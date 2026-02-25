Policja przejęła 1,7 kg narkotyków. 42-latek trafił do aresztu

Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny.
Działania funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie doprowadziły do zatrzymania 42-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego. Mundurowi podejrzewali, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości narkotyków. Informacje szybko się potwierdziły.
Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 1,7 kilograma substancji zabronionych.
Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny. To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze ujawnili także znaczną ilość wyrobów bez polskich znaków akcyzy oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 67 tys. zł.
Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar majątkowych
Narkotyki trafiły do dalszych badań laboratoryjnych. Z kolei pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar majątkowych, które mogą zostać orzeczone w sprawie.
42-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
W piątek, 20 lutego, sąd – po rozpatrzeniu wniosku prokuratury – zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Zabezpieczenie tak dużej ilości środków odurzających to realny cios w przestępczość narkotykową w regionie. Dzięki tej akcji znaczna ilość narkotyków nie trafi na czarny rynek, a tym samym nie zagrozi zdrowiu i życiu mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi.
Policja twierdzi, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.