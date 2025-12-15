Warszawa ratuje symbol getta. Są pieniądze na remont zabytkowej kamienicy przy Chłodnej

Świadek wczesnego modernizmu i dramatu getta

Wzniesiona w latach 1912–1913 przez Maksymiliana Gurewicza, kamienica stanowi przykład wczesnego modernizmu z elementami secesyjnymi. Pierwotnie była to sześciopiętrowa, elegancka czynszówka z dwiema oficynami i charakterystycznym, półkolistym szczytem, który wieńczył frontowy budynek. Do dziś w sieni przejazdowej zachowała się żółta terakota, a na klatce schodowej kuta balustrada, które przypominają o przedwojennej świetności.

Najtragiczniejszy rozdział historii budynku rozpoczął się 16 listopada 1940 roku. Od tego momentu, przez prawie rok, na jej drugiej osi znajdowała się brama getta warszawskiego, co uczyniło ją kluczowym punktem w opowieści o dramacie getta. Ulica Chłodna, dzieląca enklawę na tzw. małe i duże getto, zyskała ponurą sławę, a pobliska, słynna drewniana kładka wisząca nad ulicą stała się symbolem niemieckiego okrucieństwa.

W 2005 roku budynek wraz z oficynami wpisano do rejestru zabytków Foto: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Stracone piętro

Następny dramatyczny etap w historii Kamienicy Górewicza nadszedł w 1944 roku, kiedy została uszkodzona i spalona w trakcie Powstania Warszawskiego. Dzięki ogniotrwałym stropom, budynek zakwalifikowano do powojennej odbudowy, co było ewenementem w skrajnie zniszczonej okolicy. Niestety, odbudowa ta nie była kompletna. Kamienica została pozbawiona ostatniej kondygnacji i swojego oryginalnego zwieńczenia, tracąc tym samym proporcje i część detalu architektonicznego. W rezultacie, przez dziesięciolecia zabytek stał okaleczony, będąc jednocześnie jednym z nielicznych ocalałych przedwojennych budynków na ulicy Chłodnej. Znaczenie historyczne i architektoniczne gmachu zostało jednak docenione – w 2005 roku budynek wraz z oficynami wpisano do rejestru zabytków.

Dzięki ogniotrwałym stropom, budynek zakwalifikowano do powojennej odbudowy Foto: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Rekonstrukcja bryły

Kwota 51 mln zł przeznaczona na rewitalizację jasno wskazuje, że planowane prace będą gruntowne i wykroczą poza powierzchowny remont elewacji. Remont obejmie prace konserwatorskie prowadzone pod ścisłym nadzorem Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Najważniejszym i najbardziej spektakularnym elementem będzie =rekonstrukcja utraconej kondygnacji oraz odtworzenie półkolistego szczytu, który przywróci budynkowi jej pierwotną, historyczną bryłę.

Specjaliści będą musieli podjąć się odtworzenia bogatego wystroju fasady, który został skuty w okresie powojennym, a także przeprowadzić kompleksową konserwację zachowanych elementów historycznych wewnątrz, w tym terakoty i kutych balustrad, oraz modernizację całej infrastruktury technicznej. Rewitalizacja jest kluczowa, aby powstrzymać postępującą degradację tego niezwykle cennego architektonicznie i historycznie obiektu.

Nowa Chłodna. Kamienica w cieniu inwestycji Lewandowskiego

Decyzja o rewitalizacji Kamienicy Górewicza zbiega się w czasie z intensywnymi zmianami urbanistycznymi na samej ulicy Chłodnej. Za sąsiednim narożnikiem, pod numerem 35, powstaje luksusowa inwestycja apartamentowa, za którą odpowiada spółka Monting Development, współwłaścicielem której jest Robert Lewandowski.

Pod adresem Chłodna 35 powstaje inwestycja, której jednym z udziałowców jset Robert Lewandowski Foto: mat. pras.

W ramach porozumienia z miastem, deweloper zobowiązał się do sfinansowania i kompleksowej modernizacji fragmentu ul. Chłodnej (pomiędzy ulicami Żelazną a Wronią). Projekt ten zakłada nie tylko wymianę nawierzchni, ale także poszerzenie strefy pieszej, montaż nowoczesnego oświetlenia i wprowadzenie nowej zieleni. Te prace mają nadać historycznej ulicy nowy, reprezentacyjny charakter. Rewitalizacja Kamienicy Górewicza, finansowana przez miasto, doskonale wpisuje się w ten kontekst.

Od 2028 roku ulica Chłodna ma szansę stać się spójną architektonicznie przestrzenią, w której historyczny ocalały budynek i nowoczesna infrastruktura będą się wzajemnie uzupełniać, z poszanowaniem dla symboliki tego miejsca.