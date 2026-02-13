5°C
Życie Warszawy
Warszawa uczci bohaterów z Armii Krajowej Defiladą Szacunku

Publikacja: 13.02.2026 07:35

Warszawa uczci bohaterów z Armii Krajowej Defiladą Szacunku

Foto: mat. pras.

M.B.
14 lutego 2026 roku w stolicy odbędą się ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Główne uroczystości pod hasłem „Zakochani w Polsce” zgromadzą Kombatantów, wojsko oraz mieszkańców Warszawy. Obchody wiążą się ze zmianami w komunikacji i zasadami parkowania w Śródmieściu. "Życie Warszawy" je przedstawia.

To drugie oficjalne obchody święta państwowego, które zostało ustanowione przez Sejm RP na początku 2025 roku. Data nie jest przypadkowa – nawiązuje do 14 lutego 1942 roku, kiedy to gen. Władysław Sikorski przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK stała się największą podziemną armią w okupowanej Europie, liczącą w szczytowym momencie ponad 350 tysięcy żołnierzy.

Foto: mat. arch.

Harmonogram uroczystości państwowych

Obchody zainauguruje msza święta w intencji żołnierzy AK, która rozpocznie się o godz. 11 w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Następnie, o godz. 12, spod pomnika Mikołaja Kopernika wyruszy Defilada Szacunku. W przemarszu wezmą udział ostatni żyjący weterani, których pod Sejm przewiozą dwa autobusy, w tym zabytkowy model Somua z 1932 roku.

Główna część uroczystości zaplanowana jest na godz. 12:45 przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli władz i żołnierzy AK, Apel Pamięci oraz ceremonię złożenia kwiatów. Dla wszystkich uczestników wojsko przygotowało ciepły posiłek.

Foto: mat. pras.

Zmiany w organizacji ruchu i parkowania

Główne utrudnienia wystąpią w godz. 10:30-12:45, kiedy Traktem Królewskim przejdzie Defilada Szacunku.

  • Ulica Matejki: Zamknięta najdłużej, bo już od piątku (13 lutego) od godz. 8 aż do soboty 14 lutego do godz. 22
  • Trakt Królewski: Odcinek od placu Zamkowego do Ronda de Gaulle’a zostanie wyłączony 14 lutego o godz 10:30. Otwarcie tego fragmentu planowane jest na godz. 12:30.
  • Aleje Jerozolimskie: Brak przejazdu między Kruczą a Mostem Poniatowskiego 14 lutego w godz. 11:30-12:45.
  • Plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie: Zamknięte 14 lutego w godz. 11:30-12:45 na odcinku do ulicy Pięknej.

Jak ominąć zamknięte strefy?

Dla kierowców i pasażerów poruszających się między brzegami Wisły oraz w relacji północ-południe, przygotowano następujące rozwiązania:

  • Przejazd między Pragą a Śródmieściem: Ponieważ Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego będą nieprzejezdne od 11:30, kierowcy jadący od strony Pragi zostaną skierowani na Wisłostradę. Zaleca się korzystanie z Mostu Łazienkowskiego lub Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
  • Relacja Północ-Południe: Zamiast Traktu Królewskiego i Al. Ujazdowskich, należy wybierać Wisłostradę lub ciąg ulic Marszałkowska – Aleja Niepodległości.
  • Dojazd do Szpitala Dziecięcego: Mimo zamknięcia ul. Świętokrzyskiej, podjazd ul. Tamka „pod górę” będzie możliwy dla osób dojeżdżających do szpitala oraz ul. Kopernika.

Zmiany w transporcie zbiorowym

Warto pamiętać, że komunikacja miejska będzie funkcjonować w trybie awaryjnym:

  • Tramwaje: Linie 7, 9, 22 i 24 nie przejadą przez centrum. Od strony Śródmieścia skończą trasę na placu Starynkiewicza, a od strony Pragi na rondzie Wiatraczna lub przy Teatrze Powszechnym.
  • Autobusy: Ponad 20 linii (m.in. 111, 116, 175, 180, 503, 521) pojedzie trasami objazdowymi.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

