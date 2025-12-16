Z oferty Sauny Wisła w Warszawie będą mogły korzystać również rodziny z dziećmi (zdj. ilustracyjne)
Sezon zimowych atrakcji w Warszawie warto uzupełnić o zajęcia korzystne dla wzmocnienia organizmu. Warszawiacy mogą już rezerwować miejsca w popularnej Saunie Wisła, zlokalizowanej w Porcie Czerniakowskim.
W szóstym sezonie działalności obiektu pojawiło się kilka nowinek. Dostępne są także standardowe zniżki i udogodnienia. Rezerwując miejsce w obiekcie można skorzystać m.in.:
Darmowe wejściówki będzie można też wygrać m.in. w trakcie lokalnych konkursów w Dzielnicy Warszawa. Miejsce w Saunie Wisła można także rezerwować na nadchodzący okres świąteczny.
W saunie fińskiej mieści się jednocześnie 8 osób. Zabieg urozmaica panoramiczne okno z widokiem na Port Czerniakowski. Na dachu tarasu można skorzystać z części wypoczynkowej.
Na użytkowników Sauny Wisła czeka też wyjątkowo oryginalna biblioteka. „Pierwsza, pływająca Wiślana Bilbioteka”, zlokalizowana na Statku Panama, umożliwia wypożyczenie i wymianę książek.
UM Warszawy zachęca z kolei do łączenia saunowania z aktywnościami, które będą dostępne w tym sezonie w Porcie Czerniakowskim. W najbliższym czasie zaplanowano m.in. koncerty akustyczne, tradycyjne wycieczki łodziami wiślanymi, a także liczne warsztaty edukacyjne. Nie zabraknie też aktywności sportowo-rekreacyjnych, w tym zajęć z jogi i pilatesu.