Budowa drogi rowerowej na Marszałkowskiej wychodzi z ziemi

Wcześniej oddany do użytku został już przejazd rowerowy w osi ulicy Złotej i placu Centralnego.

Ciepły grudzień sprzyja postępom prac na Marszałkowskiej, powstają kolejne odcinki drogi dla rowerów Foto: mat. pras.

Rowerowy korytarz Północ-Południe

Budowa infrastruktury na Marszałkowskiej jest częścią strategii miejskiej, której celem jest stworzenie spójnej trasy rowerowej Północ–Południe przez centrum. Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące kolejnych odcinków, mających na celu skomunikowanie śródmiejskiej części miasta z innymi rejonami.

Wśród projektów będących w fazie przygotowania znajdują się:

Drogi rowerowe na placu Wilsona.

Infrastruktura rowerowa na ulicy Mickiewicza i Puławskiej.

Kolejne etapy budowy na ulicy Andersa (odcinek do placu Bankowego oraz w rejonie skweru Edelmana).

Reklama Reklama

Uspokojenie ruchu w kwartale Złota–Zgoda

Warto również pamiętać o kompleksowej przebudowie kwartału Złota–Zgoda. Działania te obejmują wprowadzenie uspokojonego ruchu, kontraruchu rowerowego oraz ograniczenie wjazdu dla samochodów prywatnych, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów w ścisłym centrum Warszawy.