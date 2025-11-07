Przywilej Marii Kazimiery, królowej, na mieszkanie w dworku w Jarosławiu dla szlachcica Antoniego Zawadzkiego
Materiały, które przez lata pozostawały w prywatnych kolekcjach, po raz pierwszy zaprezentowano publicznie.
Moment uzyskania dokumentów jest określany jako wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla polskiej kultury i całego społeczeństwa. Jak podkreślił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk, każdy taki zbiór jest jak powrót utraconej części narodowej pamięci.
Podpis Zygmunta Batorego, księcia Siedmiogrodu, bratanka króla Stefana Batorego
Nowo uzyskany „Zbiór dokumentów Sobieskich i Kościuszków” to materiały o wyjątkowej wartości historycznej i naukowej, które w większości nigdy nie były wykorzystywane w badaniach historycznych. Ich analiza pozwoli pogłębić wiedzę o epoce oraz zweryfikować niektóre fakty historyczne. Po zakończeniu prac konserwatorskich i opracowaniu naukowym, kopie cyfrowe wszystkich dokumentów zostaną udostępnione w domenie publicznej.
Dokumenty rodziny Sobieskich to zbiór niezwykle cenny i zróżnicowany. Składają się na niego między innymi:
Akt podziału majątku pomiędzy synów Jana III Sobieskiego z 1698 r. z podpisem królowej Marii Kazimiery
Akta te pierwotnie były przechowywane w Archiwum Radziwiłłów, o czym świadczą osiemnastowieczne sygnatury, lecz pod koniec XIX wieku trafiły w ręce nieznanego kolekcjonera.
Druga grupa dokumentów obejmuje oryginalne akta związane z rodziną Tadeusza Kościuszki z lat 1543-1743, również pochodzące ze zbiorów radziwiłłowskich, oraz akta dotyczące działalności wojskowej naczelnika powstania. Obejmują one różnorodne dokumenty powstałe między innymi w okresie wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja oraz samego powstania kościuszkowskiego. Szczególne znaczenie mają dokumenty wojskowe z czasów Powstania, w tym raporty składane Kościuszce przez księcia Józefa Poniatowskiego. Wśród wystawców zidentyfikować można m.in. generałów Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Jasińskiego, Karola Kniaziewicza i Józefa Zajączka.
Materiały te zostaną poddane szczegółowej analizie, ponieważ stanowią jedną z najważniejszych spuścizn archiwalnych po Tadeuszu Kościuszce.
Fragment dokumentu zawierającego wywód przodków Teresy Kunegundy Sobieskiej
Podczas konferencji prasowej w Archiwum Głównym Akt Dawnych zaprezentowano następujące dokumenty:
Raport generała Jana Henryka Dąbrowskiego złożony 26 maja 1809 r.
Ponadto pokazano te, które są już na stałe w zasobie AGAD:
Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, Robert Kostro, określił wejście w posiadanie tych bezcennych dokumentów jako wspaniałe uzupełnienie zasobu, w znacznej części zniszczonego przez Niemców podczas II wojny światowej.
Nadanie dożywotnich praw na starostwo opinogórskie przez króla Jana III Sobieskiego dla starosty Jana Dobrogosta i jego żony
Konferencja była również okazją do przedstawienia planów AGAD na 2026 rok. Obejmują one:
W przyszłym roku AGAD planuje także wystawę poświęconą Statutowi Łaskiego, w 520. rocznicę jego publikacji. Statut, wpisany na listę Pamięć Świata UNESCO, zostanie zaprezentowany szerszej publiczności wraz z innymi dokumentami z epoki Aleksandra Jagiellończyka.