„Kup kalendarz i pomóż zwierzakom”. Chętnych nie brakuje

„Charytatywne kalendarze Koterii na 2026 rok nadal dostępne Każda strona to inny koci bohater z Domu Spokojnej Kotości - jego imię, spojrzenie i krótka historia” – ogłosił Ośrodek dla Kotów Miejskich Koteria i zachęca do takiego rodzaju wsparcie kotów. Podobne inicjatywy zgłosiły też inne organizacje.
Kalendarz Koterii można kupić za 60 złotych. 100 proc. tej kwoty zostanie przeznaczone na wsparcie budowy drugiej DeSKi - nowego domu dla kotów białaczkowych. „Miejsca dramatycznie brakuje, a próśb o pomoc wciąż przybywa. Ten kalendarz może być na Twojej ścianie, może być prezentem – ale przede wszystkim może realnie zmieniać kocie życie” – przypomina Koteria.
Z kolei Schronisko Na Paluchu przygotowało na przyszły rok dwa kalendarze – jeden z psami, drugi z kotami. „Nowy rok, nowe plany i… nowy kalendarz Schroniska na Paluchu. Pełen pięknych zdjęć naszych podopiecznych, które będą towarzyszyć Wam przez każdy dzień 2026 roku. Spędź cały przyszły rok w towarzystwie naszych podopiecznych i ich wyjątkowych historii” – zachęca schronisko.
Podobne akcje organizują organizacje w całej Polsce. Są już m.in. nowe, oficjalne kalendarze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu im. Jana Lityńskiego.
„Wnętrze kalendarzy zdobią zdjęcia naszych kotów i psów, których autorką jest współpracująca z nami od wielu lat pani Dominika Prusik – fotografuje nie tylko naszych podopiecznych, ale także ludzi i wydarzenia” – zachęca schronisko.
Środki finansowe zgromadzone ze sprzedaży kalendarzy schronisko przeznaczy na zakupy karm specjalistycznych, lepszych leków i suplementów diety, finansowanie bardziej kosztownych zabiegów i operacji dla naszych psów i kotów. Koszt jednego kalendarza wynosi 40 zł.
Jak przekonują organizacje, chętnych do zakupu nie brakuje. „Sprzedaliśmy wszystkie kalendarze – dziękujemy” – ogłosiło już schronisko w Milanówku.