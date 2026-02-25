Policja przejęła 1,7 kg narkotyków. 42-latek trafił do aresztu

Prawie 1,7 kilograma amfetaminy i suszu roślinnego, ponad 67 tys. zł w gotówce i wyroby bez akcyzy – taki bilans przeszukania w powiecie ciechanowskim. 42-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.



Działania funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie doprowadziły do zatrzymania 42-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego. Mundurowi podejrzewali, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości narkotyków. Informacje szybko się potwierdziły.

Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 1,7 kilograma substancji zabronionych.

Amfetamina, susz i gotówka

Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny. To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze ujawnili także znaczną ilość wyrobów bez polskich znaków akcyzy oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 67 tys. zł.

Funkcjonariusze znaleźli gotówkę w kwocie przekraczającej 67 tys. zł. Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar majątkowych Foto: policja

Narkotyki trafiły do dalszych badań laboratoryjnych. Z kolei pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar majątkowych, które mogą zostać orzeczone w sprawie.