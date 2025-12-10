Bestsellerowe „Chłopki" na scenie warszawskiego teatru. Z zakupem biletów trzeba się spieszyć

Kultowa powieść Joanny Kuciel-Frydryszak doczeka się teatralnej wersji. Widzowie zobaczą premierę spektaklu już 18 grudnia. Widowisko wyreżyseruje Sławomir Narloch. Kiedy odbędą się najbliższe przedstawienia?



Opowieść o codzienności polskich mieszkanek wsi zdążyła mocno namieszać w świecie literackim. Historia „naszych babek i prababek” została już doceniona przez krytyków. Czy równie wysoko zostanie oceniona sceniczna adaptacja? Miłośnicy powieści i fani teatru przekonają się o tym już za kilka dni.

Teatr Współczesny w Warszawie wystawi „Chłopki”

Premierę adaptacji bestsellerowej powieści Joanny-Kuciel Frydryszak zaplanowano na 18 grudnia. Jeszcze w tym roku widowisko będzie można zobaczyć 19, 20 i 21 grudnia. Kolejne spektakle zaplanowano na 14 i 15 stycznia 2026 r. Z zakupem biletów warto się pospieszyć: sprzedaż biletów online na spektakle grudniowe została już zakończona. Widowisko jest przeznaczone dla widzów w wieku powyżej 16 lat.

Za reżyserię spektaklu „Chłopki” odpowiada Sławomir Narloch. Scenografię wykonała Martyna Kander, a kostiumy przygotowała Anna Adamek. W rolach głównych bohaterek widowiska wystąpią m.in.: Joanna Jeżewska (Maria), Monika Kwiatkowska (Lenka), Agnieszka Pilaszewska (Marianna), Ewa Porębska (Babcia) i Natalia Stachyra (Jadzia).

„Reżyser Sławomir Narloch sięga po ten wielowątkowy i emocjonalny materiał i tworzy teatralne misterium. Bohaterki Chłopek przychodzą, by opowiedzieć to, co dotąd było przemilczane, przypomnieć o sobie” – czytamy na stronie Teatru Współczesnego. Występowi artystów będzie towarzyszyć muzyka na żywo. Widzowie usłyszą tradycyjne pieśni ludowe. W spektaklu zostaną także wykorzystane nagrania wspomnień prababci reżysera spektaklu – Heleny Pluty.