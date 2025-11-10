Sylwia Chutnik w bibliotece na Wilanowie

Sylwia Chutnik
Twórczość Sylwii Chutnik słynie z błyskotliwej, bezkompromisowej i konkretnej analizy współczesnego świata, kobiecości i trudnych relacji międzyludzkich.
Spotkanie z Sylwią Chutnik będzie okazją do zgłębienia różnorodnych aspektów jej twórczości i życia. Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o tajnikach warsztatu pisarskiego autorki. Poruszona zostanie kwestia preferowanej formy literackiej – opowiadania czy powieści – a także różnic w pisaniu dla dorosłych i dla dzieci.
W dyskusji pojawią się również wątki osobiste i społeczne, w tym tematyka trudnych relacji rodzinnych, codzienności u boku „kolorowego ptaka” oraz szerokie tło kulturowe. Nie zabraknie odniesień do czasów PRL-u i refleksji nad nim.
Spotkanie autorskie w ramach Literackich Czwartków jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich miłośników literatury. Jest to wieczór pełen refleksji, humoru i szczerych opowieści, skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.
Organiatorzy zachęcają do przyjścia, posłuchania i aktywnego udziału w dyskusji.