Miłośnicy sauny mogą już rezerwować miejsca w kolejnym, szóstym sezonie działalności Sauny Wisła. W ofercie pojawiło się kilka nowinek, w tym m.in. sesje rodzinne. Skorzystają też seniorzy i osoby preferujące saunowanie nocą.



Sezon zimowych atrakcji w Warszawie warto uzupełnić o zajęcia korzystne dla wzmocnienia organizmu. Warszawiacy mogą już rezerwować miejsca w popularnej Saunie Wisła, zlokalizowanej w Porcie Czerniakowskim.

Gratka dla fanów sauny. Nowy sezon z poszerzoną ofertą

W szóstym sezonie działalności obiektu pojawiło się kilka nowinek. Dostępne są także standardowe zniżki i udogodnienia. Rezerwując miejsce w obiekcie można skorzystać m.in.:

z sesji rodzinnych – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania zaplanowane dla najmłodszych uczestników saunowania; sesja ma charakter rodzinny, a dzieciom zagwarantowano bezpłatny wstęp,

ze zniżek dla seniorów – zniżka 20 proc. na sesje w saunie w godz. 9:00-14:00 (od poniedziałku do piątku),

z tańszych sesji, dostępnych w pierwszej części dnia,

z darmowych slotów – informacje o darmowych wejściówkach są dostępne w mediach społecznościowych obiektu,

z sesji w porach nocnych – obiekt jest dostępny 24 godziny na dobę.

Darmowe wejściówki będzie można też wygrać m.in. w trakcie lokalnych konkursów w Dzielnicy Warszawa. Miejsce w Saunie Wisła można także rezerwować na nadchodzący okres świąteczny.