Życie Warszawy

Zniżki dla seniorów, bezpłatne sloty czy sesje rodzinne. Sauna Wisła kusi warszawiaków

Publikacja: 16.12.2025 15:30

Z oferty Sauny Wisła w Warszawie będą mogły korzystać również rodziny z dziećmi (zdj. ilustracyjne)

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Miłośnicy sauny mogą już rezerwować miejsca w kolejnym, szóstym sezonie działalności Sauny Wisła. W ofercie pojawiło się kilka nowinek, w tym m.in. sesje rodzinne. Skorzystają też seniorzy i osoby preferujące saunowanie nocą.

Sezon zimowych atrakcji w Warszawie warto uzupełnić o zajęcia korzystne dla wzmocnienia organizmu. Warszawiacy mogą już rezerwować miejsca w popularnej Saunie Wisła, zlokalizowanej w Porcie Czerniakowskim.

Gratka dla fanów sauny. Nowy sezon z poszerzoną ofertą

W szóstym sezonie działalności obiektu pojawiło się kilka nowinek. Dostępne są także standardowe zniżki i udogodnienia. Rezerwując miejsce w obiekcie można skorzystać m.in.:

  • z sesji rodzinnych – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania zaplanowane dla najmłodszych uczestników saunowania; sesja ma charakter rodzinny, a dzieciom zagwarantowano bezpłatny wstęp,
  • ze zniżek dla seniorów – zniżka 20 proc. na sesje w saunie w godz. 9:00-14:00 (od poniedziałku do piątku),
  • z tańszych sesji, dostępnych w pierwszej części dnia,
  • z darmowych slotów – informacje o darmowych wejściówkach są dostępne w mediach społecznościowych obiektu,
  • z sesji w porach nocnych – obiekt jest dostępny 24 godziny na dobę.

Darmowe wejściówki będzie można też wygrać m.in. w trakcie lokalnych konkursów w Dzielnicy Warszawa. Miejsce w Saunie Wisła można także rezerwować na nadchodzący okres świąteczny.

W saunie fińskiej mieści się jednocześnie 8 osób. Zabieg urozmaica panoramiczne okno z widokiem na Port Czerniakowski. Na dachu tarasu można skorzystać z części wypoczynkowej.

Coś dla moli książkowych, coś dla melomanów

Na użytkowników Sauny Wisła czeka też wyjątkowo oryginalna biblioteka. „Pierwsza, pływająca Wiślana Bilbioteka”, zlokalizowana na Statku Panama, umożliwia wypożyczenie i wymianę książek.

UM Warszawy zachęca z kolei do łączenia saunowania z aktywnościami, które będą dostępne w tym sezonie w Porcie Czerniakowskim. W najbliższym czasie zaplanowano m.in. koncerty akustyczne, tradycyjne wycieczki łodziami wiślanymi, a także liczne warsztaty edukacyjne. Nie zabraknie też aktywności sportowo-rekreacyjnych, w tym zajęć z jogi i pilatesu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

