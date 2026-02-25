0.6°C
1028.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Policja przejęła 1,7 kg narkotyków. 42-latek trafił do aresztu

Publikacja: 25.02.2026 15:25

Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny.

Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny.

Foto: policja

M.B.
Prawie 1,7 kilograma amfetaminy i suszu roślinnego, ponad 67 tys. zł w gotówce i wyroby bez akcyzy – taki bilans przeszukania w powiecie ciechanowskim. 42-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Działania funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie doprowadziły do zatrzymania 42-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego. Mundurowi podejrzewali, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości narkotyków. Informacje szybko się potwierdziły.

Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 1,7 kilograma substancji zabronionych.

Amfetamina, susz i gotówka

Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny. To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze ujawnili także znaczną ilość wyrobów bez polskich znaków akcyzy oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 67 tys. zł.

Funkcjonariusze znaleźli gotówkę w kwocie przekraczającej 67 tys. zł. Pieniądze zostały zabezpieczon

Funkcjonariusze znaleźli gotówkę w kwocie przekraczającej 67 tys. zł. Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar majątkowych

Foto: policja

Narkotyki trafiły do dalszych badań laboratoryjnych. Z kolei pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar majątkowych, które mogą zostać orzeczone w sprawie.

Reklama
Reklama

Tymczasowy areszt i poważne konsekwencje

42-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 20 lutego, sąd – po rozpatrzeniu wniosku prokuratury – zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Polecane
Do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku
bezpieczeństwo
Uderzenie w narkobiznes. Policja rozbiła grupę pseudokibiców

Cios w narkobiznes

Zabezpieczenie tak dużej ilości środków odurzających to realny cios w przestępczość narkotykową w regionie. Dzięki tej akcji znaczna ilość narkotyków nie trafi na czarny rynek, a tym samym nie zagrozi zdrowiu i życiu mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi.

Policja twierdzi, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-latek przedłożył w banku dokumenty poświadczające nieprawdę
bezpieczeństwo

Z podrobionymi dokumentami po kredyt na 50 tys. złotych

Radne Żoliborza żądają, by na imprezach organizowanych przez urząd w ogóle nie podawano mięsa
kampanie społeczne

Radne Żoliborza walczą z mięsem. Czy posiłki na imprezach będą tylko roślinne?

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 400 gramów środków odurzających i substancji ps
bezpieczeństwo

Wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. 30-latek z dozorem

38-letniemu obywatelowi Ukrainy śledczy zarzucają aktywne organizowanie nielegalnego przekraczania g
bezpieczeństwo

Organizator nielegalnych przerzutów w rękach służb

Szacunkowa wartość rynkowa przejętego towaru to niemal 4 mln zł
bezpieczeństwo

Przemyt z Dubaju. Milionowe straty udaremnione na lotnisku

Zatrzymany cudzoziemiec wyjaśnił funkcjonariuszom, że jego celem był przyjazd do Polski i podjęcie p
bezpieczeństwo

Sfałszowane pieczątki nie pomogły. Kosztowny błąd 31-latka w Modlinie

Rzeźba Janusza Olejniczaka i jej twórca Grzegorz Gwiazda
pamięć

W hołdzie dla Janusza Olejniczaka: rzeźba i czerwone szaliki

Marka zyskała światową rozpoznawalność dzięki łączeniu zaawansowanych technicznie materiałów z estet
handel

Lululemon w Polsce. Setny sklep kultowej marki sportowej otworzy się w Warszawie

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA