • Aleksander Sajewski.
Przedstawienie oferuje nie tylko wątek miłosny, ale również interesującą koncepcję polityczną. Akcja

Przedstawienie oferuje nie tylko wątek miłosny, ale również interesującą koncepcję polityczną. Akcja osadzona jest w alternatywnej wersji lat 60. XX wieku.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Alternatywna wizja polskiej historii

Przedstawienie oferuje nie tylko wątek miłosny, ale również interesującą koncepcję polityczną. Akcja osadzona jest w alternatywnej wersji lat 60. XX wieku. W tej wizji rzeczywistości Polska po II wojnie światowej nie znalazła się pod wpływem komunistów, co staje się punktem wyjścia do rozważań nad narodowymi lękami, marzeniami i kompleksami. Autorzy spektaklu stawiają pytania o istotę wspólnoty – od tej najmniejszej, rodzinnej, po wspólnotę narodową.

Polecane
Spektakl z Anitą Sokołowską i Pawłem Delągiem jest współczesną, polską wersją amerykańskiej sztuki „
6 lutego
Teatr, który przypomina, że miłość nie zna kalendarza

Szczegóły promocji i zakupu biletów

Kod rabatowy JAKZAWSZE20 obowiązuje na pokazy zaplanowane na 20 i 21 stycznia. Zniżka jest aktywna do 21 stycznia do godziny 19:00. Spektakl stanowi propozycję dla osób zainteresowanych teatrem absurdu oraz opowieściami typu „co by było, gdyby”, oferując refleksję nad pamięcią i drugą szansą w relacjach międzyludzkich.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W przedstawieniu pojawią się dobrze znane motywy: pasterze, Herod, Śmierć czy Bóg stwarzający świat
19, 27 stycznia

„Stara–Nowa Pastorałka” – ostatnie wspólne kolędowanie

Spektakl z Anitą Sokołowską i Pawłem Delągiem jest współczesną, polską wersją amerykańskiej sztuki „
6 lutego

Teatr, który przypomina, że miłość nie zna kalendarza

Do tej pory „Metro” zostało wystawione około 2600 razy, a licznik wciąż bije.
30, 31 stycznia, 1 lutego

35 lat musicalu „Metro”. Kultowe przedstawienie w jubileuszowej trasie

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik teatralny
poradnik „Życia Warszawy”

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik teatralny

Teatr Współczesny w Warszawie pokaże adaptację bestsellerowej powieści „Chłopki" Joanny Kuciel-Frydr
od 18 grudnia

„Chłopki" na scenie. Z zakupem biletów trzeba się spieszyć

„Zemsta" w reżyserii Michała Zadary z Maciejem Sthurem jako Papkin
niedziela, wtorek

„Zemsta” w nowoczesnym wydaniu. Maciej Stuhr jako Papkin

Adaptacji i reżyserii podjął się Andrzej Róg – aktor Teatru STU, który wciela się także w rolę Szymk
20 listopada, wejściówki od czwartku

„Kamień na kamieniu” w Domu Sztuki na Ursynowie

Spektakl „Ciemny Grylaż” to pełna intrygi i tajemnic opowieść, łącząca elementy komedii z dramatem p
od 9 listopada, są darmowe zaproszenia

Ochota zaprasza do teatru na spektakl „Ciemny Grylaż”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama