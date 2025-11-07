akty prawne członków rodziny

kwity

korespondencja rodzinna i polityczna

Akt podziału majątku pomiędzy synów Jana III Sobieskiego z 1698 r. z podpisem królowej Marii Kazimiery Foto: Archiwum Państwowe

Akta te pierwotnie były przechowywane w Archiwum Radziwiłłów, o czym świadczą osiemnastowieczne sygnatury, lecz pod koniec XIX wieku trafiły w ręce nieznanego kolekcjonera.

Akta Tadeusza Kościuszki i powstańców

Druga grupa dokumentów obejmuje oryginalne akta związane z rodziną Tadeusza Kościuszki z lat 1543-1743, również pochodzące ze zbiorów radziwiłłowskich, oraz akta dotyczące działalności wojskowej naczelnika powstania. Obejmują one różnorodne dokumenty powstałe między innymi w okresie wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja oraz samego powstania kościuszkowskiego. Szczególne znaczenie mają dokumenty wojskowe z czasów Powstania, w tym raporty składane Kościuszce przez księcia Józefa Poniatowskiego. Wśród wystawców zidentyfikować można m.in. generałów Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Jasińskiego, Karola Kniaziewicza i Józefa Zajączka.

Materiały te zostaną poddane szczegółowej analizie, ponieważ stanowią jedną z najważniejszych spuścizn archiwalnych po Tadeuszu Kościuszce.

Fragment dokumentu zawierającego wywód przodków Teresy Kunegundy Sobieskiej Foto: Archiwum Państwowe

Dokumenty zaprezentowane publicznie

Podczas konferencji prasowej w Archiwum Głównym Akt Dawnych zaprezentowano następujące dokumenty:

akt podziału majątku pomiędzy synów Jana III Sobieskiego z 1698 r. z podpisem królowej Marii Kazimiery

dokument zawierający wywód przodków Teresy Kunegundy Sobieskiej

raport generała Jana Henryka Dąbrowskiego złożony 26 maja 1809 r.

Raport generała Jana Henryka Dąbrowskiego złożony 26 maja 1809 r. Foto: Archiwum Państwowe

Ponadto pokazano te, które są już na stałe w zasobie AGAD:

tłok pieczętny króla Jana III Sobieskiego oraz jego akt elekcyjny

miedzioryt autorstwa Romeyna de Hooghe przedstawiający bitwę pod Chocimiem z 11 XI 1673 r.

Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, Robert Kostro, określił wejście w posiadanie tych bezcennych dokumentów jako wspaniałe uzupełnienie zasobu, w znacznej części zniszczonego przez Niemców podczas II wojny światowej.

Nadanie dożywotnich praw na starostwo opinogórskie przez króla Jana III Sobieskiego dla starosty Jana Dobrogosta i jego żony Foto: Archiwum Państwowe

Plany Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2026 rok

Konferencja była również okazją do przedstawienia planów AGAD na 2026 rok. Obejmują one:

Termomodernizację i remont zabytkowego gmachu Pałacu Raczyńskich. Prace mają objąć m.in. osuszenie piwnic, wymianę instalacji, remont elewacji i Sali Balowej.

Digitalizację zasobu.

Działalność naukową i popularyzatorską.

W przyszłym roku AGAD planuje także wystawę poświęconą Statutowi Łaskiego, w 520. rocznicę jego publikacji. Statut, wpisany na listę Pamięć Świata UNESCO, zostanie zaprezentowany szerszej publiczności wraz z innymi dokumentami z epoki Aleksandra Jagiellończyka.