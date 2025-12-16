Rozbita siatka nielegalnego hazardu. Zabezpieczono ponad 150 automatów

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie, przy wsparciu Służby Celno-Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów, przeprowadzili dużą akcję wymierzoną w nielegalny hazard.



Działania, które przeprowadzono 3 grudnia 2025 roku, objęły niemal 30 lokalizacji na terenie województwa mazowieckiego.

Reklama Reklama

Przeszukania w Warszawie i ośmiu powiatach

Kontrole i przeszukania przeprowadzono na terenie Warszawy oraz w powiatach: ciechanowskim, mławskim, nowodworskim, płockim, płońskim, pułtuskim, przasnyskim i żuromińskim. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z siedmiu urzędów celno-skarbowych: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 nielegalnych automatów do gier hazardowych Foto: mat. pras.

Ponad 150 nielegalnych automatów i mienie o dużej wartości

W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz mienie o łącznej wartości sięgającej kilkuset tysięcy złotych. Urządzenia były wykorzystywane do prowadzenia gier objętych monopolem państwa poza legalnymi kasynami.

Zatrzymania i zarzuty

W związku ze sprawą zatrzymano 26 osób zaangażowanych w organizowanie i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Dwóch głównych organizatorów, decyzją sądu, zostało tymczasowo aresztowanych. Pięć kolejnych osób objęto dozorem Policji.