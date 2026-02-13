Warszawa uczci bohaterów z Armii Krajowej Defiladą Szacunku

14 lutego 2026 roku w stolicy odbędą się ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Główne uroczystości pod hasłem „Zakochani w Polsce” zgromadzą Kombatantów, wojsko oraz mieszkańców Warszawy. Obchody wiążą się ze zmianami w komunikacji i zasadami parkowania w Śródmieściu. "Życie Warszawy" je przedstawia.



To drugie oficjalne obchody święta państwowego, które zostało ustanowione przez Sejm RP na początku 2025 roku. Data nie jest przypadkowa – nawiązuje do 14 lutego 1942 roku, kiedy to gen. Władysław Sikorski przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK stała się największą podziemną armią w okupowanej Europie, liczącą w szczytowym momencie ponad 350 tysięcy żołnierzy.

Foto: mat. arch.

Harmonogram uroczystości państwowych

Obchody zainauguruje msza święta w intencji żołnierzy AK, która rozpocznie się o godz. 11 w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Następnie, o godz. 12, spod pomnika Mikołaja Kopernika wyruszy Defilada Szacunku. W przemarszu wezmą udział ostatni żyjący weterani, których pod Sejm przewiozą dwa autobusy, w tym zabytkowy model Somua z 1932 roku.

Główna część uroczystości zaplanowana jest na godz. 12:45 przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli władz i żołnierzy AK, Apel Pamięci oraz ceremonię złożenia kwiatów. Dla wszystkich uczestników wojsko przygotowało ciepły posiłek.