Bestsellerowe „Chłopki" na scenie warszawskiego teatru. Z zakupem biletów trzeba się spieszyć

Teatr Współczesny w Warszawie pokaże adaptację bestsellerowej powieści „Chłopki" Joanny Kuciel-Frydryszak (zdj. ilustracyjne)
Opowieść o codzienności polskich mieszkanek wsi zdążyła mocno namieszać w świecie literackim. Historia „naszych babek i prababek” została już doceniona przez krytyków. Czy równie wysoko zostanie oceniona sceniczna adaptacja? Miłośnicy powieści i fani teatru przekonają się o tym już za kilka dni.
Premierę adaptacji bestsellerowej powieści Joanny-Kuciel Frydryszak zaplanowano na 18 grudnia. Jeszcze w tym roku widowisko będzie można zobaczyć 19, 20 i 21 grudnia. Kolejne spektakle zaplanowano na 14 i 15 stycznia 2026 r. Z zakupem biletów warto się pospieszyć: sprzedaż biletów online na spektakle grudniowe została już zakończona. Widowisko jest przeznaczone dla widzów w wieku powyżej 16 lat.
Za reżyserię spektaklu „Chłopki” odpowiada Sławomir Narloch. Scenografię wykonała Martyna Kander, a kostiumy przygotowała Anna Adamek. W rolach głównych bohaterek widowiska wystąpią m.in.: Joanna Jeżewska (Maria), Monika Kwiatkowska (Lenka), Agnieszka Pilaszewska (Marianna), Ewa Porębska (Babcia) i Natalia Stachyra (Jadzia).
„Reżyser Sławomir Narloch sięga po ten wielowątkowy i emocjonalny materiał i tworzy teatralne misterium. Bohaterki Chłopek przychodzą, by opowiedzieć to, co dotąd było przemilczane, przypomnieć o sobie” – czytamy na stronie Teatru Współczesnego. Występowi artystów będzie towarzyszyć muzyka na żywo. Widzowie usłyszą tradycyjne pieśni ludowe. W spektaklu zostaną także wykorzystane nagrania wspomnień prababci reżysera spektaklu – Heleny Pluty.
„Chłopki. Opowieść o naszych babkach” to powieść Joanny Kuciel-Frydryszak, wydana w 2023 r. Książka zyskała szeroki rozgłos zarówno wśród czytelników, jak i krytyków. Powieść doczekała się m.in. nominacji do Nagrody Literackiej Nike 2024. Dzieło docenili także czytelnicy Empiku (nagroda Bestsellery Empiku 2023 w kategorii „Literatura Faktu”) oraz użytkownicy portalu Lubimyczytac.pl (wyróżnienie Książka Roku 2023 w kategorii „Literatura faktu, publicystyka”).
Opowieść o „chłopkach” to literatura trudna w odbiorze. Dokument codzienności tysięcy kobiet, które – w nie tak dawnej przeszłości – zmagały się z kluczowymi wyzwaniami codziennego życia na wsi. Krytycy i czytelnicy nazywają powieść Kuciel-Frydryszak „lekturą obowiązkową”. „Ta mocna, głęboko dotykająca lektura pokazuje siłę kobiet, ich bezgraniczne oddanie rodzinie, ale też pragnienie zmiany i nierówną walkę o siebie w patriarchalnym społeczeństwie” – podkreślono w opisie publikacji na stronie Wydawnictwa Marginesy.