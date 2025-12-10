11.6°C
1016.4 hPa
Życie Warszawy

Bestsellerowe „Chłopki" na scenie warszawskiego teatru. Z zakupem biletów trzeba się spieszyć

Publikacja: 10.12.2025 14:00

Teatr Współczesny w Warszawie pokaże adaptację bestsellerowej powieści „Chłopki" Joanny Kuciel-Frydr

Teatr Współczesny w Warszawie pokaże adaptację bestsellerowej powieści „Chłopki" Joanny Kuciel-Frydryszak (zdj. ilustracyjne)

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Kultowa powieść Joanny Kuciel-Frydryszak doczeka się teatralnej wersji. Widzowie zobaczą premierę spektaklu już 18 grudnia. Widowisko wyreżyseruje Sławomir Narloch. Kiedy odbędą się najbliższe przedstawienia?

Opowieść o codzienności polskich mieszkanek wsi zdążyła mocno namieszać w świecie literackim. Historia „naszych babek i prababek” została już doceniona przez krytyków. Czy równie wysoko zostanie oceniona sceniczna adaptacja? Miłośnicy powieści i fani teatru przekonają się o tym już za kilka dni.

Teatr Współczesny w Warszawie wystawi „Chłopki”

Premierę adaptacji bestsellerowej powieści Joanny-Kuciel Frydryszak zaplanowano na 18 grudnia. Jeszcze w tym roku widowisko będzie można zobaczyć 19, 20 i 21 grudnia. Kolejne spektakle zaplanowano na 14 i 15 stycznia 2026 r. Z zakupem biletów warto się pospieszyć: sprzedaż biletów online na spektakle grudniowe została już zakończona. Widowisko jest przeznaczone dla widzów w wieku powyżej 16 lat.

Za reżyserię spektaklu „Chłopki” odpowiada Sławomir Narloch. Scenografię wykonała Martyna Kander, a kostiumy przygotowała Anna Adamek. W rolach głównych bohaterek widowiska wystąpią m.in.: Joanna Jeżewska (Maria), Monika Kwiatkowska (Lenka), Agnieszka Pilaszewska (Marianna), Ewa Porębska (Babcia) i Natalia Stachyra (Jadzia).

„Reżyser Sławomir Narloch sięga po ten wielowątkowy i emocjonalny materiał i tworzy teatralne misterium. Bohaterki Chłopek przychodzą, by opowiedzieć to, co dotąd było przemilczane, przypomnieć o sobie” – czytamy na stronie Teatru Współczesnego. Występowi artystów będzie towarzyszyć muzyka na żywo. Widzowie usłyszą tradycyjne pieśni ludowe. W spektaklu zostaną także wykorzystane nagrania wspomnień prababci reżysera spektaklu – Heleny Pluty.

Reklama
Reklama

Bestseller doceniony przez krytyków

„Chłopki. Opowieść o naszych babkach” to powieść Joanny Kuciel-Frydryszak, wydana w 2023 r. Książka zyskała szeroki rozgłos zarówno wśród czytelników, jak i krytyków. Powieść doczekała się m.in. nominacji do Nagrody Literackiej Nike 2024. Dzieło docenili także czytelnicy Empiku (nagroda Bestsellery Empiku 2023 w kategorii „Literatura Faktu”) oraz użytkownicy portalu Lubimyczytac.pl (wyróżnienie Książka Roku 2023 w kategorii „Literatura faktu, publicystyka”).

Misterium biedy i codziennego heroizmu kobiet

Opowieść o „chłopkach” to literatura trudna w odbiorze. Dokument codzienności tysięcy kobiet, które – w nie tak dawnej przeszłości – zmagały się z kluczowymi wyzwaniami codziennego życia na wsi. Krytycy i czytelnicy nazywają powieść Kuciel-Frydryszak „lekturą obowiązkową”. „Ta mocna, głęboko dotykająca lektura pokazuje siłę kobiet, ich bezgraniczne oddanie rodzinie, ale też pragnienie zmiany i nierówną walkę o siebie w patriarchalnym społeczeństwie” – podkreślono w opisie publikacji na stronie Wydawnictwa Marginesy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Zemsta" w reżyserii Michała Zadary z Maciejem Sthurem jako Papkin
niedziela, wtorek

„Zemsta” w nowoczesnym wydaniu. Maciej Stuhr jako Papkin

Adaptacji i reżyserii podjął się Andrzej Róg – aktor Teatru STU, który wciela się także w rolę Szymk
20 listopada, wejściówki od czwartku

„Kamień na kamieniu” w Domu Sztuki na Ursynowie

Spektakl „Ciemny Grylaż” to pełna intrygi i tajemnic opowieść, łącząca elementy komedii z dramatem p
od 9 listopada, są darmowe zaproszenia

Ochota zaprasza do teatru na spektakl „Ciemny Grylaż”

Mokotów na trzy dni stanie się sceną, na której spotkają się profesjonaliści, amatorzy, dzieci i mło
piątek-niedziela

Mokotowski Trójdzionek Teatralny – trzy dni pełne sztuki i emocji

Spektakl „Między nami dobrze jest” od 9 października na deskach Teatru Współczesnego
czwartek

Premiera „Między nami dobrze jest” Masłowskiej we Współczesnym

Teatr Współczesny od roku ma nowego dyrektora
nowy sezon

Koniec letniej przerwy w Teatrze Współczesnym. Zapowiedź 6 premier

Akcja promocyjna trwa tylko do 12 sierpnia włącznie, do godziny 24:00
do wtorku

Teatr Komedia zaprasza na spektakle z 20-procentowym rabatem!

Spektakl plenerowy / zdjęcie ilustracyjne
niedziela

Mistrzowska komedia „Bądźmy poważni na serio” w plenerze

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama