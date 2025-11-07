10.5°C
Życie Warszawy

Nieznane akta Sobieskich i Kościuszki w Archiwach Państwowych

Publikacja: 07.11.2025 13:00

Przywilej Marii Kazimiery, królowej, na mieszkanie w dworku w Jarosławiu dla szlachcica Antoniego Za

Przywilej Marii Kazimiery, królowej, na mieszkanie w dworku w Jarosławiu dla szlachcica Antoniego Zawadzkiego

Foto: mat. pras.

M.B.
Archiwa Państwowe wzbogaciły się o nieznane dotąd dokumenty króla Jana III Sobieskiego i jego rodziny oraz akta Tadeusza Kościuszki z czasów insurekcji. W piątek 7 listopada nastąpiło uroczyste włączenie tego cennego „Zbioru dokumentów Sobieskich i Kościuszków” do narodowego zasobu archiwalnego w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie.

Materiały, które przez lata pozostawały w prywatnych kolekcjach, po raz pierwszy zaprezentowano publicznie.

Powrót utraconej części narodowej pamięci

Moment uzyskania dokumentów jest określany jako wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla polskiej kultury i całego społeczeństwa. Jak podkreślił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk, każdy taki zbiór jest jak powrót utraconej części narodowej pamięci.

Podpis Zygmunta Batorego, księcia Siedmiogrodu, bratanka króla Stefana Batorego

Podpis Zygmunta Batorego, księcia Siedmiogrodu, bratanka króla Stefana Batorego

Foto: Archiwum Państwowe

Nowo uzyskany „Zbiór dokumentów Sobieskich i Kościuszków” to materiały o wyjątkowej wartości historycznej i naukowej, które w większości nigdy nie były wykorzystywane w badaniach historycznych. Ich analiza pozwoli pogłębić wiedzę o epoce oraz zweryfikować niektóre fakty historyczne. Po zakończeniu prac konserwatorskich i opracowaniu naukowym, kopie cyfrowe wszystkich dokumentów zostaną udostępnione w domenie publicznej.

Dokumenty Sobieskich: Akta i korespondencja

Dokumenty rodziny Sobieskich to zbiór niezwykle cenny i zróżnicowany. Składają się na niego między innymi:

  • akty prawne członków rodziny
  • kwity
  • korespondencja rodzinna i polityczna
Akt podziału majątku pomiędzy synów Jana III Sobieskiego z 1698 r. z podpisem królowej Marii Kazimie

Akt podziału majątku pomiędzy synów Jana III Sobieskiego z 1698 r. z podpisem królowej Marii Kazimiery

Foto: Archiwum Państwowe

Akta te pierwotnie były przechowywane w Archiwum Radziwiłłów, o czym świadczą osiemnastowieczne sygnatury, lecz pod koniec XIX wieku trafiły w ręce nieznanego kolekcjonera.

Akta Tadeusza Kościuszki i powstańców

Druga grupa dokumentów obejmuje oryginalne akta związane z rodziną Tadeusza Kościuszki z lat 1543-1743, również pochodzące ze zbiorów radziwiłłowskich, oraz akta dotyczące działalności wojskowej naczelnika powstania. Obejmują one różnorodne dokumenty powstałe między innymi w okresie wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja oraz samego powstania kościuszkowskiego. Szczególne znaczenie mają dokumenty wojskowe z czasów Powstania, w tym raporty składane Kościuszce przez księcia Józefa Poniatowskiego. Wśród wystawców zidentyfikować można m.in. generałów Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Jasińskiego, Karola Kniaziewicza i Józefa Zajączka.

Materiały te zostaną poddane szczegółowej analizie, ponieważ stanowią jedną z najważniejszych spuścizn archiwalnych po Tadeuszu Kościuszce.

Fragment dokumentu zawierającego wywód przodków Teresy Kunegundy Sobieskiej

Fragment dokumentu zawierającego wywód przodków Teresy Kunegundy Sobieskiej

Foto: Archiwum Państwowe

Dokumenty zaprezentowane publicznie

Podczas konferencji prasowej w Archiwum Głównym Akt Dawnych zaprezentowano następujące dokumenty:

  • akt podziału majątku pomiędzy synów Jana III Sobieskiego z 1698 r. z podpisem królowej Marii Kazimiery
  • dokument zawierający wywód przodków Teresy Kunegundy Sobieskiej
  • raport generała Jana Henryka Dąbrowskiego złożony 26 maja 1809 r.
Raport generała Jana Henryka Dąbrowskiego złożony 26 maja 1809 r.

Raport generała Jana Henryka Dąbrowskiego złożony 26 maja 1809 r.

Foto: Archiwum Państwowe

Ponadto pokazano te, które są już na stałe w zasobie AGAD:

  • tłok pieczętny króla Jana III Sobieskiego oraz jego akt elekcyjny
  • miedzioryt autorstwa Romeyna de Hooghe przedstawiający bitwę pod Chocimiem z 11 XI 1673 r.

Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, Robert Kostro, określił wejście w posiadanie tych bezcennych dokumentów jako wspaniałe uzupełnienie zasobu, w znacznej części zniszczonego przez Niemców podczas II wojny światowej.

Nadanie dożywotnich praw na starostwo opinogórskie przez króla Jana III Sobieskiego dla starosty Jan

Nadanie dożywotnich praw na starostwo opinogórskie przez króla Jana III Sobieskiego dla starosty Jana Dobrogosta i jego żony

Foto: Archiwum Państwowe

Plany Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2026 rok

Konferencja była również okazją do przedstawienia planów AGAD na 2026 rok. Obejmują one:

  • Termomodernizację i remont zabytkowego gmachu Pałacu Raczyńskich. Prace mają objąć m.in. osuszenie piwnic, wymianę instalacji, remont elewacji i Sali Balowej.
  • Digitalizację zasobu.
  • Działalność naukową i popularyzatorską.
W przyszłym roku AGAD planuje także wystawę poświęconą Statutowi Łaskiego, w 520. rocznicę jego publikacji. Statut, wpisany na listę Pamięć Świata UNESCO, zostanie zaprezentowany szerszej publiczności wraz z innymi dokumentami z epoki Aleksandra Jagiellończyka.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

