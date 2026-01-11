-3.7°C
1010 hPa
Życie Warszawy
„Kup kalendarz i pomóż zwierzakom”. Chętnych nie brakuje

Publikacja: 11.01.2026 11:28

Kalendarz Koterii można kupić za 60 złotych.

Foto: facebook.com/KoteriaOrgPl

rbi
Ci, którzy nie mają jeszcze kalendarza na przyszły rok, mogą go kupić, pomagając zwierzakom. Zachęcają do tego organizacje prozwierzęce. „To nie tylko ładny kalendarz, ale przede wszystkim realna pomoc” – tłumaczą.

„Charytatywne kalendarze Koterii na 2026 rok nadal dostępne Każda strona to inny koci bohater z Domu Spokojnej Kotości - jego imię, spojrzenie i krótka historia” – ogłosił Ośrodek dla Kotów Miejskich Koteria i zachęca do takiego rodzaju wsparcie kotów. Podobne inicjatywy zgłosiły też inne organizacje.

Kalendarze dla schronisk i kotów z białaczką

Kalendarz Koterii można kupić za 60 złotych. 100 proc. tej kwoty zostanie przeznaczone na wsparcie budowy drugiej DeSKi - nowego domu dla kotów białaczkowych. „Miejsca dramatycznie brakuje, a próśb o pomoc wciąż przybywa. Ten kalendarz może być na Twojej ścianie, może być prezentem – ale przede wszystkim może realnie zmieniać kocie życie” – przypomina Koteria.

Do Domu Spokojnej Kotości w zielonej części Warszawy trafiają koty, których nikt nie chciał:
Z kolei Schronisko Na Paluchu przygotowało na przyszły rok dwa kalendarze – jeden z psami, drugi z kotami. „Nowy rok, nowe plany i… nowy kalendarz Schroniska na Paluchu. Pełen pięknych zdjęć naszych podopiecznych, które będą towarzyszyć Wam przez każdy dzień 2026 roku. Spędź cały przyszły rok w towarzystwie naszych podopiecznych i ich wyjątkowych historii” – zachęca schronisko.

Kalendarze ze zwierzętami schodzą na pniu

Podobne akcje organizują organizacje w całej Polsce. Są już m.in. nowe, oficjalne kalendarze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu im. Jana Lityńskiego.

„Wnętrze kalendarzy zdobią zdjęcia naszych kotów i psów, których autorką jest współpracująca z nami od wielu lat pani Dominika Prusik – fotografuje nie tylko naszych podopiecznych, ale także ludzi i wydarzenia” – zachęca schronisko.

Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne up
Środki finansowe zgromadzone ze sprzedaży kalendarzy schronisko przeznaczy na zakupy karm specjalistycznych, lepszych leków i suplementów diety, finansowanie bardziej kosztownych zabiegów i operacji dla naszych psów i kotów. Koszt jednego kalendarza wynosi 40 zł.

Jak przekonują organizacje, chętnych do zakupu nie brakuje. „Sprzedaliśmy wszystkie kalendarze – dziękujemy” – ogłosiło już schronisko w Milanówku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama