Sylwia Chutnik w bibliotece na Wilanowie

Biblioteka Główna w Wilanowie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Literackie Czwartki. Już 13 listopada o godzinie 18:30, w siedzibie Biblioteki przy ulicy Kolegiackiej 3, odbędzie się spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik – cenioną pisarką, felietonistką i działaczką społeczną. Wstęp wolny



Twórczość Sylwii Chutnik słynie z błyskotliwej, bezkompromisowej i konkretnej analizy współczesnego świata, kobiecości i trudnych relacji międzyludzkich.

Reklama Reklama

O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie z Sylwią Chutnik będzie okazją do zgłębienia różnorodnych aspektów jej twórczości i życia. Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o tajnikach warsztatu pisarskiego autorki. Poruszona zostanie kwestia preferowanej formy literackiej – opowiadania czy powieści – a także różnic w pisaniu dla dorosłych i dla dzieci.

W dyskusji pojawią się również wątki osobiste i społeczne, w tym tematyka trudnych relacji rodzinnych, codzienności u boku „kolorowego ptaka” oraz szerokie tło kulturowe. Nie zabraknie odniesień do czasów PRL-u i refleksji nad nim.