Życie Warszawy

Budowa drogi rowerowej na Marszałkowskiej wychodzi z ziemi

Publikacja: 15.12.2025 16:30

Budowa infrastruktury na Marszałkowskiej jest częścią strategii, której celem jest stworzenie trasy

Budowa infrastruktury na Marszałkowskiej jest częścią strategii, której celem jest stworzenie trasy rowerowej Północ–Południe

Foto: mat. pras.

M.B.
Postępuje przebudowa wschodniej strony ulicy Marszałkowskiej. Prace budowlane „wyszły z ziemi” – drogowcy rozpoczęli układanie nowego chodnika oraz asfaltowanie nowej drogi dla rowerów.

Najbardziej zaawansowane prace widoczne są na odcinku Marszałkowskiej pomiędzy ulicami Królewską a Świętokrzyską. Równolegle, w ramach odrębnego kontraktu, trwają roboty na kolejnym fragmencie – Świętokrzyska-Złota.

Nowa infrastruktura na Marszałkowskiej będzie charakteryzować się standardem analogicznym do drogi rowerowej zrealizowanej wzdłuż Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

DDR - Drogi Dla Rowerów już istniejące (fioletowe linie) i powstające (pomarańczowe linie)

DDR - Drogi Dla Rowerów już istniejące (fioletowe linie) i powstające (pomarańczowe linie)

Foto: mat. pras.

Jakie prace są prowadzone na Marszałkowskiej?

Obecnie na 600-metrowym odcinku wschodniej strony ulicy trwa:

  • Układanie nowego chodnika dla pieszych.
  • Asfaltowanie drogi dla rowerów.
  • Przebudowa przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską.
  • Tworzenie nowego przejazdu na wysokości ulicy Sienkiewicza.
Wcześniej oddany do użytku został już przejazd rowerowy w osi ulicy Złotej i placu Centralnego.

Ciepły grudzień sprzyja postępom prac na Marszałkowskiej, powstają kolejne odcinki drogi dla rowerów

Ciepły grudzień sprzyja postępom prac na Marszałkowskiej, powstają kolejne odcinki drogi dla rowerów

Foto: mat. pras.

Rowerowy korytarz Północ-Południe

Budowa infrastruktury na Marszałkowskiej jest częścią strategii miejskiej, której celem jest stworzenie spójnej trasy rowerowej Północ–Południe przez centrum. Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące kolejnych odcinków, mających na celu skomunikowanie śródmiejskiej części miasta z innymi rejonami.

Wśród projektów będących w fazie przygotowania znajdują się:

  • Drogi rowerowe na placu Wilsona.
  • Infrastruktura rowerowa na ulicy Mickiewicza i Puławskiej.
  • Kolejne etapy budowy na ulicy Andersa (odcinek do placu Bankowego oraz w rejonie skweru Edelmana).
