Budowa drogi rowerowej na Marszałkowskiej wychodzi z ziemi

Najbardziej zaawansowane prace widoczne są na odcinku Marszałkowskiej pomiędzy ulicami Królewską a Świętokrzyską. Równolegle, w ramach odrębnego kontraktu, trwają roboty na kolejnym fragmencie – Świętokrzyska-Złota.
Nowa infrastruktura na Marszałkowskiej będzie charakteryzować się standardem analogicznym do drogi rowerowej zrealizowanej wzdłuż Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
DDR - Drogi Dla Rowerów już istniejące (fioletowe linie) i powstające (pomarańczowe linie)
Obecnie na 600-metrowym odcinku wschodniej strony ulicy trwa:
Wcześniej oddany do użytku został już przejazd rowerowy w osi ulicy Złotej i placu Centralnego.
Ciepły grudzień sprzyja postępom prac na Marszałkowskiej, powstają kolejne odcinki drogi dla rowerów
Budowa infrastruktury na Marszałkowskiej jest częścią strategii miejskiej, której celem jest stworzenie spójnej trasy rowerowej Północ–Południe przez centrum. Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące kolejnych odcinków, mających na celu skomunikowanie śródmiejskiej części miasta z innymi rejonami.
Wśród projektów będących w fazie przygotowania znajdują się:
Warto również pamiętać o kompleksowej przebudowie kwartału Złota–Zgoda. Działania te obejmują wprowadzenie uspokojonego ruchu, kontraruchu rowerowego oraz ograniczenie wjazdu dla samochodów prywatnych, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów w ścisłym centrum Warszawy.