8.6°C
1014.8 hPa
Życie Warszawy

Sylwia Chutnik w bibliotece na Wilanowie

Publikacja: 10.11.2025 10:15

Sylwia Chutnik

Sylwia Chutnik

Foto: Znak

M.B.
Biblioteka Główna w Wilanowie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Literackie Czwartki. Już 13 listopada o godzinie 18:30, w siedzibie Biblioteki przy ulicy Kolegiackiej 3, odbędzie się spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik – cenioną pisarką, felietonistką i działaczką społeczną. Wstęp wolny

Twórczość Sylwii Chutnik słynie z błyskotliwej, bezkompromisowej i konkretnej analizy współczesnego świata, kobiecości i trudnych relacji międzyludzkich.

O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie z Sylwią Chutnik będzie okazją do zgłębienia różnorodnych aspektów jej twórczości i życia. Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o tajnikach warsztatu pisarskiego autorki. Poruszona zostanie kwestia preferowanej formy literackiej – opowiadania czy powieści – a także różnic w pisaniu dla dorosłych i dla dzieci.

W dyskusji pojawią się również wątki osobiste i społeczne, w tym tematyka trudnych relacji rodzinnych, codzienności u boku „kolorowego ptaka” oraz szerokie tło kulturowe. Nie zabraknie odniesień do czasów PRL-u i refleksji nad nim.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Informacje organizacyjne

Spotkanie autorskie w ramach Literackich Czwartków jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich miłośników literatury. Jest to wieczór pełen refleksji, humoru i szczerych opowieści, skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

Organiatorzy zachęcają do przyjścia, posłuchania i aktywnego udziału w dyskusji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Bezpłatne szkolenie KSeF na Ursynowie: Poznaj zasady e-fakturowania!
środa

Bezpłatne szkolenie KSeF na Ursynowie: Poznaj zasady e-fakturowania!

Ciepła zima za granicą: najlepsze aplikacje do życia, pracy i podróżowania bez granic
materiał promocyjny

Ciepła zima za granicą: najlepsze aplikacje do życia, pracy i podróżowania bez granic

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości
obchody rocznicy niepodległości

Ojcowie Niepodległości, arie Moniuszki i harcerskie śpiewanie

Konkurs „Piosenka jest dobra na wszystko” to spotkanie pokoleń, artystów i publiczności zakochanych
konkurs, zgłoszenia do 23 listopada

120 podkładów dla „Piosenki dobrej na wszystko”

„Pstryk i zmiana!” – w Wola Parku odbędzie się pierwsza edycja Cyrkularnego Festiwalu
czwartek-sobota

Drugie życie przedmiotów w Wola Parku

Kadr z filmu "Happyend", reż. Neo Sora, Japonia, 2024. To jeden z filmów, które będzie można obejrze
od 12 listopada

Festiwal Pięć Smaków. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

Płyty winylowe od klasyki rocka i jazzu, przez funk i pop, po elektronikę oraz rzadkie wydania kolek
sobota-niedziela

Muzyka ze starego nośnika. Giełda w Galerii Bemowo

Targi Rzeczy Wyjątkowych odbędą się w weekend 25 i 26 października w Warszawie
sobota-niedziela

Wyjątkowe targi rzecz unikatowych po raz pierwszy w Warszawie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama